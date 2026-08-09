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Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka


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Barbora Tomšovská | foto:  Petr Topič, MAFRA

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a obchodníky, nejlepší experty a odborníky, specialisty a zkrátka celou profesní špičku.

Jak headhunteři „bílé a zlaté límečky“ loví? Za kolik jsou dnes top manažeři ochotni „vyměnit dres“, co je pro ně mnohem důležitější než výplata? A co musí šéfové bez diskuse dokonale ovládat?

„Angličtinu,“ vypálí bez váhání headhunterka Barbora Tomšovská z personální společnosti Touchdown, která hledá šéfy a specialisty do vedení firem už více než 20 let. „Angličtina už dneska není žádná výhoda, není to nic navíc. Je to naprostý základ, samozřejmost. A je mi jedno, jestli uchazeč má A2, B2 nebo C2. Když v tom na pohovoru není jasno, řeknu Let’s speak English... A když to nejde? Tak je to konečná. Uchazeče bez angličtiny ani nikde nemůžeme představit, protože ten člověk by byl dnes už úplně mimo.“

Sami hledáme mezi takzvanými pasivními uchazeči, tedy lidmi, kteří jsou někde zaměstnaní a vlastně teď žádnou práci ani nehledají.

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Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

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Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

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