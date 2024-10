Firmy freelancery chtějí. Ale jen některé a pro vybrané činnosti

ilustrační snímek | foto: Welcome on the Jungle

Práce na volné noze se v posledních letech těší stále větší oblibě. Velkou roli v tom hraje i rozmach moderních technologií, jako jsou osobní počítače, internet a chytré telefony, které dnes již umožňují vykonávat velkou část práce i mimo tradiční pracoviště. „I díky tomu se freelancing častěji kombinuje s digitálním nomádstvím,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment. Tito lidé práci spojují s cestováním. Chtějí strávit třeba několik měsíců ve Španělsku u moře, a tak si tam pronajmou byt a pracují odtud. Pokud to tedy povaha činnosti, kterou na volné noze vykonávají, dovoluje.

Nejde jen o módní trend

„Práce na volné noze zažívá v posledních letech výrazný růst, hodně tomu nahrála pandemie covidu. Tento trend je patrný i v Česku, a to především mezi mladšími lidmi, kteří hledají větší svobodu a různorodost pracovních příležitostí,“ potvrzuje Jan Klusoň, šéf platformy Welcome on the Jungle pro ČR a SR. A v budoucnu to nejspíš nebude jiné.

Existuje totiž řada predikcí a studií, které ukazují, že se bude tento model rozmáhat, zejména s nástupem mladších generací na trh práce. „Například podle průzkumu agentury Fiverr z února 2024, který proběhl mezi 10 033 mladými Američany, upřednostňuje téměř 70 procent příslušníků generace Z práci na volné noze anebo ji plánují. Řekla bych, že v Evropě by výsledek nebyl příliš odlišný,“ konstatuje Kouba. Ignorovat to rozhodně nelze, neboť kolem roku 2030 budou tvořit největší část ekonomicky aktivní populace.

Práce na volné noze není pro každého

Neznamená to ale, že by nutně byli všichni živnostníci. „Freelancer může být OSVČ, ale může pracovat i na základě různých dohod o práci bez potřeby živnostenského oprávnění. Někteří freelanceři získávají práci přes agentury, pracují pod vlastní značkou,“ doplňuje Klusoň. Jedno ale bude pro všechny formy spolupráce společné.

Ten, kdo chce pracovat na volné noze, musí mít zdravé pracovní návyky, zodpovědnost a disciplínu. A samozřejmě schopnost získat si zakázky. Pokud se to podaří, nese to s sebou mnoho výhod, ale i výzev. Jedním z největších pozitiv je bezpochyby flexibilita. Freelanceři mohou často pracovat kdykoli a odkudkoli, proto lépe skloubí práci a osobní život. Model tak může být vhodný i pro rodiče malých dětí.

„Určitou nevýhodou může být izolace a profesní stagnace, protože bez kontaktu s kolegy a zkušenějšími členy týmů se člověk hůř rozvíjí,“ poukazuje na jen z možných minusů Kouba. Tento způsob práce také často postrádá jistoty spojené s tradičním zaměstnáním. Freelanceři nemají stejnou právní ochranu a benefity, jako jsou placená dovolená, nemocenská nebo mateřská dovolená. Ztráta práce a příjmu ze dne na den je pro ně výrazně větším rizikem než pro tradiční zaměstnance.

„U starších generací, které by měly myslet už i na své zajištění v důchodu, je problém, že jako OSVČ důchod moc velký mít nebudou. Na místě je proto mít ještě druhé pojištění na důchod a nespoléhat se jen na stát,“ upozorňuje Kouba.

V IT je freelancing běžný

V potaz je třeba vzít i to, že v některých oborech je tento způsob spolupráce běžný, zatímco jinde bude spíš výjimečný, případně nebude možný vůbec. Typickým příkladem první možnosti jsou IT a podnikové služby, které se vyznačují velkou flexibilitou.

„Z našich dat vyplývá, že flexibilní úvazky a spolupráce s freelancery reprezentují až 14 procent celkové výstupu oboru podnikových a IT služeb, v němž v tuto chvíli působí již 175 tisíc lidí,“ přibližuje čísla Jaromír Staroba, prezident ABSL (Association of Business Service Leaders). Doplňuje, že jde jak o dlouhodobé, tak o krátkodobé spolupráce, vždy ale v mezích právních předpisů, tzn. nejde o závislou činnost. Pozice se různí od projektových přes IT pozice nebo pozice ve vzdělávání.

Tento model umožňuje freelancerům pracovat na různorodých projektech pro více zadavatelů. „Vyhovuje jejich potřebě svobody a rozmanitosti a nám poskytuje možnost získat experty třeba na specifický projekt některého z našich klientů,“ říká ředitel digitální agentury Brilo. „Samozřejmě máme i tým stálých pracovníků pro dlouhodobou strategii a rozvoj agentury, ale v našem odvětví, kde rychlost a flexibilita hrají klíčovou roli, je spolupráce s freelancery výhodná jak pro nás, tak pro ně.“

Kreativní profese

Větší volnost umožňují i různé kreativní profese, jako jsou například fotografové, grafici, copywriteři, web designéři anebo digitální marketéři. Často jsou to také překladatelé a tlumočníci. Zcela běžně se tak lze s freelancery setkat třeba v PR či marketingu. „Máme svou síť externích subdodavatelů, s nimiž spolupracujeme nárazově hlavně na projektech, na které by nestačily naše in-house personální kapacity. Nemusíme tak kvůli každému projektu přijímat nového zaměstnance, a i tak můžeme spolupracovat s experty v dané problematice,“ popisuje Anna Frodl, jednatelka komunikační agentury SHRTCUT.

„Z druhé strany ale nejsme většinou jediným partnerem, se kterým freelancer spolupracuje, takže nám samozřejmě není k dispozici 100 procent času, jako by to bylo u stálého zaměstnance.“ Tyto spolupracovníky získávají především na doporučení a spolupráce je většinou IČO.

Nárazově s freelancery spolupracuje také platforma Tymbe, která je jedním z největších zprostředkovatelů brigád u nás. „Využíváme je zejména na kreativitu, tedy například grafické práce, propagační videa a podobně. Druhou skupinou jsou programátoři, s nimiž spolupracujeme při speciálních projektech,“ říká Michal Harásek, spoluzakladatel Tymbe.

Několikrát se však stalo, že freelancer, který se při projektech osvědčil, nakonec nastoupil do firmy natrvalo. Při výběrů příležitostných spolupracovníků hrají u Tymbe klíčovou roli reference či track records, který za sebou daný člověk má (dosažené výsledky). „Nejčastěji přitom hledáme skrze osobní doporučení nebo přes LinkedIn,“ dodává Harásek.

Jen výjimečně. Ale když už, tak dlouhodobě

Jiné je to již z podstaty jejich zaměření u výrobních firem. „S freelancery spolupracujeme, ale spíš okrajově a jen v oblastech, které nedokážeme plnohodnotně pokrýt z vlastních interních zdrojů. Jde převážně o nepravidelné zakázky například z oblasti marketingu,“ vysvětluje Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti VEKRA, která vyrábí okna. „Pokud se pro spolupráci s někým rozhodneme a oboustranně to funguje, snažíme se ji dlouhodobě zachovávat.“ Kanálů, přes které spolupracovníky vyhledávají, je přitom několik. Využívají agentury, online databáze, reference i doporučení.

Podobné je to u výrobce systémů komfortního větrání a designových radiátorů Zehnder. I tato firma spolupracuje s freelancery pouze výjimečně. Zájemci se hlásí sami, mohou si tak mezi nimi vybírat. Raději ale volí dlouhodobou spolupráci, a to kvůli spolehlivosti, náročnosti a rozsahu znalostí, které je potřeba obsáhnout. „Nabízíme sofistikované produkty a služby, takže je potřeba znát nuance a mít přehled, což nezvládnete za pár týdnů. S identitou značky, s produkty, ale i s kolegy se sžíváte roky,“ konstatuje Jana Kubištová, marketingová manažerka Zehnder.

Proč tedy raději nepřijmou nového zaměstnance? Existuje pro to jednoduché vysvětlení. „Výhodu freelancingu vnímáme nejvíce v možnosti využívat služeb jen v případě skutečné potřeby, aniž bychom přitom museli slevit z požadavků na kvalitu a erudici. Zaměstnanec na stejné úrovni je příliš nákladný, v běžné hodinové sazbě bychom jej na plný úvazek nezaplatili, ani bychom nemohli poskytnout dostatečný prostor pro rozvoj a rozhled „mimo firmu“, který je pro posun značky potřeba,“ popisuje Kubištová.

Neplatí tak profesionála za operativní kancelářské úkony, které s sebou zaměstnanecký poměr nutně z určité části nese, obzvlášť v korporátní společnosti. Výhodou je podle Kubištové také větší otevřenost při řešení problémů nebo prosazování inovací, protože freelancer nemá obavy o narušení vztahů nebo strach z neúspěchu.

Například ve firmě Pirelli se uplatní jen lidé na zaměstnanecký poměr. „Tento model nám poskytuje větší míru stability a umožňuje efektivní plánování a realizaci našich dlouhodobých cílů,“ říká Zdeněk Vacl, marketingový ředitel Pirelli pro Českou republiku.

Tam, kde vznikají inovace

Především na dlouhodobé podpoře loajálních zaměstnanců stojí také společnosti, které se zaměřují na vývoj a inovace. Týká se to například firmy Hitachi Energy, která nabízí produkty, systémy, služby a inovativní řešení v oblasti energetiky a automatizace.

Podobné je to i v TESCAN, mezinárodní společnosti založené v Česku a sídlící v Brně, která vyvíjí a vyrábí elektronové mikroskopy (hi-tech firma). „Pro určité krátkodobé či střednědobé aktivity a projekty ale příležitostně spolupracujeme i s externími konzultanty a kontraktory,“ upřesňuje Petra Váhalová, vedoucí HR v TESCAN. Uplatnění tu najdou lidé na volné noze, kteří se zaměřují na ICT, marketing nebo poradenství projektového či procesního řízení.

Výhody v tom vidí podobné jako ostatní oslovené firmy: flexibilitu, rychlost a specializované znalosti nebo dovednosti, které freelanceři do jejich projektů mohou přinést. „Jenže tyto výhody se velmi snadno mohou stát i nevýhodami, protože flexibilnější forma spolupráce platí pro obě strany,“ upozorňuje Váhalová. „Tak jak rychle můžete freelancera najmout, tak rychle nebo ještě rychleji se s vámi může rozloučit, vše záleží na vzájemně dohodnutých smluvních podmínkách.“ A to pak pro firmy může představovat problém.