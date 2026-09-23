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Bez flexibility se lidé nehrnou. Firmy přesto nabídku stále omezují

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Flexibilita už pro zaměstnance není příjemný bonus, ale očekávaný standard. Firmy však jejich požadavkům často nestačí – a někde dokonce home office či pružnou pracovní dobu omezují. Největší problém je ve směnném provozu, kde má potíže s náborem až 65 procent zaměstnavatelů. Co dnes lidé od práce skutečně chtějí?

Flexibilní modely zaměstnávání – od práce z domova přes pružnou pracovní dobu až po plánování směn – již v očích zaměstnanců nejsou benefity, ale standard. Firmy jim však v praxi nedokážou vyjít vstříc v rozsahu, který odpovídá očekávání.

Rozpor mezi poptávkou a nabídkou se přitom stále výrazněji promítá i do náboru, zejména ve směnném provozu, kde má problém obsadit pozice až 65 procent firem. Navíc některé formy flexibility začali zaměstnavatelé v posledním roce omezovat. Vyplývá to z květnového průzkumu personálních společností Grafton Recruitment a Gi Group.

Hybaj zpátky do kanceláří!

„Za covidu jsme byli všichni doma a pracovali od kuchyňského stolu, po pandemii jsme docházeli do kanceláře párkrát za týden, jak kdo potřeboval. Nedávno se ale vedení rozhodlo, že musíme od devíti do pěti sedět na pracovišti. Nikdo nám nevysvětlil důvod, jako kdybychom se doma flákali,“ krčí rameny administrativní pracovnice Tereza.

Podobnému požadavku dnes čelí spousta zaměstnanců, neb práci na dálku v posledním roce omezila téměř čtvrtina firem. Nejčastěji k tomu přistoupily společnosti v obchodu (29 procent) a průmyslu (25 procent). Zaměstnavatelé si přitom význam tohoto benefitu uvědomují – podle dvou třetin z nich je home office pro zaměstnance velmi nebo spíše důležitá, nejvíce to uvádějí firmy z obchodu (81 procent) a služeb (80 procent).

„Zaměstnavatelé, kteří nebudou flexibilitu brát vážně, budou mít problém najít lidi. Pro generace Y a Z je totiž možnost práce z domova jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnání a řadí ji hned na druhé místo. S jejich rostoucím zastoupením na trhu práce bude její význam dál sílit,“ upozorňuje Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a Gi Group.

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Pružnost jen naoko

Přestože 88 procent firem uvádí, že nabízejí flexibilní pracovní dobu, a téměř tři čtvrtiny společností se chlubí zkrácenými úvazky, praxe ukazuje něco jiného. Pružnou pracovní dobu nebo možnost napracovat si hodiny má k dispozici zhruba třetina zaměstnanců, zkrácené úvazky přibližně čtvrtina.

„Firmy často vnímají flexibilitu jako benefit navíc, ale data ukazují, že má přímý dopad na jejich fungování. Zaměstnanci s pružným režimem jsou méně stresovaní, spokojenější a produktivnější. Z našich šetření i ze zahraničních studií vyplývá, že společnosti, které podporují rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, mají výrazně nižší fluktuaci – někdy až o třetinu. V době, kdy firmy bojují o lidi, je to jeden z klíčových nástrojů, jak si zaměstnance udržet,“ říká Jitka Kouba.

V kancelářských profesích převládá flexibilní pracovní doba, práce z domova a ve velmi pomalém tempu se rozšiřující zkrácené úvazky, v manuálních povoláních je to spíše možnost napracovat si hodiny nebo plánovat směny. Napříč obory jsou pak nejméně rozšířené zkrácené pracovní týdny (14 procent firem) nebo sdílené úvazky.

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Ranní, nebo odpolední? Žádná

Největší rozpor mezi očekáváním zaměstnanců a nabídkou firem je ve směnném provozu. Proto je zde nábor náročnější. Podle dat ho považuje za obtížný 65 procent firem, nejčastěji v průmyslu a službách.

Ochota pracovat ve směnném provozu je podle zaměstnanců podmíněna především financemi. Téměř polovina uvádí jako klíčový faktor příplatky nad rámec zákona, 41 procent pak delší volno. V některých oborech hrají roli i praktické benefity. Například v logistice zaměstnanci častěji zmiňují zajištěnou dopravu (34 procent) či možnost plánovat si směny (27 procent).

„Firmy by měly zaměstnancům umožnit plánování směn. Právě větší flexibilita a předvídatelnost rozvrhu by je mohla do směnného režimu nalákat,“ radí Jitka Kouba.

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