Češi sice mají smysl pro humor, zlaté ručičky a schopnost improvizovat, jak ale potvrdilo poslední vydání výzkumu Workmonitor poradenské společnosti Randstad, když přijde na zaměstnání, šéfy a kariérní vyhlídky, stanou se z nich poněkud zahořklí škarohlídi. Ve srovnání se zahraničím jsou čeští zaměstnanci nesrovnatelně skeptičtější, pokud jde o budoucnost či perspektivu firem, ve kterých pracují, a podobně zatrpklý mají také vztah ke svým nadřízeným, jimž důvěřují citelně méně než respondenti reprezentativního šetření z více než třiceti zemí Evropy, Ameriky, Asie a Tichomoří.
Abychom byli konkrétní – jen třetina českých zaměstnanců (35 %) sdílí názor, že jejich firma poroste, což je výrazně méně než v zahraničí. Tam vyjádřilo víru v budoucí rozvoj firmy 51 procent dotázaných.
„Vyšší míra skepse je do značné míry důsledkem předchozích ekonomických turbulencí, zejména inflace a rostoucích cen energií. Promítá se do ní také nižší důvěra zaměstnanců ve vedení firem a s velkou pravděpodobností i vyhrocené politické debaty. Na druhé straně platí, že zaměstnavatelé jsou v názorech na budoucí ekonomický vývoj mnohem optimističtější než zaměstnanci,“ komentuje generální ředitel společnosti Randstad Česká republika Martin Jánský výsledky průzkumu, jehož se dohromady zúčastnilo 27 tisíc zaměstnanců z celého světa. V Česku odpovídalo na otázky, jež se týkaly budoucnosti firem i vztahů na pracovišti, 500 zaměstnanců.
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Právě vztahy na pracovišti jsou přitom důležité pro soudržnost a taky efektivitu pracovního kolektivu.
Češi, podobně jako zaměstnanci v jiných zemích, více věří kolegům než nadřízeným, míra jejich důvěry je však o něco nižší. Vedení firmy důvěřuje 62 procent, kolegům 69 procent českých zaměstnanců. Silný vztah k nadřízeným si vybudovalo dokonce jen 52 procent z nich, zatímco průměr v dalších zemích dosahuje 72 procent. Pro vedení firem by mělo být varující, že pouze 59 procent českých zaměstnanců věří, že jejich nadřízený manažer má na paměti jejich nejlepší zájmy.
„Firmy doplácejí na to, že nejsou k zaměstnancům dostatečně otevřené a nevěnují pozornost interní komunikaci. Důsledkem je nižší míra sounáležitosti, horší vztahy na pracovišti i častější odchody ke konkurenci,“ vysvětluje Martin Jánský.
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Peníze jsou až na prvním místě
Klíčovým kritériem pro volbu zaměstnavatele přesto zůstává v Česku (72 %) i v zahraničí (81 %) mzda. Jak ovšem připomíná generální ředitel společnosti Randstad, postupně se zvyšuje i význam rovnováhy mezi prací a soukromým životem, tzv. work-life balance. Ten uvedlo jako hlavní důvod loajality vůči stávajícímu zaměstnavateli 40 procent českých zaměstnanců. Naopak 43 procent českých respondentů přivedl nesoulad mezi prací a osobním životem k rozhodnutí dát zaměstnavateli sbohem.
Pak je ovšem trochu překvapivé, že mají čeští zaměstnanci ve srovnání s kolegy ze zahraničí menší nároky na flexibilitu pracovní doby či místo výkonu práce. Bez pružné pracovní doby by jich nové místo nepřijalo jen 27 procent a bez flexibilního místa práce, což zahrnuje zvlášť možnost home office, 29 procent. Globální průměr je přitom výrazně vyšší, v obou případech představuje 43 procent.