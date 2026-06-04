Práce z domova už dnes není výjimkou. Přesto má řada lidí pocit, že se doma nedokáže soustředit stejně dobře jako v kanceláři. Čím to podle vás nejčastěji je?
Mnoho lidí řeší hlavně základní vybavení – pracovní stůl, židli nebo techniku. Jenže velmi často rozhodují spíš detaily, které na první pohled nejsou tolik vidět. Typicky světlo, teplota v místnosti nebo celkový pocit komfortu během dne. Právě tyto faktory mají velký vliv na únavu, soustředění i produktivitu. Domácí pracovní prostředí přitom nemusí být drahé nebo složité. Často stačí několik relativně jednoduchých úprav.
Jedním z témat, které zmiňujete, je práce se světlem. Proč je tak důležitá?
Denní světlo je pro práci zásadní, ale problém nastává ve chvíli, kdy ho člověk neumí regulovat. Přímé slunce na monitoru, ostré odlesky nebo velké kontrasty mezi světlem a stínem oči velmi rychle unavují. Mnoho lidí si přitom ani neuvědomuje, že je právě světlo během dne vyčerpává. Nejde ale o to světlo úplně eliminovat. Naopak je důležité s ním aktivně pracovat a přizpůsobovat ho tomu, jak se během dne mění podmínky.
Jak tedy ideálně regulovat intenzitu světla podle toho, jak se během dne posouvá slunce?
Ideální je, když člověk nemusí prostor během dne úplně zatemnit, ale dokáže světlo průběžně regulovat. Ráno většině lidí vyhovuje více přirozeného světla, které pomáhá aktivovat organismus a podporuje soustředění. Odpoledne už ale ostré slunce bývá spíše únavné a oči zatěžuje. Ráno tedy může být intenzita světla vyšší, odpoledne už je bude většině lidí příjemnější klidnější a rozptýlenější světlo.
Jak tedy ideálně domácí pracovní prostor zastínit?
Velmi dobře fungují například rolety nebo žaluzie, které umožní světlo rozptýlit a vytvořit stabilnější podmínky během dne. Velmi praktické jsou například plisé žaluzie (moderní alternativa klasických rolet a žaluzií) nebo rolety den a noc. U plisé je velká výhoda v tom, že umožňují zastínit jen konkrétní část okna – například spodní nebo střední část – a zároveň si ponechat část přirozeného světla v místnosti. Člověk tak může během dne velmi jemně reagovat na to, jak se mění intenzita slunce, aniž by pracoval v pološeru nebo naopak v ostrém světle.
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A rolety den a noc – jaké jsou jejich výhody?
I to jsou oblíbené proto, že umožňují jemnou regulaci světla během dne. Nejde totiž jen o variantu „zataženo“ nebo „odtaženo“, jako je tomu u klasických žaluzií. Tady si díky střídání průhledných a neprůhledných pruhů člověk může velmi přesně nastavit, kolik světla chce do místnosti pustit. To je při práci z domova velká výhoda, protože podmínky se během dne neustále mění.
Praktické je také to, že rolety den a noc dokážou zmírnit ostré slunce, aniž by člověk přišel o denní světlo úplně. Místnost tak nepůsobí tmavě nebo uzavřeně, což je důležité hlavně v menších bytech.
Mnoho lidí dnes pracuje v menších bytech, které se v létě rychle přehřívají. Dá se s tím vůbec něco dělat bez klimatizace?
Ano, často více, než si lidé myslí. U menších bytů je problém v tom, že se prostor nahřeje mnohem rychleji a teplo se v něm zároveň déle drží. Zásadní je proto zabránit tomu, aby se interiér začal přehřívat už během dopoledne. Největší efekt má práce se stíněním ještě předtím, než slunce začne přímo svítit do oken.
Pokud člověk reaguje až ve chvíli, kdy je v místnosti horko, bývá už pozdě. U menších bytů navíc velmi pomáhá kombinace rozumného větrání, omezení přímého slunce a práce se světlem tak, aby prostor nepůsobil dusně a těžce.
Lidé si často myslí, že problém vyřeší klimatizace. Souhlasíte?
Klimatizace samozřejmě může pomoci, ale není to jediná ani vždy nejlepší cesta. Mnohem efektivnější bývá právě to, o čem jsme mluvili před chvílí – tedy zabránit tomu, aby se interiér vůbec přehřál. Navíc zastíněním člověk často dosáhne příjemnějšího prostředí bez velkých teplotních výkyvů nebo nepříjemného proudění studeného vzduchu.
Mají podle vás vliv i barvy interiéru? Mohou například tmavé odstíny zhoršovat pocit stísněnosti při práci z domova?
Určitě ano. Tmavé barvy samy o sobě nejsou špatně, ale zvláště v menších nebo hůře prosvětlených bytech mohou prostor opticky zmenšovat a působit těžším dojmem. To pak může ovlivňovat i psychickou pohodu během práce.
Nejde přitom jen o stěny, ale i o těžké závěsy, tmavý nábytek nebo příliš výrazné kontrasty. Naopak světlejší odstíny a dobře rozptýlené denní světlo často pomáhají vytvořit vzdušnější a klidnější prostředí. Člověk pak nemá pocit, že tráví celý den „zavřený“ v malém prostoru.
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Máte pocit, že lidé dnes domácí pracovní prostředí podceňují?
Myslím, že se situace postupně zlepšuje, ale stále mnoho lidí funguje stylem „nějak to stačí“. Přitom pokud člověk pracuje z domova několik dní týdně, tráví v tom prostoru obrovské množství času. A právě drobné detaily pak rozhodují o tom, jak se během dne cítí. Když dobře funguje světlo, teplota i celkový komfort prostoru, člověk bývá méně unavený, lépe se soustředí a paradoxně často zvládne práci rychleji i s menším stresem.
Existuje jedna jednoduchá rada, kterou byste doporučila každému, kdo pracuje z domova?
Začít vnímat domácí pracovní prostor podobně jako kancelář. Tedy ne jako místo, kde člověk „jen otevře notebook“, ale jako prostředí, které ovlivňuje jeho výkon i psychickou pohodu. Velmi často přitom pomohou překvapivě jednoduché změny – správné nastavení světla, omezení přímého slunce nebo vytvoření příjemnější atmosféry během dne. Právě tyto zdánlivé maličkosti mají v dlouhodobém fungování největší efekt.
Často se mluví o ergonomii. Co lidé při práci z domova podceňují nejvíce?
Mnoho lidí si pod ergonomií představí hlavně kvalitní židli, ale ve skutečnosti jde o celý systém. Velký problém bývá například špatně umístěný monitor nebo notebook. Pokud je obrazovka příliš nízko, člověk se automaticky hrbí a přetěžuje krční páteř. Dlouhodobě pak přichází bolesti zad, hlavy nebo únava očí. Přitom často pomůže úplně jednoduchá věc – podložení notebooku, správná výška monitoru nebo pravidelné střídání polohy během dne. Home office by neměl být jen „provizorium“, pokud v něm člověk tráví několik hodin denně.
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Mění se podle vás požadavky lidí na domácí pracovní prostředí?
Určitě ano. Během covidu lidé řešili hlavně to, aby vůbec měli odkud pracovat. Dnes už mnohem více přemýšlí nad dlouhodobým komfortem. Řeší již zmiňované světlo, akustiku, přehřívání místností nebo třeba možnost oddělit práci od osobního života. Čím dál více lidí si uvědomuje, že prostředí ovlivňuje nejen výkon, ale i psychickou pohodu. A právě proto dnes roste zájem o řešení, která dokážou domácí kancelář zpříjemnit bez nutnosti velkých rekonstrukcí.
Může dobře nastavený home office pomoci i psychicky?
Rozhodně. Když člověk pracuje v prostředí, kde je příjemné světlo, stabilní teplota a celkový pocit komfortu, má to velmi pozitivní vliv na stres i únavu. Hodně důležité je také oddělení pracovního a osobního režimu. Pokud člověk pracuje celý den v prostoru, který zároveň slouží k odpočinku, mozek mnohem hůře „vypíná“. I proto doporučujeme vytvářet si během dne určité rituály – například změnu světla večer, zatažení rolet nebo jednoduché uklizení pracovního prostoru po skončení práce. Právě tyto drobné změny pomáhají vytvořit jasnější hranici mezi prací a volným časem.