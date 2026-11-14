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Dana Jakešová
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Marek Svoboda stojí v čele pražského podniku U Matěje Kotrby | foto: U Matěje Kotrby

V gastronomii začínal v rodinné restauraci ve dvanácti letech loupáním brambor, v devatenácti dostal možnost být tam manažerem. Dnes Marek Svoboda stojí v čele pražského podniku U Matěje Kotrby a dobře ví, že plné stoly ještě nezaručují zisk. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak udržet ceny pod kontrolou, obstát v konkurenci a získat zaměstnance, kteří po pár měsících neodejdou.

V restauraci U Matěje Kotrby jste nezačínal jako manažer. Jak jste se ke gastronomii dostal?
Ke gastronomii jsem měl blízko odmalička, protože naše rodina vždycky podnikala. Už ve dvanácti letech jsem pomáhal v restauraci, ze začátku třeba s loupáním brambor. Nešlo jen o samotnou práci, ale také o to, abych si všímal, jak restaurace funguje, a postupně získal cit pro provoz. O pár let později jsem začal pomáhat za barem i na place. Když jsem dokončoval školu, přešel jsem v posledním ročníku na dálkové studium a vedle něj už chodil na směny. Gastronomie tak pro mě nebyla něco, k čemu bych se dostal až po škole. Vyrůstal jsem v ní a postupně se učil.

Pokud je podnik chaotický a zaměstnanec se o směnách dozvídá na poslední chvíli, ani nadprůměrná odměna nemusí stačit.

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