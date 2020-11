Dva řízky, prosím. Jak se stravujeme na home office?

Včera hemenex, dnes pečené kuře s bramborem, zítra rajskou s knedlíkem nebo buřtguláš na dva dny. Zaměstnancům na home office přibyla další povinnost. Kromě své vlastní práce řeší výuku dětí a také výživu celé rodiny. Sestavit komplet jídelníček od pondělí do neděle a pak znova a znova je pro mnohé skutečná výzva. „Kdykoli mi zavolá někdo ze známých či příbuzných, tak se ptám, co dnes vaří. Abych získala nějakou inspiraci. Nejsem žádná kuchařka od pánaboha, a tak občas jedu jedno jídlo s několika přílohami,“ přiznává recepční Martina Kopecká.

O prodloužených podzimních prázdninách vlastní kuchyni vzdala a zavolala roznáškovou službu. „Manžel si objednal burger, syn svíčkovou, dcera vegetariánskou pizzu, já těstoviny s mořskými plody. Všichni jsme si pochutnali a shodli se, že aspoň jednou týdně si necháme něco z restaurace dovézt,“ říká Martina Kopecká. Podobně uvažují tisíce rodin, díky kterým se tak ve velkých městech o stovky raketově rozrostla místa kurýrů donáškových služeb.

„Zvýšenou poptávku po rozvozu jsme začali řešit již na samém počátku jarní pandemické krize, kdy jsme zaznamenali nárůst zájmu nových zákazníků, kteří do té doby rozvoz jídla nevyzkoušeli. Stejně tak vzrostl počet restaurací, které se chtěly k naší platformě přidat a vařit alespoň pro rozvoz. Nábor kurýrů jsme zjednodušili již v březnu a nové posily jsme nabírali průběžně,“ říká Filip Fingl z nejznámější tuzemské rozvozové služby Dáme jídlo, pro kterou nyní po celé zemi pracuje na 3 500 poslíčků a další firma nabírá.

Právě nedostatek poslíčků je v současnosti jediným zádrhelem, který rychle se rozvíjející odvětví brzdí. „Abychom byli schopni obsloužit co nejvíce zákazníků, prodloužili jsme rozvozové služby o hodinu, nyní doručujeme objednávky až do půlnoci a intenzivně pracujeme na náboru nových partnerských kurýrů,“ představuje Marek Maxa aplikaci Bolt Food Česká republika.

Šunková pizza a dortík

To, že na podzim a v zimě se zvyšuje zájem o dovážené jídlo, není pro restaurace nic nového. Letos je nárůst ale výrazně vyšší než obvykle. „Na podzim vaříme a rozvážíme naplno. Máme dvouciferný nárůst oproti loňskému roku v tuto dobu,“ prozradil Lukáš Drlík ze Zdravého stravování.

Co si lidé na home office nejčastěji dávají? „Mezi nejoblíbenější jídla na rozvoz patří tradičně pizza (sýrová, šunková a hawaii), burgery, fastfoodové pokrmy obecně a asijská kuchyně. V posledních měsících je zvýšený zájem o klasickou českou kuchyni a také o sladkosti. Počet objednávek obsahujících zákusky, dorty, zmrzliny se oproti stavu před krizí zdvojnásobil,“ říká Filip Fingl z Dáme jídlo.

Bolt Food dováží lidem jídlo z více než 600 podniků a další na seznamu rychle přibývají – lidé podle Marka Maxy přišli na chuť i mexické kuchyni, nechávají si vozit kebab i česká jídla. Ale i tady vedou burgery a pizza. „Rekordní objednávka se u nás skládala z třiceti pizz a doručovali ji tři partnerští kurýři najednou,“ poznamenává Maxa.

Co chutná nejvíce? Když je to usmažené. A je jedno, jestli je to řízek, sýr nebo žampiony. Lidi se sice o zdravé výživě rádi baví, ale na objednávkách to poznat nejde. Smažené jednoznačně vede. Monika Poláchová majitelka rozvážkové služby Stravování Šternberk

Tam, kam kurýři z větších měst s náloží etnických kuchyní nedošlapou, se musejí spokojit se štíhlejším jídelním lístkem. Strávníků, kteří si nechají dovézt oběd až k domovním dveřím, přibylo na podzim i v třináctitisícovém Šternberku na Olomoucku. Školáci zůstali doma, a tak místo jedné berou lidé rovnou dvě až tři porce. „Co chutná nejvíce? Když je to usmažené. A je jedno, jestli je to řízek, sýr nebo žampiony. Lidi se sice o zdravé výživě rádi baví, ale na objednávkách to poznat nejde. Smažené jednoznačně vede,“ říká Monika Poláchová, majitelka rozvážkové služby Stravování Šternberk.

Ani lidé na vesnicích nezůstávají na vaření sami – za rozvážkové služby zaskočí školní jídelny, které i nadále vaří dětem v mateřinkách nebo místním seniorům. Nárok na oběd mají podle ministerstva školství i žáci na distančním vzdělávání. Někde se musí s jídlonosiči k výdejnímu okénku, jinde rozvážejí obědy až ke dveřím.

„Školní jídelny vaří pestře a plní spotřební koš. Veřejnost tak dostane vyvážený oběd, obsahující polévku, hlavní chod i doplněk ve formě salátu nebo moučníku. A to za velmi přijatelnou cenu. Nabídka školních jídelen tak může rozšířit sortiment pokrmů pro domácnosti, které nyní žijí v nouzovém režimu a při práci z domova a péči o děti jim tato nabídka může pomoci situaci zvládnout,“ míní Alena Strosserová, metodička školních jídelen z úřadu městské části Prahy 3.

Chlazené hotovky do zásoby

Na tři a půl tisíce rozvozových adres denně vozí jídlo kurýři Zdravého stravování. Zákazníci si mohou vybrat hned z několika menu zaměřených na různé diety či stravovací omezení. Letos ale vládne docela jiný jídelníček. „S příchodem covidu jsme upravili nabídku, více se nyní prodávají takzvaná rodinná menu, což je jídlo určené pro jednu až čtyři osoby. Hodně jdou na odbyt i multibalení chlazených hotových jídel, jako je koprovka, španělský ptáček, masové kuličky, halušky, plněné knedlíky,“ představuje Lukáš Drlík.

Jídelníček na několik dní dopředu plánují i jinde. „Lidé objednávají jídla pro více osob, případně si objednávají pokrmy ‚dopředu‘. Velký úspěch mají též například výhodná menu,“ má vypozorováno Filip Fingl z Dáme jídlo.

Restaurace a rozvážkové služby oslovují nejen jedince, ale zaujaly i celé podniky, které mají o nový benefit zájem. „Již na jaře jsme zaznamenali zájem ze strany firem, kterým díky přesunutí zaměstnanců na home office a zavření kantýn zmizel z portfolia benefitů ten, který se týká jídla. Pro tyto situace máme řešení v podobě elektronických kuponů na domluvené částky. Poptávka po něm je i v těchto týdnech,“ říká Filip Fingl.