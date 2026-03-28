Jste šéfkuchařem velké gastronomické skupiny. Jak fungujete ve své roli – jste spíš manažerem nebo pořád hlavně kuchařem?
Jsem tam, kde je to potřeba. Mám na starosti všechny kuchyně v rámci společnosti, ale hlavní částí zůstává catering. To je disciplína, která mě baví nejvíc. Máme pobočky, restaurace i jídelny, takže ta práce je hodně pestrá. Důležité je, že na každé pobočce je šéfkuchař, který tomu velí denně. Já nemusím být všude, ale minimálně bych o všem měl vědět.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Začíná v centrále firmy – projdeme si, co se stalo a co nás čeká. Rozdělíme si práci podle priorit. V tomhle oboru nejde obsáhnout všechno, takže hlavně vědět o tom, co je v danou chvíli nejdůležitější.
Kdy jste věděl, že chcete být kuchařem?
Upřímně – nejsem si jistý, jestli to vím dodnes. (smích) Rozhodování přišlo kolem 14 let, kdy jsem si vybíral školu. Nebyla to jasná volba „chci být kuchař“, spíš nějaká představa. Hodně mě ovlivnila sestra, která už na hotelovou školu chodila. Nakonec jsem z nás dvou zůstal v gastru jen já.
Kde jste studoval?
Na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu International. Bylo to jiné než dnes – dělaly se klasické přijímačky i praktické zkoušky, něco jako dnešní „talentovky“. Hlásily se stovky uchazečů na jednu třídu, klidně dvě stě, tři sta lidí, a vzali jen malou část z nich. Dalo by se říct, že to bylo docela „síto“ a nikdo se tam nedostal automaticky. Když jsem nastupoval já, už to začínalo trochu polevovat, ale starší ročníky to měly mnohem přísnější. Obor kuchař–číšník měl tehdy určitě větší prestiž než dnes.
Byl nějaký moment, kdy jste si potvrdil, že je to správná cesta?
Ano – ještě před nástupem do školy jsem byl na praxi v motorestu. Strávil jsem v jeho kuchyni celé prázdniny. Byl jsem tam v pozici takového pomocníčka, hlavně jsem se seznamoval s nožem. K žádnému velkému vaření mě ještě nepustili, ale i tak to byla zásadní zkušenost. Na vlastní kůži jsem si ověřil, co obor obnáší ještě než jsem nastoupil na formální vzdělávání.
Důležitou roli ve vaší kariéře sehrály zahraniční stáže. Co vám daly?
Obrovsky moc. Po prvním ročníku jsem jel do Paříže do čtyřhvězdičkového hotelu. Bylo mi patnáct a najednou jsem viděl gastronomii na úplně jiné úrovni – preciznost, čistotu, profesionalitu. To mi otevřelo oči. Pak jsem byl v Londýně v restauraci Loch Fyne, která se specializovala na ryby a mořské plody. Naučil jsem se tam spoustu užitečných věcí – od čištění ryb po práci s ústřicemi. Začínal jsem úplně odspoda jako pomocný kuchař, ale postupně jsem se dostal i k vaření. Byla to zásadní zkušenost.
Celý svůj dosavadní profesní život jste v jedné firmě. Jak se to stane?
Asi tím, že neodmítáte příležitosti a jdete krok za krokem. Po škole jsem nechtěl zůstávat bez práce, takže jsem vzal první možnost, která se naskytla a začal jako kuchař v italské restauraci Fabiano. To bylo kolem roku 2000 a o italské kuchyni jsem tehdy nevěděl skoro nic. Ale měl jsme obrovské štěstí, že nás přijel učit kuchař přímo z Itálie, takže jsme začínali úplnými základy – od práce s těstem až po samotnou filozofii italské kuchyně. V té době tady ještě nebyla tak běžná jako dnes. A pak jsem se postupně dostal z restaurace ke cateringu, kde jsem si prošel studenou i teplou kuchyní. Byla to úplně jiná disciplína – práce ve velkém, logistika, organizace. A tím, že jsem neodmítal žádné příležitosti a chtěl být u všeho, tak jsem se úplně přirozeně posouval dál.
Takže jste začínal tady ve firmě a rostl v rámci struktury?
Přesně si dneska nevybavím všechny detaily začátků, ale vím, že ten přechod do cateringu nebyl úplně automatický. Jedním z momentů, který to ovlivnil, byla i moje základní vojenská služba, kterou jsem ještě absolvoval, což se mým vrstevníkům už moc nestávalo.
Byl jste na vojně v kuchyni?
Nebyl. V té době už byly armádní kuchyně zajištěné profesionálními dodavateli, takže vojáci základní služby se k vaření moc nedostali. Paradoxně to pro mě byla spíš pauza od gastronomie. Člověk si od vaření trochu „odfrknul“, a možná právě proto se mi potom chtělo o to víc vrátit.
Po návratu jste tedy šel rovnou do cateringu?
Ano. Měl jsem možnost vrátit se zpátky do firmy a naskočil jsem na pozici, která byla zrovna volná – ve studené kuchyni cateringu. Tam jsem strávil několik let. Prošel jsem různými pozicemi a posouval se dál, až jsem se dostal na šéfa studené kuchyně a zástupce šéfkuchaře. Byla to postupná cesta, ale o to víc mi dala.
Jak tehdy studená kuchyně vypadala? Nebo obecně catering, když to srovnáte s dneškem?
Úplně jinak než dnes.
To si člověk představí hlavně chlebíčky…
Chlebíčky tam samozřejmě byly, ale nebylo to jen o nich. Cateringu vévodily předkrmy, které bych dneska už klidně nazval retro. A dělaly se velké objemy – nářezové mísy, salámy, sýrová prkna, různé kombinace uzenin. Bylo to hodně postavené na kvantitě, ale nutno dodat, že přesně tohle zákazníci vyžadovali.
To se dnes už úplně nevidí...
Vůbec ne, nářezové mísy v téhle podobě prakticky vymizely. Ale posun přišel postupně, až o hodně let později. Catering se začal víc orientovat na jednotlivé předkrmy, menší porce, pestrost a celkový zážitek z jídla. Dneska catering nemá jen zasytit, tedy zajistit, aby se lidé najedli, ale aby si to jídlo opravdu užili.
Nastal pak nějaký zásadní zlom ve vaší kariéře?
Ano, po návratu ze stáže z Anglie. Po návratu jsem dostal možnost rozhodnout se – být v restauraci, nebo jít do cateringu na pozici šéfkuchaře. A to už byl velký krok, protože už nešlo jen o vaření, ale o kompletní zodpovědnost. Takže do té doby to vlastně byly „jen“ postupné krůčky, tohle byl skok. Najednou jste zodpovědný za lidi, za chod kuchyně, za výsledek jako celek. A v tu chvíli se tak říkajíc „láme chleba“, jestli na to člověk má, nebo ne. Zpětně to vnímám jako jeden z klíčových momentů celé své kariéry.
Jaký jste šéfkuchař? Přísný, nebo spíš klidný?
Dřív jsem moc nekrotil emoce, někdy jsem i křičel, ale dneska je to jinak. Šéfkuchař bez týmu nemůže existovat, takže lidí si musíme umět vážit. Myslím, že jsem se to naučil, ostatně důkazem je, že se mnou lidé pracují dlouhodobě – deset, patnáct i dvacet let.
Co Vás dnes baví vařit nejvíc?
Pořád mě baví klasika – třeba svíčková. Když se vaří ve velkém, chci u toho být. Je to poctivá práce a baví mě to.
A co rád vaříte mimo českou kuchyni?
Všechno, co je jednoduché a přehledné. Asijská kuchyně mě baví právě proto, že je přesně taková – čisté chutě, rychlé postupy, a přitom vizuálně krásná. Podobně francouzská kuchyně – elegantní, ale bez zbytečných složitostí. U české kuchyně mě naopak baví pracovat se složitějšími recepty, kde si člověk může opravdu vyhrát, navázat na tradici a ukázat, že základní principy fungují i po staletích. Ale pokud jde o kuchyně, kde číhají komplikace jen kvůli složitosti a člověk vlastně ani neví proč, takovým se raději vyhýbám.
Když jsme u té asijské kuchyně, tak nyní v rámci cateringu chystáte spolupráci s influencerkou Chili Ta. Co od toho očekáváte?
Máme za sebou první schůzky a těším se na to. Chili má obrovské množství nápadů a inspirací. Naším cílem je propojit její kreativitu s naší cateringovou praxí – tedy nejen vymyslet zajímavá jídla, ale hlavně je umět realizovat ve velkém. Výsledkem má být menu, které nabídneme jak v cateringu na eventech, tak ve formě pop-up foodtrucku.
Na čem bude menu postavené?
Na asijské kuchyni, ale s důrazem na lokální suroviny a farmáře. To je pro Chili Ta typické – používá autentické chutě, ale pracuje s českými ingrediencemi. Zároveň nám předá i technologické postupy, které si přivezla z Vietnamu. Pro mě osobně je to velká příležitost se něco nového naučit.
Skrze lokálnost se hodně dostáváme k udržitelnosti v gastronomii. Hodně se teď mluví o zero waste. Je to podle vás opravdu velké téma?
Dneska se o tom určitě mluví hodně, ale není to nic nového. Tyhle principy tu byly vždycky. Kuchaři dřív přesně věděli, co s čím použít, a rozhodně nevyhazovali věci jen tak. Pak se tenhle trend na nějakou dobu vytratil a teď se vrací – možná i proto, že se o něm víc mluví a stává se společenským tématem. Za mě je dobře, že se vracíme k tomu, co dávalo smysl už dávno.
Máte nějaké doporučení, jak začít se zero waste doma?
Určitě to jde, jen je potřeba nad vařením začít přemýšlet. Nemusí to být hned žádné velké kroky. I obyčejné slupky od kořenové zeleniny – mrkve, celeru – se dají využít. Když z nich neuděláte další chod, tak je můžete přidat aspoň do základu na šťávu, výpek hned dostane super chuť. Vše je spíš o přístupu. Ne že si řeknete: odteď jedu stoprocentní zero waste. To většinou nefunguje. Ale když si například loupete okurku na salát, tak se zamyslíte, jestli se s tím ještě nedá něco udělat. I kdyby to měla být jen ochucená voda nebo domácí limonáda.
Blíží se Velikonoce. Jak by podle vás mělo vypadat velikonoční menu?
Myslím si, že jsme si Velikonoce trochu zjednodušili jen na vajíčka, ale jídelníček je mnohem širší. Vrcholem je Velikonoční neděle, kdy přicházely hody s jehněčím, kůzlečím, telecím... Základem je maso.
Takže vajíčka už nejsou hlavní potravinou?
Patří spíš k pondělí a koledě. Ale když už je mám jíst, tak bych se vrátil ke klasice, kterou je pro mě zastřené vejce.
Jak by vypadalo vaše ideální velikonoční menu?
Jehněčí nebo telecí maso, lehká nadýchaná nádivka a k tomu jednoduchá příloha – třeba pyré z mladých brambor nebo pastináku, který je právem považován za super potravinu.
Jak připravit jehněčí, aby chutnalo i těm, kteří ho běžně nejedí?
Pomůže konfitování nebo příprava formou sous-vide. Maso se připravuje pomalu s bylinkami a chutě se krásně propojí. To typické aroma skopového se tím zjemní.
Vařil jste pro nějaké známé osobnosti?
Ano, rád vzpomínám na spolupráci s režisérem Jiřím Menzelem při natáčení filmu Obsluhoval jsem anglického krále. Nešlo jen o to, že jsem pro něj vařil. Podíleli jsme se přímo na přípravě jídel do filmu, včetně finální prezentace. Dneska by se řeklo plating. Dokonce jsem připravoval i ikonickou scénu s dívkou ozdobenou ovocem. A na konci spolupráce si se mnou pan Menzel osobně potykal. To pro mě má nesmírnou hodnotu.
V čem vidíte největší smysl své práce?
V tom, že je pokaždé jiná. Vaříme pro jiné lidi, na jiném místě, v jiné situaci. A hlavně – výsledek naší práce je okamžitě vidět. Když vám někdo řekne, že mu chutnalo, je to ta nejlepší odměna.
Může vařit každý?
Říkám to takto: vařit může každý, ale ne každý může dělat kuchaře. Gastronomie je dřina a musí se u ní i hodně přemýšlet.
Máte ještě nějaké další profesní cíle?
Ano. Letos nás čeká World Culinary Cup v Lucemburku. Už jsme tam byli dvakrát a jednou jsme skončili „čtvrtí“. Takže cílem je konečně letos přivézt medaili.
Co byste poradil někomu, kdo chce začít v kuchyni?
Ať přijde s ostrým nožem a ať se dívá kolem sebe. A první den? Pošlu ho krájet cibuli. Ta je základem úplně všeho.