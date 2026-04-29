S jednotným měsíčním hlášením se vyrojila řada problémů. Jak je řešit, radí experti

„Celá řada nejasností se týká zejména atypických pracovněprávních vztahů, jako jsou dohody, statutární orgány či autorské smlouvy. Mnoho nejasností vzniklo u zaměstnávání cizinců nebo tam, kde zaměstnavatelé dosud ‚neviděli‘ důvod se registrovat jako například jednatelé bez odměny,“ říká přední odbornice na mzdové účetnictví Růžena Klímová z odborné poradny v aplikaci DAUČ.
Česká správa sociálního zabezpečení v tomto týdnu oznámila, že na ePortálu ČSSZ byly provedeny úpravy klíčových online služeb JMHZ a opraveny některé nedostatky, které vyplynuly z praktických zkušeností uživatelů. „Cílem změn je zvýšení přehlednosti systému, eliminace technických komplikací a větší komfort při podávání měsíčního hlášení. Všechny provedené úpravy směřují k jedinému cíli: zajistit plynulý a intuitivní proces při plnění povinností v rámci online služeb JMHZ na ePortálu ČSSZ,“ vyjádřila se Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.
„Do systému Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) musí vstoupit naprosto všichni pracovníci, a to bez výjimek. Je proto nutné zrevidovat a připravit k evidenci všechny dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti (DPP i DPČ), a to i ty nepojištěné. Nesmí se zapomenout ani na učně nebo jednatele, u kterých se řada evidenčních věcí dříve vůbec neřešila. Tento fakt znamená, že do systému se budou muset nově zapojit i subjekty, kterých se dříve hlášení na ČSSZ vůbec netýkalo. Typicky půjde o SVJ, malé neziskové organizace nebo spolky a sportovní kluby,“ poznamenává Simona Fialová z poradenské společnosti ECOVIS.
Nová povinnost budí rozpaky. Mzdové účetní jsou zoufalé, zaměstnanci naštvaní
1. Na které změny si dát zejména pozor?
Podle Simony Fialové mezi kritické údaje, které je nutné u zaměstnanců dohledat a doplnit do systémů, patří například nejvyšší dosažené vzdělání či třeba údaje o manželovi a manželce.
Mezi kritické údaje, patří:
Nejvyšší dosažené vzdělání: Už nebude stačit obecný kód „C“ pro základní vzdělání. Bude nutné zjistit konkrétní školu, aby systém vygeneroval správný detailní kód pro statistický úřad.
Údaje o manželovi/manželce: Tyto informace se musí nově zjišťovat a hlásit i v případě, že si zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Je to nezbytné proto, aby se data spárovala na finanční správě.
Identifikátory daňové rezidence u cizinců: Je nutné správně určit daňový domicil a získat zahraniční identifikační čísla (TIN/DIČ z domovské země). To bývá komunikačně i administrativně velmi náročné, protože formáty těchto čísel se v různých státech liší.
Příprava na nová identifikační čísla: Mzdové systémy již umožňují zadávat nová čísla, jako je OČ (osobní číslo) přidělené státem a specifické ID pracovního poměru. Je nutné počítat s tím, že například HPP a DPP u stejného člověka budou mít ID odlišná.
Lhůty pro podání JMHZ:
Na koho se JMHZ vztahuje a na koho nevztahuje? Čtěte dál.