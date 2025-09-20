Pamatujete si na moment, kdy jste si řekli, že to spolu zkusíte nejen jako partneři, ale i jako podnikatelé?
Dušan: Docela přesně. Ten moment přišel po návratu Jitky z Venezuely v roce 1991, byla tam na roční praxi. Do té doby jsme fungovali jako partneři, milenci, snoubenci – nevím, jak to přesně říct. Jitka měla živnostenský list a dělala šperky na zakázku, občas k ní chodili i moji kamarádi. Ale teprve poté, co přijela z Venezuely, se to změnilo. Tehdy jsme se totiž rozhodli, že spolu budeme žít a v bytě si otevřeme zlatnickou dílnu.
Jitka: Seznámil nás Dušanův bratr na diskotéce a první, co jsem od Dušana slyšela, bylo, že se rozvádí. Já jsem si tehdy dělala svoje šperky a on budoval kariéru v jiném oboru. Pár týdnů po seznámení jsem onemocněla angínou a dostala jsem od doktorky antibiotika, která mi vyvolala silnou alergickou reakci po celém těle. Skončila jsem v nemocnici. Tam jsem po pár dnech pochopila, že mi tato konvenční léčba nepomůže. Vnitřně jsem cítila, že musím odjet do exotiky.
A v té době se vám shodou okolností naskytla možnost vyrazit na roční zahraniční praxi ve svém oboru na druhý konec světa?
Jitka: Tak nějak. Ten pobyt mi pomohl nejen, pokud jde o mé zdraví, ale i profesně. Po návratu jsem přesně věděla, co chci přinést sem – aby ženy v Česku mohly zažívat to, co jsem viděla jinde: radost ze šperku jako daru od mužů a design, který tady tehdy vůbec nebyl. Bylo to hodně důležité – tady v té době nebyl design, nikdo neznal světové značky, přírodní kameny, byly tu prakticky jen staré brusy. Byla to úplně jiná doba.
Vaše firma vznikla hned po revoluci. Co bylo tehdy nejtěžší?
Dušan: Chtěli jsme si otevřít vlastní zlatnictví, tedy obchod. A na to bylo potřeba dost peněz, my ale měli našetřeno jen něco na byt. Stáli jsme tak před rozhodnutím, zda si pořídíme vlastní bydlení, nebo ty ušetřené peníze dáme do podnikání.
Nakonec jsme ty peníze dali do zlata a zboží. A než jsme obchod otevřeli, pracovali jsme v dílně u kamarádky. Asi jsem na to tehdy „tlačil“ trochu víc já, takže Jitka mi to dodnes občas připomíná. Myslím si ale, že bez toho bychom vůbec nepodnikali. Je ale pravda, že nad vodou nás drželo hlavně to, že jsme byli mladí, bez velkých starostí a bez dětí. Měli jsme vzájemnou důvěru a věřili jsme, že to bude fungovat.
Jitka: Pro mě bylo opravdu v té době nejtěžší, že jsme neměli kde bydlet. Nakonec jsme si pronajali malou garsonku. Spali jsme na patře a dole jsem měla zlatnický stůl. Tak jsme začínali – krok za krokem, pomalu, autenticky. Ale jak už řekl Dušan, bylo nám něco přes dvacet, takže jsme měli sílu a nadšení. Nepřemýšleli jsme o tom, že by to mohlo nejít. Nešlo to úplně hladce, ale šlo se pořád dopředu.
A ten obchod?
Dušan: Ten jsme si pronajali v roce 1996 v Husitské ulici v Praze. To byla velká zkušenost – obchodní místo, které jsme museli ustát. A v té době už do firmy začali přicházet i první zaměstnanci. Do té doby nám hodně pomáhali rodiče – moje i Jitčina máma.
Maminky měly ke zlatnickému řemeslu vztah?
Dušan: Jitčina máma byla u toho, když se Jitka začala učit zlatnickému řemeslu, a vlastně jí pomohla k tomu, že vůbec začala. Moje máma mě zase vedla k detailům – pamatuju si, že jsem dostal knihu Vzácné kameny kolem nás, také jsem od malička rád modeloval.
I naši tátové nás hodně ovlivnili. Jitčin táta byl umělecký kovář, takže tam bylo to řemeslo. Můj táta měl zase nadhled – jezdil s kamionem na „Západ“, jak se tehdy říkalo, měl přehled o světě a chtěl dokonce emigrovat. Nakonec se to nestalo, ale to prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, nás hodně formovalo.
Vydrželi jste spolu jako manželé, kolegové i podnikatelé. Co byl za těch 35 let nejtěžší moment?
Dušan: Ten nebyl jen jeden, opravdu těžkých momentů bylo hned několik. Podnikání nás totiž dostalo i do situací, kdy jsme si přestali rozumět i osobně. Byli jsme několikrát na hranici rozvodu. Ale snažili jsme se to vždycky překonat – najímali jsme si i psychology, abychom společně dokázali lépe fungovat.
Jste spolu stále, takže se to podařilo. Jak?
Dušan: Určili jsme si role ve firmě a odpovědnosti. Zároveň jsme se snažili zásadní věci řešit v práci, ne doma. Úplně na sto procent to samozřejmě nejde, protože na to jsme s firmou příliš úzce spjatí. Já si ji někdy představuju jako další dítě, člena rodiny, se kterým musíme pracovat.
Vaše společnost JK šperky je známá tím, že pracujete výhradně se zlatem a přírodními kameny. Proč právě zlato?
Jitka: Zlato – jako výrobní materiál a drahý kov – je to, s čím se pracuje nejlíp. Je tvárné, trvanlivé a dokáže se vyleštit do lesku, což s jinými materiály nejde. Pro mě to proto byla přirozená volba. Ze zlata vznikají nádherné věci. A přírodní kameny? Ty jsou pro mě neskutečnou inspirací, s těmi pracuji moc ráda.
Mluvíte často o hodnotě – materiální i osobní. Co podle vás dělá šperk skutečně hodnotným?
Dušan: Nabízelo by se říct, že je to značka, která šperk vyrobila. Ale když vezmu staré šperky do ruky, tak je to hlavně mistrovství, se kterým je zlato s drahými přírodními kameny zpracované. A musím říct, že takových šperků není zas tolik. Jsou to spíš výjimky.
A pak je tam samozřejmě i vztah. Šperk má hodnotu i díky tomu, že je spojený s konkrétní životní situací nebo s člověkem, který ho daroval. To je hodnota, kterou žádná cena nevyjádří.
Odkud materiál a kameny získáváte? A jak si hlídáte kvalitu?
Jitka: Začínali jsme tak, že jsme materiál kupovali od známých a kolegů, někdy i přes kamarády. Postupně jsme si ale našli dlouhodobé dodavatele, kteří svému oboru rozumí a na které se můžeme spolehnout. To je pro nás strašně důležité – spolehlivost a kvalita. Občas se samozřejmě díváme i po nových možnostech, ale když máte někoho ověřeného, nemáte důvod to měnit.
Vy ale pracujete i s exkluzivními kameny z Kolumbie. S čím musí člověk počítat, když obchoduje s partnery z takové exotické země?
Dušan: V Kolumbii je zásadní osobní důvěra, bez ní se byznys nedá dělat. Člověk musí počítat s tím, že tam nefungují věci tak přesně jako u nás – termíny nejsou vždycky úplně pevné. Ale když si vybudujete vztahy, tak to funguje. Pro nás je klíčové mít jistotu, že kámen, který kupujeme, je opravdu to, co má být. Proto tam osobní kontakt a zkušenost hrají obrovskou roli.
Pokud se má o něčem rozhodovat, dokážete se shodnout, nebo někdy dochází i na „boj“? A jak to pak řešíte?
Dušan: Boj jsme zažili, protože někdy jsme se prostě neshodli. Pak je to asi o tom, kdo má v daný moment jakou pozici, tedy kdo má danou věc ve své kompetenci. A tomu to rozhodnutí náleží. U těch důležitých strategických věcí jsme se ale vždycky převážně shodli – a to je podstatné.
Jitka: Je pravda, že někdy docházelo k extrémním situacím. Ale z toho jsme se už poučili.
Dokážete oddělit práci od soukromí, nebo ji řešíte i doma?
Dušan: Snažíme se to neřešit doma, pokud to není nutné – třeba když zavolá klient a musíme něco vyřešit. Ale úplně to oddělit nejde. Někdy je dokonce vhodné probrat něco společně.
Obecně se ale snažíme netahat si práci domů, protože pak vznikají situace, které jsme historicky zažili – třeba že mě Jitka v noci budila a chtěla ve tři ráno probírat výrobu. A já jí říkal: „Teď buď spíme, nebo se věnujeme jeden druhému osobně, ale určitě neřešíme výrobu.“ To jsou extrémy, které už nechceme.
Jitka: Po neblahých životních zkušenostech se tomu opravdu snažíme maximálně vyvarovat. Dnes už to bereme s větší moudrostí a nadhledem. Chceme, aby nám to klapalo.
Dnes se do firmy postupně zapojují i vaše děti. Bylo to přání, plán nebo přirozený vývoj?
Dušan: Byl to přirozený vývoj. Přání jsme možná měli různá, ale na děti jsme netlačili. Ale je pravda, že nám ve firmě s něčím pomáhaly, už když byly mladší. Třeba balily dopisy nebo dělaly jiné jednoduché práce. Později Dušan junior, Filip, Karolína i Diana chodili do firmy na brigády. Nejvíce ale Dušan junior. Ten prošel různými pozicemi ve výrobě, dělal asistenta, naučil se procesy. Nakonec se pustil do programování – vytvořil náš předchozí web, projekt, který trval skoro dva roky. Dnes jde vlastní cestou jako programátor, ale občas mi napíše nějaký ekonomický postřeh. Zaměstnancem firmy je jen Filip, který se vyučil zlatníkem, má smysl pro design.
Jitka: Myslím si, že je fajn, když každý může dělat to, na co má talent a v čem má vzdělání. To pak přináší skvělé výsledky. My máme role rozdělené i doma, tak aby to fungovalo.
Když se podíváte na své děti, vidíte v nich pokračovatele? A v čem?
Dušan: Něco už u nich vidím. Dušan junior má byznysové myšlení, navíc je hodně kreativní, občas řekne něco důležitého, co všechny překvapí. A Diana je taky schopná, po výtvarné stránce – už před časem modelovala věci. Filip zase umí být velmi proklientský, komunikativní s klienty i s kolegy – a to na něm lidé oceňují. Kája má schopnosti v marketingu a grafice, navíc sleduje souvislosti ve světě různých značek – to má i Filip.
Nejvíce by se mi líbilo, kdyby se děti dokázaly domluvit a každý by měl na starosti něco – a firmu by posouvaly společně. Nejsem ale naivní, abych si myslel, že to tak musí být. Uvidíme. Potenciál tam určitě je. A možná i něco, co si dnes neumím představit – oni mají schopnosti a vnímání světa, které my už nemáme.
Jitka: Každý z nich se zabývá něčím jiným. A když se ta mozaika dá dohromady, teoreticky by to mohlo fungovat.
Jaké máte s firmou plány dál? A co by mělo zůstat zachováno, i když přijdou nové nápady?
Dušan: Uvažujeme o novém showroomu v centru města, chceme dál rozvíjet kolekce s výběrovými kameny, ale zároveň zachovat osobní přístup a kvalitu řemesla. To je podle mě něco, co by mělo zůstat – bez ohledu na to, kdo přijde po nás.
Jitka: Věřím na lidovou moudrost: řemeslo má zlaté dno. A když se k tomu přidá kreativita, tvůrčí schopnosti a přístup k zákazníkům, tak se vždycky cesta najde. To by mělo zůstat zachováno.
Co vás na rodinné firmě baví nejvíc?
Vyrůstali jste ve firmě, která dřív nesla jméno vaší maminky a dnes se jmenuje JK šperky. Vnímáte to pořád stejně osobně?
Cítil někdo z vás někdy tlak, že by měl pokračovat dál? Nebo rodiče nechávají všechno otevřené?