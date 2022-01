SONDA: Co nám přinesla práce z domova a co naopak vzala

Zvyknout se dá na vše. O tom jsme se přesvědčili v posledních dvou letech úplně všichni. Například, že i projekt za miliony se dá dotahovat na domácí toaletě, protože to je jediné místo v domě, kde je signál nebo klid. Že svoji práci přerušujeme x krát za den, protože se na počítači střídáme s dětmi a jejich distančními učiteli. Že si užíváme, když nám při práci hlučí „jen“ pračka, myčka, lednička a kávovar…

A právě kávovar nám často připomene, co jsme ztratili, ale málokdo se s tím smířil. Popovídání si v kuchyňce, ty pravidelné ranní i odpolední debaty, zatímco se nám připravuje káva.

„Člověk už nevidí, co si jeho kolegyně nebo kolega dá ráno na začátek pracovního dne. Je to káva? Je to čaj? Dá si k tomu koláč, nebo fit tyčinku? Dnes už vidím jen pěkný hrneček přes webkameru. Je náročné pochválit někomu nové boty nebo kalhoty,“ poznamenává Oliver Fecko ze společnosti Everli, která zprostředkovává online nákupy.

V kuchyňce se „semele“ všechno. Od oka na punčoše přes ranní dopravu a tragické počasí až po nové pracovní projekty. „V bývalé firmě jsem se u podnikového kávovaru seznámil s mojí přítelkyní. Teď zas rád u kafe probírám s kamarády sportovní výsledky,“ říká pětadvacetiletý informatik Petr.

Do online konverzace sice všetečně nevstoupí nikdo nezvaný, na druhou stranu zase nikoho nového nepoznáte. „V minulosti jsem se velmi často v kuchyňce setkal s novými lidmi z jiných oddělení, z jiných úrovní managementu a často to bylo pro byznys velmi přínosné. Small talks, to je asi věc, která mi v online světě chybí nejvíc,“ říká marketingový manažer Fecko.

Firemní kuchyňka, místo setkávání, tak kupodivu nechyběla v roce 2021 jen v tradičních kancelářích, ale i ve společnostech, kde je online práce dennodenním chlebem. Například v digitální agentuře Socialsharks zaměřené na sociální sítě.

„Když jsme byli na home office, tak se samozřejmě většina konverzací točila kolem pracovních témat, ale měli jsme možnost pobavit se i o tom, jak se nám daří. Je pravda, že nám klasické klábosení v kanceláři chybělo a ani online komunikace je nedokázala nahradit. Navíc jsme měli tolik interních i klientských online meetingů, že jsme byli často rádi, že už si můžeme sundat sluchátka a trochu si oddychnout,“ prozrazuje Nikol Stolle, ředitelka agentury.

Jak cenní jsou kolegové?

I v marketingové agentuře Fairy Tailors, kde je home office bez ohledu na pandemii standardním způsobem práce, vypozorovali, jak se jejich konverzační témata změnila. „Zatímco u kávovaru běžně rozebíráme, jak se máme a co jsme zažili, na pracovních online kanálech se soustředíme spíše na věcnou diskusi o práci. Proto se, i s ohledem na to, že máme půlku týmu v Praze a půlku ve Zlíně, snažíme využít každé příležitosti k setkání,“ říká Ondřej Tyleček.

Po měsících, kdy se kolegové naživo téměř neviděli, tak začaly týmy kreativně budovat své vlastní „online kuchyňky“. Některé týmy spolu obědvaly nebo pořádaly společné večeře i s rodinnými příslušníky, jinde hráli týmovou soutěž, zkrátka dělali vše pro to, aby o sobě věděli.

„Sociální sítě zase přinášejí podněty, které by u kávovaru možná nevznikly. Vzájemně se sledujeme na Instagramu, Facebooku nebo v aplikaci Strava, která měří atletickou aktivitu přes GPS, takže když Honza zveřejní své palubní video z víkendových závodů na okruhu v Sosnové nebo Nicola uběhne 20 km pod 1:50, celý tým to ví a kolegové neváhají komentovat, chválit a diskutovat,“ popisuje Tyleček z Fairy Tailors.

Co se v uplynulém roce 2021 v „online kuchyňkách“ nejvíce probíralo? „Do všech našich rozhovorů se nevyhnutelně dostávalo téma covidu. Občas jsme od ostatních zjišťovali, jak chápou různá omezení, případně jaké mají zkušenosti s cestováním do jiných zemí, kam bychom sami chtěli také jet. Čím dál častěji jsme také nahlíželi do rodinného života našich kolegů, ať už v případě nemocí, či hlídání dětí. Jinak se ale konverzace točila i okolo všech běžných témat, úkolů či trávení volného času,“ poznamenává Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Samota a dlouhé odloučení občas mezi kolegy způsobily, že byli k sobě nebývale osobní, mnohdy si řekli i více, než by tomu bylo tváří v tvář. Především introvertní lidé na síti ožili. Přesto chybí online světu jedno kouzlo.

„V rozhovorech přes zoom často chybí spontánnost, která je typická pro small talks v kanceláři nebo kuchyňce. Při videohovorech zaměstnanci mnohem častěji řeší rovnou pracovní záležitosti a není tam tolik prostoru pro odlehčenou konverzaci na nepracovní témata,“ myslí si Jan Klusoň z Welcome to the Jungle.

A i to je důvod, proč se některé kolektivy vrátily k sobě, co nejdříve to šlo. „My jsme měli velké štěstí, že jsme nakonec v režimu home office fungovali jen krátkou dobu. Určitě jsme si celá firma uvědomili, jak moc cenné je pro nás setkávat se v kanceláři. Vždycky jsme byli zvyklí fungovat v týmech, máme velmi silnou firemní kulturu a dobré vztahy. Kvůli udržení kolektivu a efektivnějšímu fungování týmů jsme se, jakmile to bylo možné, rozhodli vrátit zpět do kanceláří,“ prozrazuje Nikol Stolle ze Socialsharks.

Malá sonda v několika firmách přinesla odpovědi i na dvě základní otázky:

1. Co vám práce z domu dala?

Ondřej Tyleček, Fairy Tailors: „Nikdy v životě jsem neměl práci s pevnou pracovní dobou a pevně určeným pracovním místem. Potřebuji v životě svobodu a flexibilitu a právě takovou firemní kulturu jsme vybudovali i v naší firmě. Nic jiného neznám a nic jiného nechci.“

Oliver Fecko, Everli: „Práce z domova mi nabídla lepší využití času. Lhal bych, kdybych neřekl, že mi často během mítinků běží pračka nebo že zatímco poslouchám kolegy, vyžehlím nejednu košili. Neocenitelným benefitem je možnost si jít zaběhat v době oběda, nastartovat metabolismus a být opět fresh na druhou polovinu dne.“

Jan Klusoň, Welcome to the Jungle: „Určitě jsme se posunuli v digitalizaci a díky tomu i zvýšili efektivitu. Například už nemusíme smlouvy podepisovat fyzicky, pak je skenovat a posílat e-mailem, ale podepisujeme vše již digitálně. Mnohem častěji teď využíváme videohovory, které oproti osobní schůzce ušetří čas a zároveň oproti telefonu umožní vidět výraz a emoce v obličeji.“

2. Co vám práce z domu vzala?

Jan Klusoň, Welcome to the Jungle: „Práce na home office mi vzala spoustu skvělých neformálních chvil s týmem, na které jsme byli zvyklí z předchozích let. Pravidelné teambuildingové akce, jako třeba to, že si zajdeme na pivo nebo na společný oběd. To jsou chvíle, které se přes internet nahradit nikdy nedají.“

Jana Večerková, Coding Bootcamp: „Pracovně mi byl home office spíš na obtíž a dlouhodobě by mi chyběla i určitá denní rutina. Aneb když člověk seděl celý den doma, tak už se mu ani nikam nechtělo po práci.“

Tomáš Vacek, Contexto: „Nevzala mi nic a dala větší efektivitu a svobodu. Za mě, pokud mám na covid období hledat něco dobrého, tak je to právě posun k akceptaci práce odkudkoliv. Sám jej rád využívám, a to nejen při práci na home office, ale i holiday či travel office… Za mě je prostě pryč doba, kdy bylo nutné mít tým fyzicky u sebe v kanceláři a obcházet je jako kvočna kuřata.“