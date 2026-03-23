Mladí lidé vstupující na trh práce mají odlišné zkušenosti, priority a vztah k autoritám, času i kariéře. Neznamená to, že by nechtěli pracovat, ale že od práce očekávají něco jiného než předchozí generace.
Zaměstnavatelé, kteří tuto změnu podcení, se musejí připravit na vyšší fluktuaci, horší pověst, ztrátu talentů a rostoucí náklady na nábor. Ti, kteří ji pochopí, naopak získají motivované lidi, již se dále profesně rozvíjejí a jsou přínosem.
„Pro generaci Z není práce jen zdrojem příjmu, ale součástí identity. Pokud mladí lidé chápou, proč svou práci dělají, jaký má dopad, a mají pocit férového zacházení, dokážou být velmi angažovaní. Naopak v prostředí, kde se úkoly zadávají bez kontextu a rozhodnutí se nevysvětlují, přichází rychlé odcizení,“ říká manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce. cz Michal Španěl. Jak tedy vypadá pracovní svět podle generace Z a čím vyvrací zažité mýty?
Jsou líní a nechtějí pracovat
Nikoli, jen nechtějí dělat věci, které nedávají smysl nebo nejsou dobře vysvětlené. „Pokud mají jasná očekávání, konkrétní cíle a zpětnou vazbu, pracují velmi solidně,“ souhlasí Španěl.
Chtějí být hned řediteli
Ano, mladí očekávají rychlejší kariérní růst, ale ne že by hned museli šéfovat stohlavému týmu. Vyžadují průběžné učení, rozvoj a pocit, že se někam posouvají. Při delší stagnaci ztrácejí motivaci. V tom je podporuje i překotný vývoj technologií a umělé inteligence, na nějž musejí reagovat. „Podle oficiálních údajů statistického úřadu je generace Z nejprogresivnější v používání AI, pracuje s ní přibližně 78 procent, v generaci mileniálů je to jen 40–56 procent, u boomers pouze 16 procent,“ informuje Španěl.
|
Jsou neloajální a střídají místa
Možná mění práci častěji než jiné generace, ale je za tím něco jiného. Podle odborníků na pracovní trh mladí odcházejí právě proto, že firmy nenabízejí růst, kvalitní vedení nebo férové podmínky. Loajalita pro ně není povinnost, ale výsledek vztahu. „Klíčovou roli hraje pravidelný feedback. Bez něj mladí lidé snadno propadají nejistotě a mají pocit, že selhávají, i když odvádějí dobrou práci. Pravidelné krátké rozhovory o postupu, prioritách a očekáváních dokážou zásadně změnit vnímání práce i vztah k firmě,“ vysvětluje manažer.
Zkušenosti z praxe
„S mladými zaměstnanci máme ty nejlepší zkušenosti. Oceňujeme jejich pracovitost, otevřenost a chuť přinášet nové nápady. Jsou autentičtí, nebojí se pojmenovat věci přímo a přicházejí s pohledy, jež nás posouvají dál.“
„Mladí jsou citlivější, potřebují individuální přístup a více podpory při začleňování do kolektivu. Loajalita se u nich buduje obtížněji a dokážou odejít ze dne na den. Ale mají realistická mzdová očekávání a dbají na work-life balance.“
Vyžadují hodně peněz a zároveň dostatek volného času
Ano, férová mzda a work–life balance nejsou pro mladé lidi protiklady. Očekávají obojí, ale jinak, než bývalo zvykem. „Nejde jim o množství benefitů, ale o realistické nastavení práce. Důležitá jsou jasná pravidla odměňování, rozumné termíny, zvládnutelná zátěž a respekt k času mimo práci. Firmy, které stále hodnotí výkon podle odsezených hodin, narážejí,“ popisuje situaci Španěl. Statistiky ukazují, že pro mnoho mladých lidí je balanc soukromého a pracovního života dokonce stejně důležitý jako výše odměny.
Nerespektují autority
Ano, role šéfa nebo manažera se mění. „Respekt nevychází z titulu, ale z kompetence, férovosti a konzistence. Mladí zaměstnanci nemají problém s autoritou, pokud dává smysl. Odmítají však čistě kontrolní styl řízení bez vysvětlení. Mentorský a partnerský přístup funguje velmi dobře, pokud jsou zároveň jasně nastavené hranice a očekávání. Právě kvalita vedení je jedním z hlavních důvodů, proč mladí lidé ve firmě zůstávají – nebo odcházejí,“ komentuje Španěl.
Jsou stresovaní a vyhořelí
Ano, firmy se stále častěji setkávají se stresem a vyhořením i u velmi mladých zaměstnanců – přibližně 20 procent uvádí vyhoření jako důvod odchodu ze zaměstnání. Ale nemusí to být jejich chyba. Příčinou bývá kombinace velkých očekávání, nejistoty, tlaku na výkon a slabého onboardingu.
|
„Pokud nováček nemá k dispozici zkušenějšího kolegu, na kterého se může obrátit, snadno se ztratí v množství informací a požadavků. Zaměstnavatelé nejsou zodpovědní za celý život zaměstnance, ale odpovídají za to, aby pracovní prostředí nebylo zdrojem zbytečného stresu,“ podotýká Španěl. Řešením je podle něj realistické plánování práce, prevence toxického chování a respekt k hranicím pracovní doby.