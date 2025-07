Po třicet let jsme zažívali hojná léta. Díky globalizaci jsme si zvykli na to, že se nám i firmám otevřel svět. Stále větší část planety se začala podílet na globální dělbě práce. V obchodech i po internetu si můžeme koupit, co nás napadne a na co stačí naše peněženky. Věci a děje kolem nás však nejsou věčné. „Globalizace je u konce s dechem,“ upozorňuje Mojmír Hampl, ekonom a předseda Národní rozpočtové rady.