Home office: Co může zaměstnavatel kontrolovat a na co nemá právo

Eva Sovová
Práce na dálku, neboli home office či práce z domova se v Česku zabydluje. V mnohých firmách již tento flexibilní model práce funguje celoročně a s příchodem prázdnin roste o něj mezi zaměstnanci zájem. Jenže co když zaměstnavatel nebude spokojený s vaším výkonem, začne přitvrzovat a zvýší dohled nad vaší prací z domova? Na co má právo a kde leží hranice mezi kontrolou a narušením soukromí?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Jsem účetní a firma mi umožňuje pracovat často z domova. Pokud bych tuto příležitost neměla, vůbec si neumím představit, jak bych skloubila práci s letními prázdninami našeho 10letého syna. Příměstské tábory nejsou levné a poslat naše dítě na celé prázdniny k babičkám nechci, byla by to pro ně velká zátěž. Díky práci z domova mohu o prázdninách být se synem i na chatě, což je skvělé řešení,“ říká paní Sylva z Prahy.

Jak dodává, na tento způsob práce je zvyklá, umí se doma víc soustředit a u zaměstnavatele má důvěru. Ušetří díky tomu čas s přejížděním do práce, a pokud je to potřeba, není pro ni problém dorazit do firmy na poradu, nebo absolvovat potřebná školení.

Práci na dálku upravuje novela zákoníku práce

Práce z domova, nebo lépe řečeno práce na dálku, je upravena v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně v jeho § 317. Tato flexibilní forma je možná jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Novela také řeší hrazení nákladů zaměstnanci, které při práci na dálku vznikají.

Tisíce firem budou monitorovat aktivity svých zaměstnanců. Chystá se nový zákon

Každému však tento způsob pracovní činnosti nemusí vyhovovat. „Zaměstnanec musí být sám schopen a ochoten efektivně pracovat se svým časem tak, aby pracovní úkol splnil a odevzdal včas. Nemělo by jít například o člověka s pravidelnými stavy prokrastinace, které není schopen potlačit. Zaměstnavatel pak musí zvládnout takového zaměstnance řídit a kontrolovat přesto, že nad ním má velmi limitovaný dohled,“ říká advokát Ondřej Preus, zakladatel portálu DostupnyAdvokat.cz.

Na co má zaměstnavatel právo

„Home office není volno. I při práci z domova zůstáváte v pracovněprávním vztahu. Platí zde stejné povinnosti – musíte pracovat ve sjednané době, plnit úkoly, být dosažitelní,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví. Pokud vám zaměstnavatel umožňuje pracovat z domova, má podle Jáčové právo sledovat výsledky vaší práce, vyžadovat reporty, docházku a výstupy vaší práce. A nejen to.

Mantra dnešní doby: Žít, pracovat, vyhořet. A znovu od začátku. Co s tím?

„Zaměstnavatel má právo kontrolovat dodržování pracovní doby například přihlášení do systému a požadovat pravidelné online porady. Pokud nemáte home office s tzv. pružnou pracovní dobou, platí běžná pravidla, což znamená, že pracujete ve stanovený čas. Zaměstnavatel rovněž může chtít, abyste byli online v určitých hodinách, ale zároveň musí respektovat právo na odpočinek a přestávky,“ upřesňuje Jáčová.

Na co nemá zaměstnavatel právo

Představa, že na vaše dveře zazvoní váš šéf, aby vás doma zkontrolovat, zda opravdu pracujete, je ale mylná. Zaměstnavatel totiž nesmí vstupovat do vašeho soukromí a vtrhnout k vám nečekaně domů.

„Bez vašeho souhlasu nesmí zaměstnavatel přijít do vašeho bytu, aby vás zkontroloval. Nesmí také instalovat sledovací software, kterým by monitoroval vaši aktivitu mimo pracovní úkoly. Zákoník práce a ochrana osobních údajů jsou v tomto případě na straně zaměstnance. Dohled musí být přiměřený, odůvodněný a neinvazivní,“ poznamenává Jana Jáčová. Jak ale dodává, teoreticky může zaměstnavatel požádat o přístup kvůli kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Ale i zde musíte dát souhlas, ideálně písemný.“

Práce na dálku se u nás zabydluje

Firmy, které home office umožňují, v něm vidí způsob, jak udržet produktivitu i spokojenost týmu. Flexibilní model práce z domova se u mnoha firem již pevně zabydlel a funguje prakticky i celoročně. „V době covidu jsme zrušili fixní kancelář a zjistili, že ji nepotřebujeme, tedy jsme se do ní nevrátili a z 90 % pracujeme v tomto režimu,“ říká Tomáš Vacek z marketingové agentury Contexto.

Pes na pracovišti nebo zmrazení vajíček. Expertka líčí, na co firmy lákají pracovníky

„U nás se využívání práce z domova poměrně stabilizovalo a řekl bych, že průměr bude kolem 50 % dnů home office napříč kolegy. Někteří mají 100 % home office a jiní si ho naopak neberou nikdy,“ poznamenává Jan Skovajsa, investor a zakladatel MyTimy.

Ačkoli je home office v současnosti velmi žádaný, některé firmy stále kladou důraz na častější osobní setkávání. „Intenzivně přemýšlíme o nových službách a řešeních pro klienty, a tak vnímáme, že když se vidíme častěji osobně, předáváme si informace mezi sebou lépe. Přestáváme být firmou jednotlivců a stále více využíváme spolupráci napříč týmy,“ uzavírá Jan Valášek, ze společnosti Fichtner.

