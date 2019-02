Inspirovala se uprostřed kanadských lesů, dnes dělá ojedinělý byznys

Jak se stane, že záchranářka začne dělat svíčky?

Na počátku to byla záliba a vášeň tvořit rukama, která dala vzniknout myšlence o vlastní, ryze české značce. Přes vyrábění různých dárků a pozorností pro své blízké jsem se dostala až k mým milovaným svíčkám a aromavoskům. Cesta to nebyla přímá a pomohlo mi i hodně drobných náhod, které mě nasměrovaly tím správným směrem. Věci se na sebe postupně nabalovaly a do cesty mi přicházeli ti správní lidé.

Kdy jste začala podnikat a jaké byly začátky?

Začínala jsem jako OSVČ v roce 2015. Už po roce jsme s manželem zakládali „eseróčko“ a zanedlouho také náš e-shop. Začátky, kdy jsme první nápad přetavili v regulérní byznys, byly nejen zábavné a vzrušující, ale také neskutečně namáhavé a občas i frustrující. Vybrat si ty správné dodavatele, když sázíte na kvalitu, a navíc jste malými a nezajímavými hráči na trhu, je těžké. Mnoho dodavatelů s námi na začátku nechtělo ani jednat, protože malé objemy pro ně nebyly zajímavé. Navíc jsme nebyli dostatečně zavedeni na trhu. Musím ale přiznat, že i my jsme občas šlápli vedle.

Na českém trhu je opravdu hodně výrobců svíček. Nebála jste se, že neuspějete?

Ano, byl to byl pro mě určitý krok do neznáma, ale nějaké svazující obavy jsem neměla. Začínala jsem postupně, pečlivě jsem vše zvážila a udělala si průzkum trhu. Hned na začátku jsem si stanovila, že hlavní filozofií mé značky bude důraz na originalitu a jedinečnost. Nechtěla jsem splynout s davem, ale přinášet nové smyslové zážitky a bourat hranice mainstreamu. Proto u nás nenajdete sériově vyráběné sklenice, bavlněný knot, parafínový vosk a nudné vůně.

Kolekci jste navrhovala sama s manželem, nebo vám někdo pomáhal?

Do procesu výroby jsem zapojila pouze ty, kteří to myslí s českým designem vážně, a sdílí stejnou míru nadšení pro věc. Výrobky se rodí na Vysočině - od návrhů loga přes výrobu papírových obalů v lokální tiskárně až po ruční foukání skla u přibyslavských sklářských mistrů. Finální podobu dostávají svíčky a aromavosky u nás v Jihlavě.

Kdo navrhoval skleněné nádoby na vosk?

Design jsme navrhli společně s designéry sklářského ateliéru, kde se vyrábí i samotné sklenice. Sklářům jsme vysvětlili svou představu o jednoduchém tvaru, zároveň jsme ale chtěli, aby se v něm odrážela krása foukaného skla. Důležitý byl i tvar vhodný pro efektivní hoření svíčky. Pořád mě na naší svíčce fascinuje ta dualita, tedy strohý jednoduchý tvar s oblou křivkou. Je to ve stejném kontrastu, jako když si uvědomíte, že ta chladná skleněná krása vzniká v žáru sklářské pece.

Jana Kettnerová (38 let) Vystudovala UP Olomouc, obor ošetřovatelství, a VŠE, obor ekonomika a management ve zdravotnictví.

S rodinou bydlí v Jihlavě.

Od roku 2000 pracuje u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, kde je manažerkou kvality a systémů řízení.

V roce 2016 založila společně s manželem značku Kett-s Candles,

Je vdaná, má třináctiletou dceru.

Nelze přehlédnou barevnost sklenic na svíčky. Má to nějaký větší význam pro to, co děláte?

Barvy jsou naše cesta, jak se odlišit od všeho, co je u nás dostupné. S barvami a povrchovou úpravou skla si hodně hrajeme a myslím, že dnes máme na trhu bezkonkurenčně nejširší nabídku barev ručně vyráběného skla.

Vaše svíčky mají dřevěný knot. Přiznám se, že o něm slyším poprvé. Kde jste se inspirovala?

Nápad se zrodil daleko za oceánem. Byla jsem u kamarádky, v domě uprostřed kanadských lesů, a tam jsem poprvé uviděla svíčku s dřevěným knotem, který praskal jako dřevo v krbu. Bylo to příjemné na pohled i na poslech a bylo jasno, že to bude i má cesta.

Kde je sháníte, jsou běžně dostupné?

Dřevěné knoty si nechávám dovážet od výrobců z Ameriky, mají tam dlouhou tradici a zkušenosti s jejich výrobou.

V nabídce máte i další výrobky. Které to jsou?

Je to aromalampa a aromavosky. Opět jsme se chtěli lišit, tak jsme si nechali vyrobit speciální formy s naším logem. Naše vosky pak mají nezaměnitelnou podobu vonné tablety s logem, která se vloží do naší nerezové aromalampy. Je to hravá radost.

Co všechno je potřeba k výrobě svíček, aby voněly a dlouho a dobře hořely?

Aby svíčka byla opravdu vyladěná, je potřeba hodně testovat a zkoušet. I proto jsme testovali neskutečné množství tvarů a forem, aby svíčka měla nejen originální tvar, ale i celá hořela, vosk se rozpouštěl a sklo nepraskalo. Vosk a parfémy jsem musela zase dlouho míchat a zkoušet, než jsem dospěla k finální receptuře. Je to prostě o správné koncentraci, barvení nebo nalévání.

K čemu jsou určeny aromatické vosky?

Vůně používané v aromavoscích jsou identické jako ve svíčkách, při použití aromavosků jsou však intenzivnější a výraznější. Aromavosk je určen k rychlému provonění i větších prostor, proto se používá jen krátkou dobu. Stačí pod aromalampičkou zapálit čajovou svíčku, nechat vosk rozpustit a počkat, až vůně dosáhne potřebné intenzity. Pak můžete svíčku zase sfouknout a nechat vosk zatuhnout. Při tomto způsobu použití vám jeden vosk vydrží vonět až osm hodin a to už je pořádná porce.

A svíčka?

Svíčka je určena k delšímu hoření a relaxaci. Vůně jsou méně intenzivní než v aromavosku. U svíčky byste měli relaxovat, odpočívat, číst si. Vůně svíčky vás má provázet celým večerem a měla by být jako dobrý parfém - vonět, ale neobtěžovat. Někteří naši zákazníci, kteří mají zájem o svíčky, volí aromavosky jako testery vůní.

Ve své kolekci máte různé řady podle vůní.

Vůně máme rozděleny do osmi kategorií podle druhů vůně. Každá kategorie má pro větší přehlednost přiřazenou barvu a ikonický obrázek. Zákazníci si mohou vybrat od květinových, svěžích přes uklidňující, relaxační wellness až po orientální vůně. V kategorii, která je označena ikonou „bábovka“, jsou zase vůně všemožných dobrot, například ovoce, moučníky, káva a podobně.

Kolik vůní celkem u vás zákazníci najdou?

V naší stálé nabídce máme okolo třiapadesáti vůní. Je tam i mnoho neotřelých variant, třeba bazalkové lístky v kombinaci s bylinkami, indické chrámové kadidlo Nag Champa, vůně Bibliophilia vás má zase přenést do pravého vintage knihkupectví plného starých knih vázaných v kůži.

Jak řešíte riziko, že svíčky budou vonět takzvaně levně, tuctově?

Vůně používané ve výrobcích jsou parfémované oleje, které dovážíme z Anglie. Pečlivě je vybíráme, nejen aby krásně voněly, důležité také je, jak se chovají při hoření a rozpouštění. Zásadně používáme pouze ty, které jsou vyráběny bez ftalátů a jsou zdravotně nezávadné.

Pořád si neumím představit, že si někdo koupí svíčku za dva tisíce korun, navíc když stejně vyhoří.

Zákazníci si u nás nekupují obyčejnou svíčku, kterou po použití zahodí, ale designový dárek z prvotřídních materiálů a v řemeslné kvalitě. Už jen samotná dóza z českého skla, která zůstane po vyhoření svíčky, je sama o sobě hodnotným dárkem. Prostě jsme chtěli povýšit vonnou svíčku na designový šperk.

Vaše aromalampy a skleněné poklopy bezesporu povyšují vaše výrobky na vyšší level. Mají i praktický význam?

Poklop je dekorativní záležitost. Uchovává vůni svíčky a chrání ji před prachem. V interiéru může být zajímavým doplňkem. Dokáže ochránit sběratelské kousky, lze pod něj umístit také zajímavé květinové vazby, což vypadá obzvlášť efektně. Skleněný poklop vznikl jako doplněk ke svíčkám stejně jako naše nerezová aromalampa, která je vyrobena přesně pro tvar vonných „tablet“.

Vraťme se ještě k vašim začátkům. Jaké byly počáteční investice?

Velikost výroby ani technologie mě na začátku nenutila do žádných velkých investic, prostorových ani technologických. Vše se dalo vyrábět v domácích podmínkách. Protože úspěch na sebe nenechal dlouho čekat, navíc byl hodně rychlý, stále se nám daří financovat chod firmy vlastními silami. Jde to sice pomalu, ale naším záměrem je zvládnutý kontrolovaný růst a tomu vše přizpůsobujeme. Měli jsme i nabídky na vstup investora, ale s díky jsme odmítli.

Proč?

Naše nezávislost je pro nás důležitá. I proto nemáme žádné zaměstnance, vše zvládáme jako rodinná firma, a to doslova a do písmene. Ale uvidíme, jak rychle náš byznys poroste a kdy nadejde potřeba mít další pomocníky.

Kdo je vaším cílovým zákazníkem?

Cílovými zákazníky jsou ti, kteří touží vyniknout, mají rádi výjimečné věci a originalitu. Patří k nim i muži. Nesmím zapomenout ani na naše korporátní klienty, kteří vyhledávají naše výrobky jako dárky a pozornosti pro vážené klienty firem.

Muži si kupují u vás svíčky?

Ano a jsme moc pyšní, že se nám daří bořit mýty a vyvracet klišé, že nákup svíček není nic pro muže. My pro ně máme i samostatnou sekci. A protože počet našich mužských zákazníků se stále zvyšuje, jsme zřejmě na dobré cestě.

Chystáte se expandovat do světa?

V současné době to není na pořadu dne. Ale je pravda, že se se zájmem ze zahraničí setkáváme stále častěji, takže se budeme muset touto otázkou zabývat.

Jste mladá česká firma, která se rozvíjí. Jaké máte plány, s jakým obratem počítáte pro letošní rok?

Náš nový e-shop začal s obratem 250 tisíc korun, ale veškerý zisk jsem reinvestovala zpět do firmy. Doufám, že letos budeme pokračovat v růstu, přála bych si nastavit vše tak, aby se obrat minimálně zdvojnásobil oproti loňskému roku. Naše zboží je sezonní, prodeje se pohybují v řádech stovek kusů měsíčně v sezoně, v nejslabších měsících roku jsou to desítky, což jsou pro nás vlastně prázdniny.

Stále pracujete u záchranné služby. Jak zvládáte obě práce?

Pracuji pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina jako manažerka kvality a systémů řízení. U záchranné služby jsem už osmnáct let. Začínala jsem jako zdravotnická záchranářka. Ta práce mě velmi baví, ale moje podnikatelská dráha mě také baví a nehodlám se jí vzdát, takže zvládám oboje. Zaměstnaná jsem na půl úvazku a zbytek času věnuji podnikání.

Co říká na vaše aktivity rodina? Podporuje vás?

Podpora rodiny je podle mě klíčová, bez toho si to nedovedu vůbec představit. Můj manžel mě velmi podporuje a mám v něm oporu jak v podnikání, tak v soukromém životě. Moje třináctiletá dcera je parťák do podnikání, protože se s chutí zapojuje do drobných činností a zajímá se o fungování podnikání. Pomáhají i naši rodiče a má sestra.