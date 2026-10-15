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Rodiče chtějí pracovat jinak. Trh jim ale pořád hází klacky pod nohy, líčí expertky

Dana Jakešová
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Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová, zakladatelky projektu MUMDOO | foto: MUMDOO

Mámy chtějí pracovat, tátové chtějí víc pečovat. Firmy tvrdí, že jsou flexibilní. Realita ale stále skřípe. Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová, zakladatelky projektu MUMDOO, v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlují, proč se rodiče po rodičovské těžko vracejí do práce, kde selhává stát a proč bez změny doma samotný home office nic nevyřeší.

O flexibilitě práce se mluví už několik let, ale často si pod ní každý představuje něco jiného. Co všechno dnes znamená?
Flexibilita zdaleka není jen home office. Je to jakékoli nastavení, díky kterému se práce dokáže přizpůsobit životu, nejen život práci. Může jít o pružný začátek a konec pracovní doby, zkrácený úvazek, sdílené místo, výměnu směn nebo práci na dálku. Někdy přitom stačí zdánlivá maličkost – třeba neplánovat poradu na půl pátou, když se zavírá školka. Flexibilita často není otázkou velkého firemního programu, ale normální dohody.

Flexibilitu si spojujeme hlavně s kancelářskými profesemi. Jak může vypadat ve výrobě, u zdravotní sestry nebo pokladní?
Tam samozřejmě nemůže znamenat totéž co v kanceláři. Ve směnném provozu, kde podle Alma Career pracuje asi 40 procent zaměstnanců, je důležitá hlavně možnost ovlivnit, kdy člověk pracuje. Třeba mít směny naplánované dostatečně dopředu, občas si je vyměnit nebo využít kratší pracovní dobu. Zdravotní sestra nemůže pracovat z obýváku, ale může mít předvídatelnější rozpis nebo kratší směny. Flexibilita tedy není výsadou kanceláří, jen pro ni musíme v různých profesích hledat různé podoby.

Potřebujeme, aby táta, který se stará o dítě, nebyl považován za výjimku, hrdinu či „podpantofláka“. Sdílená péče by zkrátka měla být úplně normální.

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