Její koníček ji začal dobře živit po půl roce. Už podniká i s dcerou

Jak jste se dostala k šití?

Vystudovala jsem v Praze střední školu textilní, a i když jsem poté pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, po narození dětí jsem zůstala u krejčoviny. Mateřská dovolená je dobrá doba, aby si člověk uvědomil, co chce vlastně dělat. Důvodem, proč jsem se rozhodla pracovat doma, byly ale hlavně zdravotní potíže jednoho z mých dětí.

Jana Heroutová (46) Vystudovala střední textilní školu v Praze.

Poté absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Bydlí v Kunžaku u Jindřichova Hradce.

Má tři děti (Tereza (26 let), Matěj (19 let) a Mikuláš (11 let).



Dříve provozovala také kamenné obchody v Jindřichově Hradci, Olomouci a Praze.

V roce 2011 založila značku Jane art, která byla v roce 2015 zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka.



V současné době se k její firmě přidala dcera Tereza, která provozuje sesterskou značku Mydlárna Nežárka.

Je nadšeným vodákem.

Jaké byly začátky podnikání?

Byl to přirozený vývoj mého tehdy tráveného volného času, kdy jsem se věnovala šití, které mě bavilo. A tak jsem si na mateřské vyzkoušela, zda se tím svým koníčkem uživím. Navíc jsem měla velké štěstí, protože rodinné zázemí mi to umožňovalo. Už po půl roce jsem se stala finančně samostatná.

Co byl váš první výrobek, který jste prodala?

Můj první prodaný výrobek na e-shopu byla sukně. Od té doby vznikla spousta jejích variant, hlavně co se zdobení týká. Mým stěžejním rukopisem byly a jsou našité kruhové aplikace, ruční sítotisk a barevné kombinace. Oblíbené střihy zůstávají. Domnívám se totiž, že není třeba měnit něco, co se osvědčilo, Co se ale v mé tvorbě neustále mění, jsou materiály a zdobení.

Co všechno jste si musela pořídit, abyste mohla začít podnikat?

Jelikož jsem se šití, navrhování a designu věnovala už dřív, počáteční investice nebyly až tak vysoké. Šicí stroje jsem už měla doma. Postupem času ale byla nutná obměna hobby strojů za ty profesionální. To se měnilo za pochodu z vydělaných peněz a nebyla tedy potřebná žádná půjčka. V současné době mám čtyři profesionální šicí a vyšívací stroje, k dispozici mám také střihací techniku, která je pro efektivní a profesionální práci nezbytná.

Můžete prozradit, na kolik vás vyšly vstupní investice?

Jeden profi stroj stojí kolem 35 tisíc korun, a jak už jsem řekla, bez těchto strojů nelze profesionálně pracovat. Kdo podniká v textilním oboru a má pouze hobby kufříkový stroj, bude to stále hobby šití. I já jsem si původně myslela, že vystačím pouze se starým šicím strojem po babičce. Časem jsem ale pochopila, že bez investice do profi strojů se neobejdu. Zákazník si právem žádá kvalitu a je rozdíl mezi kvalitním stehem z profi stroje a stehem z hobby stroje.

Pracujete doma, anebo jste musela řešit třeba pronájem dalších prostor?

Podnikám ze svého domova, mám zařízený ateliér i krejčovskou dílnu. Dům je dostatečně prostorný, a tak se našlo i vhodné místo.

Jste mámou tří dospívajících dětí. Jak to všechno zvládáte?

Má práce je časově hodně náročná, ale protože pracuji doma, dá se vše krásně skloubit. Pracovní den mám za tu dobu už zautomatizovaný, takže když například vkládám zboží na e-shop nebo objednávám materiál, vařím mezitím oběd, večer připravím večeři. Děti mě tak mají kdykoli k dispozici, přitom se ale mohu věnovat své práci.

Pro vaše výrobky jsou typická různá kolečka a kruhy. Proč?

Ano, mým typickým rukopisem jsou převážně kruhové aplikace. Nemá to žádný filozofický podtext, je to dáno pouze tím, že se mi od malička kruhy líbí. Jako náctiletá jsem se věnovala batikování a vzájemné barevné prolínání kruhů mě fascinovalo. Kruhy jsou pro mě uklidňující, nemají žádné ostré hrany. Kruhy jsou něžné, jemné a nekonečné.

Odkud berete materiál?

Materiál k výrobě odebírám převážně z českých pletáren. Ovšem nebylo to vždy tak jednoduché a já se musela svým odběrem postupně dopracovat k tomu, abych mohla vybírat ty opravdu kvalitní materiály, prostě abych jako nakupující byla svým odběrem pro danou firmu zajímavá. To v počátcích nebylo možné. Dnes už si to dovolit mohu a nakupuji přímo u výrobce a nemusím přes přeprodejce. Dokonce si už mohu určit i svůj design metráže, to je samozřejmě ovlivněno i profesními vztahy, které si člověk buduje i několik let. Vlněnou metráž nakupuji převážně v Anglii, ta se u nás těžko shání.

Jak vypadá výroba takového svetru s našitými vlněnými kolečky?

Nijak se to neliší například od kabátku z kvalitní české teplákoviny. Jak už jsem řekla, složitější je sehnat kvalitní materiál v metráží. Naštěstí mám díky své dlouholeté praxi kontakty na výrobce, převážně z Anglie. A právě u výroby ze svetroviny nebo úpletu, které pruží, jsou velmi důležité kvalitní profesionální šicí stroje.

Co všechno vyrábíte, o co je největší zájem?

Značka Jane art nabízí prakticky vše, co žena nosí. Ať jsou to letní šaty, sukně kalhoty, tak i zimní zateplené kabátky ze svetroviny podšité fleccem až po kalhoty a sukně z džínoviny. Vyrábím také oděvní doplňky, jako jsou zimní čepice, nákrčníky, čelenky. Řekla bych, že se u mě žena obleče od jara do zimy. Nedokážu určit jen jeden výrobek, který je ten stěžejní, prodává se vše zhruba stejně.

Musím ale zmínit, že zákaznice se často na na mém výrobku podílejí. Samy si určí, kde má být ta která barva, nebo jaké zdobení má být použito. I proto je prodej na e-shopu výhradně zakázková výroba.

Vyrábíte jen pro ženy?

No, to je takové humorné, protože nedávno jsem začala vyrábět i pánské plavky pro vodáky. Jsou ozdobené kormidlem z ručního sítotisku.

Proč právě pánské plavky?

Jsem duší vodák, a tak považuji za svou povinnost mít i vodáckou kolekci. Plavky jsou ale nejen pro vodáky a musím dodat, že jsou velmi oblíbené.

Máte nějaké pomocníky, anebo to zvládáte všechno sama?

Začínala jsem s výrobou sama, dnes mám dvě švadleny, které mi pomáhají. Tyto výrobky se pak prodávají na trzích a jarmarcích, které moc ráda pro jejich jedinečnost a osobitost navštěvuji. Já osobně se věnuji zakázkové výrobě po e-shopu, protože musím se zákaznicemi často konzultovat jejich představy o finální podobě výrobku. V mé plné režii je dále design kolekce a výroba střihů.

Pomáhají vám vaše děti?

Po ukončení studia se k mé firmě přidala dcera Tereza, která má díky své právnické profesi na starosti veškeré záležitosti týkající se účetnictví a podobně. Kromě toho se věnuje ruční výrobě přírodních mýdel.

Jsou nějaké barvy, které máte ráda a které upřednostňujete?

Svět má být barevný a pestrý a na mé tvorbě je to vidět. Nemám oblíbenou jednu barvu, já osobně pracuji s celou barevnou škálou, ovšem ne každé zákaznici každá barva sluší a je na mně, abych zákaznici pomohla s výběrem.

V jakých cenových relacích se vaše výrobky pohybují?

Sukně se dají zakoupit od 880 korun, dlouhý zimní vlněný kabát vyjde na 4 400 korun. Kabáty šijí pouze v zakázkové výrobě, a to pro opravdu jen vážné zájemce, kterých naštěstí stále přibývá.

Myslíte si, že mají živnostníci v Česku dobré podmínky pro podnikání?

Jelikož se věnuji pouze tvorbě, tak byrokracii moc nevnímám. Veškeré tyto záležitosti vyřizuje dcera. Naštěstí jsem toho ušetřena. Teď nás čeká přechod na EET, tak uvidíme, co to přinese. Složitější to bude na již zmíněných trzích, ale to se nedá nic dělat. Prostě tuto povinnost přijmu a víc to neřeším.

Čím se v životě a v podnikání řídíte?

Nejsem váhavý střelec a řídím se převážně svou intuicí. Pokud mám tedy nějaký nápad, celkem rychle ho realizuji. A protože, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, tak mě hned tak na kolena něco nesrazí. A to ani případné finanční ztráty. Snažím se z dané situace poučit a vše přehodnotit tak, aby to bylo ku prospěchu.

Máte nějaké sny, plány?

Pokud vše půjde tak jako doposud, budu spokojená.