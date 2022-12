Co letos nadělí firemní Ježíšek? Někteří zaměstnavatelé nešetří

Advent je tu a s ním i lehké mrazení v zádech, jestli prosincová výplata bude přece jen o trochu naditější než ty předešlé. A bude letos firemní večírek? Něco se šušká mezi asistentkami, ale vedení zatím mlčí…

Párty bude!

Alespoň v drtivé většině firem, které v listopadu oslovila v průzkumu agentura Ipsos. Nejvíce se management rozjel v malých a středních firmách do dvou set padesáti zaměstnanců.

„Je to celkem pochopitelné, není možné pořád věci odkládat až na někdy. Myslím, že dříve nebo později se stejně budeme muset všichni smířit s tím, že to, co se nyní děje, je dost možná nový normál. Většina firem si navíc různé společné akce musela v časech epidemie opakovaně odepřít, takže potřeba sejít se je o to větší,“ míní Martina Machová, HR ředitelka společnosti Sodexo Benefity, která si nechala průzkum zpracovat.

A to není všechno. Šéfové letos hodlají zaplatit takové mecheche, aby podřízení nepoznali, že nějaká krize vůbec je. „Při plánování večírku počítá necelá polovina firem s vyššími výdaji. Třetina navyšuje rozpočet o inflaci, aby byla akce stejně kvalitní jako v minulosti, ale jen osm procent plánuje utratit výrazně více,“ prozrazuje Machová.

Kolik jsme vydělali v dubnu?

Večírek, vánoční prémie či firemní dárky jsou ve spoustě firem jen pokračováním nadílky, se kterou management začal během roku.

„Z finančních benefitů budeme na konci roku udělovat klasické vánoční prémie. Ale letos už jsme zavedli například stravenkový paušál, který budeme hned v lednu opět navyšovat. Zaměstnanci také mohli přejít pod firemní telefonní skupinu a mít plně hrazený mobilní tarif,“ vypočítává Barbora Faltysová, HR manažerka společnosti Hanibal.

Firmy jsou tak kvůli boji o kvalitní zaměstnance s benefity už několik měsíců vepředu. Někde lidem už od léta ve výplatách kompenzují zdražování nákupních košů či energií, jinde je chtějí potěšit či povzbudit, aby pak šla práce jako na drátkách.

„Vzhledem k ekonomické situaci a inflaci jsme se rozhodli od září vyvinout velké úsilí, abychom alespoň částečně kompenzovali zvýšení cen. Již nyní víme, že to nebude stačit, a proto nyní analyzujeme, co bude společnost schopna udělat na začátku roku 2023, aby pomohla našim zaměstnancům udržet jejich nasazení,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika.

Podle údajů poskytovatele benefitů Up ČR se firmy v průběhu roku omezily na tři základní odměny, které kopírují navýšené náklady běžného života.

„Týká se to mimořádných finančních příspěvků – většinou jde o jednorázové příspěvky v řádech nižších tisíců korun. Ty byly vypláceny již v průběhu léta, případně s příchodem školního roku. V září přišla možnost navýšení daňově uznatelné částky příspěvku na stravování a s tím i zvýšení nominální hodnoty stravenky na 180 korun. Navýšení hodnoty stravenek využilo více než 15 procent zaměstnavatelů,“ říká obchodní ředitelka Petra Prchlíková.

Meziročně podle ní stouply i příspěvky na volnočasové benefity, průměrná částka přesáhla hodnotu osm tisíc korun na rok a zaměstnance.

Letos vede večírek

Jak dalece pak může podnik vypomoci svým zaměstnancům, často záleží na výkonnosti společnosti. „Naši zaměstnanci dostávají 13. mzdu, ale výše odměn na konci roku je závislá na výkonu firmy v prvním pololetí, od dubna do září,“ prozrazuje Michal Hotmar z výrobní společnosti Rim.

Stejným pohledem jako na zisky firmy se management dívá na své podřízené. Tytam jsou doby, kdy ve firmě dostávali všichni stejně, ať udělali pro společnost první poslední, nebo lenošili.

„Balík peněz ze zisku, který rozdělujeme zpět do firmy, se vždy liší podle celkové úspěšnosti společnosti. Někdy bývají odměny vyšší, někdy nižší. Každý má také individuální zásluhy, které hodnotíme. Zaměstnanci rozumí tomu, že taháme za jeden provaz a dělíme se spravedlivě,“ míní Jan Bindr z digitální agentury Optimio.

Podle listopadového průzkumu společnosti Ipsos hodlá obdarovat vánočním či novoročním dárkem své zaměstnance 86 procent podniků. Více než čtvrtina z nich ale hodlá obdarovat pouze některé, například za mimořádné pracovní výkony. Štědřejší jsou ti nejmenší – firmy do stovky zaměstnanců. Čím větší firma, tím méně dává plošně dárky všem stejně.

Čtvrtina podniků počítá s dárkem do pěti stovek, čtvrtina do tisíce korun. „Velikost firmy v tomto případě nehraje roli. Jde spíše o to, zda si společnost může nebo nemůže dovolit své lidi odměnit. HR rozpočty jsou nyní poměrně napnuté, a tak často na dárky prostě tolik financí nezbývá,“ říká Machová.

Na co se tedy těšit? Nejčastěji se jedná o hmotné dárky. Víc než polovina zaměstnavatelů obdaruje své lidi lahvemi vína či vánočními kolekcemi, kreativnější personalisté přicházejí s nabídkou designového nádobí, zdravých delikates či kosmetickými balíčky. „Oblíbené jsou i dárkové poukazy a benefity pro volný čas,“ doplňuje Machová ze Sodexo Benefity.

Pokud by se ale volil ten nej firemní dárek letošního roku, získal by ho nejspíše vánoční večírek. „Hodně lidí oceňuje návrat k vánočním večírkům, které mnoho firem letos po covidové pauze opět chystá,“ připomíná Barbora Tomšovská z headhunterské agentury Touchdown.

A jaký letošní benefit nadchl zaměstnance některých firem? „Změna druhu kávy a možnost pátečního volna.,“ říká Jiří Matzner ze společnosti Matzner legal. „Velmi se ujalo sezení s kouči a psychoterapeuty, kteří našim zaměstnancům pomáhají překonávat překážky a ujasnit si pracovní i životní cíle, a jak jich dosáhnout,“ poznamenává Jan Klusoň ze společnosti Welcome to the Jungle.

„Ještě v polovině roku to byly zejména příspěvky na dovolenou. Cestování se opět stalo druhým nejvyužívanějším benefitem. Od září jsou to více příspěvky na běžnou denní spotřebu, tedy obědy a nákupy potravin,“ uzavírá Petra Prchlíková z Up ČR.