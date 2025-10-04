Francouzština není jazyk, který by byl na českých školách nějak zvlášť rozšířený. Říkalo se ale, že je jazykem diplomatů. Dnes je však i zde dominantní angličtina, nebo je to jinak?
Je pravda, že dominantní roli dnes hraje angličtina. To ale nic nemění na tom, že je francouzština jazykem s bohatou kulturní tradicí a v byznysu i diplomacii má stále význam. A určitě platí, že v obchodních vztazích s Francií je znalost francouzštiny velkou výhodou – usnadňuje komunikaci, otevírá dveře a pomáhá budovat důvěru.
Jak jste se k francouzštině dostal vy?
Úplně první impulz byl praktický – naše rodina měla část příbuzenstva ve Francii a po společenských změnách v roce 1989 jsme s nimi chtěli navázat kontakt. Po dohodě s rodiči jsem se proto přihlásil na francouzské gymnázium. A to mi pak otevřelo dveře k dalším příležitostem – studiu na Université de Rennes, stáži ve Francii, a nakonec i profesnímu působení ve Francouzsko-české obchodní komoře.
Michal Macko
· Vystudoval Univerzitu obrany, Masarykovu univerzitu a také Université de Rennes.
· Ve Francouzsko-české obchodní komoře pracuje přes dvacet let. Začínal jako stážista, později se věnoval business developmentu, následně se stal zástupcem ředitele. Dnes je ředitelem komory.
· Je rovněž členem představenstva společnosti La French Tech Prague, která se věnuje podpoře francouzských startupů.
Takže ve Francii jste byl poprvé, když jste jel navštívit příbuzné?
To bylo až o něco později. Francii jsem měl možnost objevovat nejdříve díky třem výměnným pobytům během studia na francouzském gymnáziu. Bydleli jsme přímo ve francouzských rodinách, což mi umožnilo poznat zemi nejen z pohledu studenta, ale i běžného života. Až následně jsem měl možnost navštěvovat naši rodinu v Paříži, která mě naprosto okouzlila – nejen svou atmosférou, ale i způsobem života. Už tehdy mě Francie začala lákat nejen kulturně, ale i profesně.
Takže vás země galského kohouta oslovila, jak se říká, „na první dobrou“?
Přesně tak. Francie je země, kde se snoubí tradice s moderností, kde je patrný důraz na kvalitu života, kulturu, gastronomii i inovace. Francouzský životní styl je inspirativní v tom, jak umí skloubit práci a volný čas, jak si lidé váží rodiny a přátel.
Kdy vás poprvé napadlo, že byste s Francií mohl spojit i svoji pracovní kariéru?
To bylo po návratu ze studijního pobytu v Rennes, kde jsem měl možnost poznat francouzské prostředí nejen akademicky, ale i pracovně. Zkušenosti z výměnných pobytů, studia a osobních návštěv mě utvrdily v tom, že Francie je země, se kterou bych chtěl být profesně propojen. Po návratu jsem proto nastoupil jako stážista do Francouzsko-české obchodní komory.
Máte stážisty na komoře pořád?
Ano, pozice stážisty v komoře stále funguje a je velmi cennou příležitostí pro studenty, kteří chtějí získat praktické zkušenosti v mezinárodním prostředí. Komora se studenty aktivně spolupracuje a nabízí jim pracovní příležitosti, které jsou velmi formativní. Například na obchodním oddělení, kde jsem působil i já, se jedná o samostatnou práci – samozřejmě na začátku pod vedením zkušeného projektového manažera.
Co všechno se stážista může naučit? Jaké zkušenosti získá?
Na komoru se obracejí francouzské firmy, které mají zájem o rozvoj na českém trhu, a my jim v tom pomáháme velmi konkrétním způsobem: připravujeme pro ně studii a průzkum konkrétního segmentu trhu, společně diskutujeme o možných strategiích a pomáháme jim najít obchodní partnery. Všechny naše služby jsou postaveny na individuálních potřebách klienta, takže se stážista naučí jednat se zákazníkem tak, aby správně pochopil jeho potřeby, osvojí si proklientský přístup, flexibilitu a schopnost samostatného rozhodování.
Takže pozice stážisty může být dobrým odrazovým můstkem pro budoucí kariéru?
Rozhodně. Naše absolventy najdete na zajímavých pozicích například v obranném sektoru, v automotive, ve finančních a poradenských institucích.
Vzpomenete si, jaké to tehdy – když jste na komoře působil jako stážista vy – bylo? Jaká byla tehdy atmosféra francouzsko-českých obchodních vztahů?
Atmosféra byla velmi dynamická, plná nových příležitostí i výzev. Francouzsko-české obchodní vztahy byly už tehdy na vysoké úrovni, ale od té doby se ještě více prohloubily. K jejich rozvoji významně přispělo i to, že jsme se tehdy čerstvě stali členy Evropské unie, což otevřelo nové možnosti spolupráce a nastartovalo nepřetržitý růst vzájemných vztahů. Vstup do EU usnadnil pohyb zboží, služeb i lidí, a tím vytvořil pevnější základ pro obchodní partnerství mezi českými a francouzskými firmami.
Zajímavost
Francouzsko-česká obchodní komora je třetí největší bilaterální obchodní komorou v České republice a patří mezi 30 největších francouzských komor ve světě.
Jak byste popsal úlohu komory dnes?
Komora dnes funguje jako aktivní platforma pro podporu podnikání, vytváření nových obchodních příležitostí a propojování firem i institucí. Na jedné straně formou akcí, debat a odborných setkání podporujeme navazování obchodních kontaktů mezi firmami, které jsou našimi členy a již v Česku působí. Na druhé straně nabízíme služby firmám, které na český nebo francouzský trh teprve vstupují – od tržních analýz přes vyhledávání obchodních partnerů až po asistenci při budování lokálního zázemí.
Naše obchodní komora má také informační roli, která spočívá nejen v tom poskytovat o druhém trhu maximum relevantních informací, ale také v bourání stereotypních představ – v případě Čechů, že Francie je jen turistická destinace pro milovníky vína a sýrů, a v případě Francouzů, že Česko je vzdálená země východní Evropy.
Změnila se za dobu, co v této organizaci působíte, její atmosféra?
Proměnila, a to výrazně – je otevřenější, více zaměřená na inovace, digitalizaci a udržitelnost. Komora se také aktivně angažuje v regionech, kde propojuje podnikání nejen na úrovni firem, ale i krajů a veřejných institucí. Důraz klademe na individuální přístup, kvalitu služeb a dlouhodobé vztahy s našimi členy.
Co je vlastně úkolem Francouzsko-české obchodní komory? A proč je podle vás důležité, aby tu takové instituce byly?
Úkolem komory je podporovat podnikání, vytvářet nové obchodní příležitosti, poskytovat poradenství a služby firmám, které chtějí vstoupit na český nebo francouzský trh. Komora pomáhá překonávat jazykové, kulturní i administrativní bariéry a posiluje vzájemnou důvěru mezi partnery. Takové instituce jsou důležité, protože propojují firmy, podporují inovace a přispívají k rozvoji ekonomických vztahů mezi zeměmi.
Jak vypadá váš pracovní den?
Můj běžný pracovní den je velmi pestrý – od jednání s členskými firmami, přes přípravu akcí, konferencí a veletrhů, až po komunikaci s institucemi a partnery v Česku i ve Francii. Práce obnáší i poměrně hodně cestování, zejména v rámci regionálních projektů nebo při prezentaci českých firem ve Francii. Samozřejmostí je sledovat a monitorovat aktuální ekonomické dění ve Francii a v Česku a vše, co může mít vliv na podnikatelskou komunitu.
Kolik lidí na světě mluví francouzsky
Každý rok na Mezinárodní den frankofonie zveřejňují úřady aktualizovaný odhad počtu frankofonních obyvatel světa, v roce 2025 to bylo 348 milionů osob. V roce 2024 jich bylo 343 milionů, v roce 2023 327 milionů, v roce 2022 321 milionů atd.
Světově tedy počet uživatelů roste a v roce 2050 by se tento počet mohl přiblížit 700 milionům.
Říká se, že Francie je náročný trh. Proč se vyplatí na něj vstoupit?
Francie je sedmá největší ekonomika světa, třetí největší zahraniční investor v Česku a druhý největší zaměstnavatel. Francie představuje také druhou největší populaci v rámci EU, je to významný trh s vysokou kupní silou, důrazem na kvalitu a inovace. Je to země, která už několik let v řadě přitahuje nejvíce zahraničních investic v Evropě.
Kolik francouzských firem dnes působí v Česku? Jsou mezi nimi i nějaké, které dobře známe, ale neuvědomujeme si, že pochází z Francie?
V Česku působí více než 500 francouzských firem, které zaměstnávají přes 70 tisíc lidí. Mezi největší zaměstnavatele patří například Vinci, Bouygues, Saint-Gobain, Veolia, L’Oréal a Komerční banka, která je zároveň největší francouzskou investicí v Česku.
V maloobchodu pak najdeme řadu známých značek, které mají francouzský původ, i když si to často neuvědomujeme – například Decathlon, trafiky Relay, pekárny Paul, parfumerie Sephora, optiky Grand Optical, obchody na pražském letišti spravované Lagardere nebo síť stavebnin Bigmat. Tyto značky jsou běžnou součástí našeho každodenního života a ukazují, jak silně je Francie v Česku přítomná napříč sektory.
Jaké výzvy a příležitosti podle vás definují česko-francouzský byznys?
Příležitostí je podle mě spolupráce v oblasti energetiky, zejména dekarbonizace průmyslu, rozvoj dopravní infrastruktury, bezpečnost a obranný průmysl, jaderná energetika a inovace. Obě země mají silné know-how a mohou se vzájemně inspirovat.
Jaké jsou hlavní rozdíly v byznysové kultuře Česka a Francie?
Žádné zásadní rozdíly mezi Českou republikou a Francií nevnímám, jelikož obě země jsou součástí evropského kontinentu, sdílíme podobné kulturní hodnoty a jsme členy Evropské unie. To vytváří společný rámec pro podnikání, legislativu i pracovní prostředí. Samozřejmě existují určité nuance – například ve způsobu komunikace, v přístupu k rozhodování nebo v míře formálnosti při obchodních jednáních. Francouzi kladou větší důraz na hierarchii a strukturu, zatímco Češi bývají flexibilnější a pragmatičtější. Ale v praxi se tyto rozdíly dají snadno překonat, pokud je člověk otevřený a respektuje kulturní kontext druhé strany.
Dříve byla pro francouzské investory v Česku atraktivní především levná pracovní síla. Co láká francouzské firmy do Česka dnes?
Dnes už nejsme levnou zemí, jako jsou například Rumunsko nebo Bulharsko. To, co francouzské firmy do Česka láká dnes, je vysoká úroveň know-how, kvalitní dodavatelský řetězec, stabilní prostředí a rostoucí kupní síla. Hledají zde partnery s vysokou přidanou hodnotou, inovativními produkty a schopností dlouhodobé spolupráce. Předností Česka je jeho centrální poloha a dostupnost – z Plzně do Štrasburku je po dálnici zhruba stejně daleko jako z Plzně do Ostravy.
A opačně? Které české firmy se podle vás dokázaly nejlépe prosadit na francouzském trhu?
Mezi úspěšné české firmy ve Francii patří především firmy ze skupiny EPH Daniela Křetínského, dále Lasvit, Linet, Sotio ze skupiny PPF nebo brněnský výrobce elektronových mikroskopů Tescan Orsay. Tyto firmy dokázaly, že české podniky mohou být na francouzském trhu úspěšné, pokud nabídnou něco jedinečného a nebojí se investovat do kvality.
Jak velkou roli dnes hraje jazyková vybavenost a kulturní porozumění při obchodování s Francouzi?
Jazyková vybavenost a kulturní porozumění jsou stále velmi důležité. Francouzština už není nezbytností, ale je velkou výhodou, zejména při jednání s administrativou nebo v regionech. Angličtina je samozřejmě běžná, ale znalost francouzštiny usnadňuje komunikaci a budování důvěry.
Jaké stereotypy o Francouzích – ať už jako zaměstnavatelích či zaměstnancích – jsou u nás všeobecně rozšířené, ale přitom se vůbec nezakládají na pravdě?
Často se říká, že Francouzi jsou věčně stávkující lenoši, kteří chodí na dvouhodinové obědy. Ve skutečnosti má Francie nejvyšší produktivitu práce v průmyslu v celé Evropě. Francouzi jsou velmi pracovití, inovativní a kladou důraz na kvalitu a dlouhodobost vztahů. Stejně tak je potřeba vyvracet klišé o Česku jako o východoevropské zemi – české firmy jsou dnes kvalitou na úrovni těch francouzských či německých.
Jak se vám daří skloubit náročnou práci s osobním životem? Zbývá vám čas i na odpočinek? Jak nejraději relaxujete?
Není to vždy snadné, ale snažím se najít rovnováhu. Rád relaxuji s rodinou a přáteli, sportuji a cestuji, ať už po České republice nebo po Francii, kde vždy nacházím inspiraci a energii. Ale ani ve svém volném čase se nemohu zbavit profesních návyků: pozorně sleduji výsledky českých a francouzských fotbalových lig.