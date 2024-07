Dukovany rozjíždějí nábory. Poptávají elektroinženýry či šéfa bezpečnosti

Živo je především na jihu Moravy. Zatímco loni nabrala energetická společnost na dukovanskou jadernou elektrárnu stovku lidí a letos plánuje 170 nových pracovníků, napřesrok to budou už stovky pozic. „Rádi přivítáme jak odborníky s praxí, tak absolventy techniky,“ říká mluvčí Alice Horáčková. Už nyní jsou Dukovany se čtyřmi reaktory největším zaměstnavatelem v regionu a chystaná dostavba prestiž jádra ještě zvyšuje.

Co je aktuálně v nabídce? Šéf bezpečnosti nepřetržitě střežených prostor, elektroinženýr metrologové teploty i elektrických veličin, projektanti, byznys a data analytici, manažeři projektu na junior a senior pozicích, manažeři harmonogramu prací, specialisté na hodnocení chemických rizik, správce zdvihacích zařízení a další technické pozice.

K tomu pružná pracovní doba, lékaři na pracovišti a zajímavý plat. Například směnný operátor, který řídí dozorový pult, kontroluje provoz, sleduje ukazatele či reguluje výkon bloku, si při nástupu přijde v průměru na 68 tisíc měsíčně, po dvou letech je už jeho mzda o 22 tisíc vyšší.

Každý na pohovoru neprojde

Ne každý zájemce ale vyhoví poměrně složitému výběrovému řízení. Jde především o bezpečnost. Kromě pracovních kompetencí musí budoucí pracovník také zvládnout psychologické testy a diagnostický pohovor, který určí, zda v něm nedříme riziko, že se bude chovat nebezpečně.

„Nároky jsou vysoké, musíme respektovat nejen vyhlášku, ale i samotnou pozici,“ prozrazuje Jitka Hanáčková, vedoucí útvaru Korporátní rozvoj a diagnostika ČEZ. Na některých exponovaných pozicích trvá až dva roky, než se dostane k samostatné práci, do té doby takzvaně stínuje zkušenějšího kolegu.

Co blok, to tisíc lidí

Nábory běží po dvou liniích. ČEZ bude potřebovat znásobit pracovníky jaderné elektrárny, dodavatelské firmy nabírají profese, které jaderný blok postaví. Nový zdroj bude stát v Dukovanech.

„S ohledem na budoucí provoz nového jaderného zdroje bude potřeba stejný provozní personál jako u stávajících bloků. V brzké budoucnosti se začne vybírat a připravovat personál,“ slibuje Horáčková. Pro samotný provoz jednoho bloku budou potřeba stovky lidí.

„V koncepci počítáme se sedmi až osmi stovkami nových pracovníků. To je opravdu jen na provoz. Společnost Elektrárna Dukovany II jako investorská společnost také postupně nabírá nové lidi a rozroste se na zhruba 300 lidí,“ prozrazuje další kroky Horáčková.

Z megastavby si chtějí ukousnout co největší sousto i české podniky, které už hledají pracovníky na výstavbu. Například stavební společnost Metrostav poptává přípraváře na projekty pozemních prací v Dukovanech. Další nabídky budou rychle přibývat.

Pomoci mohou junioři

ČEZ plánuje rozsáhlé online i offline kampaně. „Odhadem tak bude na trhu poptávka po vyšších stovkách, možná nižších tisících lidí a to zejména technického zaměření, což je už nyní ‚nedostatkové zboží¨“, poznamenává Horáčková.

I proto se otevírá řada juniorských pozic, na kterých jsou firmy odhodlány vychovat si své specialisty. A navíc stále je čas si potřebné vzdělání obstarat.

„Nový jaderný blok by se měl spustit v roce 2036, ale výstavba začne již za pět let. Studenti, kteří letos na podzim nastoupí na vysokou, tak reálně po promoci mohou rovnou naskočit do projektu. Totéž platí pro ty, kteří zamíří v září na střední školu. Může se to zdát daleko, ale vlastně je to za rohem,“ doplňuje Horáčková.

Podle ní se uplatní projektoví manažeři, absolventi oborů zaměřených na ochranu životního prostředí či na bezpečnost, konkrétně radiační bezpečnost, bezpečnost provozu či kyberbezpečnost.

Po prázdninách se tak k univerzitám nabízejícím studium jaderné fyziky či chemie přidává i brněnské Vysoké učení technické, které si letos na jaře akreditovalo nový dvouletý navazující magisterský obor Jaderná energetika.