Ve 33 letech je „za vodou“. A radí jiným, jak finanční svobody dosáhnout

Myšlenky na práci, kde bude mít větší jak finanční, tak i do budoucna časovou svobodu, než je standardní, měl už od střední školy, kdy začal číst knížky o finanční gramotnosti a o funkci peněz. „Přiznám se, že jsem si asi nikdy neuměl představit, že bych do konce života dělal ‚od-do‘. A hlavně, že bych měl dělat práci, která mě nebaví, protože musím, abych se uživil,“ říká Radek Babčan.

„Tím však netvrdím, že by tato práce nebyla časově náročná. Ale když děláte něco, co vás baví a dává vám to smysl, je to úplně jiné.“

Proč jste pustil zrovna do obchodování s měnami?

To byla pouhá náhoda. Vždycky jsem měl blízko k matematice a grafům. A když jsem před více než deseti lety poprvé objevil grafy hlavních světových měn, byla v tom v první chvíli pouze má zvědavost a hobby, určitě ne vidina budoucí práce a velkého úspěchu. Jak jsem ale začal získávat o forexu, jak se obchodování s měnami nazývá, větší povědomí, stalo se středem mého zájmu. Víceméně to bylo mé samostudium, hodně jsem čerpal informace i z kurzů zahraničních mentorů.