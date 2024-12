ANKETA: Co letos nadělí firmy svým zaměstnancům a co čekáte od té vaší

Vánoční anketa 2024

Martina Machová, HR ředitelka, Pluxee ČR (poskytuje digitální benefity pro stravování i volný čas)

V druhé půlce prosince u nás nastává období klidu. Samozřejmě pokud není potřeba pracovat na důležitém výběrovém řízení nebo inovacích. Naši zaměstnanci si na konci roku vybírají dovolenou, protože si mohou vzít až 30 dní placeného volna ročně. Mnoho z nich si ji nechává právě na tuto dobu a bere si i dva týdny.

Část ostatních během Vánoc pracuje z domova, aby nemuseli chodit do kanceláře a vracet se z rodinných návštěv. I firemní večírek jsme přesunuli na leden a udělali z něj novoroční, abychom přispěli ke klidnějšímu předvánočnímu času. Zaměstnanci dostávají dárek k Mikuláši v podobě bodů do cafeterie. A manažeři se mohou těšit na roční bonusy, což se určitě hodí na vánoční dárky.

Michaela Kadlecová, personalistka spol. Lázně Luhačovice, a. s.

Naše zaměstnance čeká řada vánočních překvapení. Finanční odměnu vyplácíme ve mzdě za měsíc listopad. Začátkem prosince pořádáme každoročně setkání všech zaměstnanců – Ředitelský svařák, kde top management pomáhá s organizací a ředitelé si na den vymění místa s pracovníky obsluhy. Na akci je zábava, soutěže, videokoutek a stánky s občerstvením.

Zaměstnancům rozdáváme vánoční větvičky a svazky jmelí, které pro ně připravují kolegyně z personálního a kulturního oddělení. K tomu dostanou dárkový balíček s čokoládovým poděkováním. A přestože jsou naše provozy nepřetržité, na Vánoce mají všichni volno.

Jiří Neuwirth, majitel firmy Wista (dodává technologie tryskání a lakování)

Mnozí z našich zákazníků využívají vánoční svátky k opravám a úpravám technologií pro jinak celoroční provoz. Proto i o Vánocích musíme být připraveni poskytovat odborný servis. K příjemné podnikové atmosféře se snažíme přispět tradičním vánočním večírkem a drobnými dárky.

Na druhé straně čas Vánoc je obdobím snížené obchodní aktivity zákazníků i prodloužených dodacích dob subdodavatelů, které často ovlivňují dodavatelský systém po celé období ledna. To snižuje nároky na administrativu a umožňuje plošné čerpání dovolených. Rozložení volna do delšího období je u našich zaměstnanců velmi oblíbené a díky organizační struktuře společnosti se zastupitelností funkcí ho dobře zvládáme.

Adam Bartošek, výkonný ředitel společnosti Trachea (výrobce nábytkových dvířek)

Dbáme na to, aby si naši zaměstnanci na konci roku mohli skutečně odpočinout. Nábytkářský trh má v tomto období tradičně pauzu, a tak jsou naši pracovníci zhruba 14 dní doma bez nutnosti řešit pracovní záležitosti. Tento klidný čas podporujeme i příspěvkem na jejich volnočasovou benefitní kartu.

V minulosti jsme místo toho dávali různé dárky, od cestovních kufrů po zimní bundy, ale ne vždy jsme se trefili do vkusu každého a postupem času už nám docházely nápady. K tomu klasicky pořádáme vánoční večírek, který je příležitostí sejít se v přátelské atmosféře.

Patrik Pokorný, spoluzakladatel české značky KATY PATY (vypínače, zásuvky, svítidla)

Přípravy na Vánoce zbytečně provázejí shon a stres, a tak našim zaměstnancům chceme toto náročné období zpříjemnit. Dostávají dva dny volna, které mohou věnovat pečení vánočního cukroví – potřebné suroviny jim navíc firma zajistí. Každoročně pořádáme také vánoční večírek, který se vždy nese v netradičním duchu. Loni se konal v pohádkovém prostředí zámku, kde si účastníci mohli zapůjčit i historický kostým.

Chybět nesmí ani vánoční dárky pro zaměstnance, které sami vyrábíme nebo sháníme od lokálních dodavatelů, třeba okurky nakládané podle staré rodinné receptury nebo domácí med.

Ilona Bittnerová, zakladatelka e-shopu Maluna.cz

Pro nás je vánoční čas příležitostí se setkat a oslavit rok, který máme za sebou. Jsme hlavně ženský kolektiv a většina z nás má děti – i ty občas bývají součástí našeho „večírku“. Kvůli rodinám se setkáváme odpoledne, každá přinese cukroví, já zajistím pití a užíváme si společný čas. Ráda také píšu osobní poděkování klíčovým kolegyním.

Chod e-shopu chceme mezi svátky udržet, a tak si vždy domluvíme směny. Kolegyně bez dětí nebo ty, které zůstávají ve městě, často vyjdou vstříc těm, jež jsou doma s dětmi nebo mají jiné plány. V tomto období se na odesílání objednávek podílejí i lidé z kanceláře, takže to zvládáme společně.

Pavel Tesař, spolumajitel agentury Doblogoo (marketingová komunikace)

Týden před začátkem adventu pořádáme workshop, během kterého si naši zaměstnanci mohou vlastnoručně vyrobit adventní věnec. Slavíme také Mikuláše, kdy na každého v kanceláři čeká sladká nadílka. Protože s nástupem nového roku spouštíme nové kampaně a připravujeme aktivity na první pololetí, je pro nás odpočinek týmu během Vánoc obzvlášť důležitý. Na období mezi svátky proto vyhlašujeme celoagenturní volno, tedy pět dní placené dovolené navíc.

Samozřejmě nechybí ani vánoční večírek, během kterého zaměstnanci dostávají firemní dárky. A podle výsledku hospodaření vyplácíme roční finanční bonus, a to zpravidla již před koncem kalendářního roku.

Jana Kubištová, marketing manager spol. Zehnder (větrání, radiátory)

Poslední pracovní den před Vánocemi jdeme s kolegy na společný neformální oběd, po kterém si u kávy a cukroví rozdáme dárky a mluvíme o tom, co dobrého současný rok přinesl naší partě a proč se těšíme na ten nastávající. Vánoce pro nás začínají 20. prosince večer – to je poslední den, kdy jdeme do práce, a pak se vidíme až 2. ledna. S předstihem o tom informujeme obchodní partnery, takže si můžeme dovolit nechat telefony spát a svátky si užít podle svého. Co jsme nestihli za celý rok, o Vánocích rozhodně nedoženeme, a 2. leden je dobré datum pro nový začátek.

Paris Charalampidis, ředitel HR a marketingu holdingu AKESO (zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění)

Konec roku bývá náročný pro všechny a ve zdravotnictví to platí dvojnásob. Proto se snažíme našim zaměstnancům nabídnout množství aktivit, aby si mohli odpočinout a nabrat nové síly. Organizujeme nejen společný vánoční večírek, ale jednotlivá oddělení dostávají finanční příspěvek i na skupinová předvánoční posezení dle vlastního výběru, čímž chceme posílit týmového ducha.

Organizujeme také vánoční workshopy, mikulášskou nadílku, zaměstnanci dostávají vánoční balíčky s překvapením a celé období zimy jim zpříjemňujeme vstupenkami do wellness center. Věříme, že to vše přispívá k pohodovému prožití přelomu roku.

Marcela Kratochvílová Trnková, HR manažerka společnosti Kärcher (úklidová a čisticí technika)

Začala bych již časem před Vánocemi, protože odtud se vše odvíjí. Ve výplatě za listopad, tedy již začátkem prosince, dostávají všichni naši zaměstnanci 13. plat, který v tomto období jistě každého potěší. Oblíbenou aktivitou je také náš firemní vánoční večírek, kde zaměstnanci dostanou hodnotný dárek.

Snažíme se, aby to vždy byl nějaký náš výrobek, který se hodí v domácnosti. Dovolenou v těchto dnech plošně nenařizujeme, výjimkou je 31. prosinec, ale doporučujeme, aby si zaměstnanci zbytkovou dovolenou mezi Vánocemi a Novým rokem vybrali. A mohu říci, že tak činí 85 procent z nich.

Jan Rožek, generální ředitel Electrolux ČR a SR

Našim zaměstnancům dáváme vánoční dárky, nabízíme extra volno na silvestra a omezený provoz během svátků. Kromě toho také pořádáme celofiremní vánoční večírek a týmové posezení v restauraci. Český a slovenský tým se zapojuje do charitativních aktivit, konkrétně do projektu Krabice od bot, který pomáhá dětem z rodin v nouzi.

Naši zaměstnanci se kromě sběru dárků také aktivně podílejí na jejich třídění a balení, aby se věci k dětem dostaly včas. Navíc mají možnost napsat dopis osamělým seniorům a poslat jej do spolupracujících charitativních organizací. Tyto aktivity každoročně přispějí k dobrému pocitu nás všech a také k pohodové a příjemné atmosféře na pracovišti během svátečního období.

Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti VEKRA (okna a dveře)

Snažíme se, aby zaměstnanci prožili svátky v klidu a mohli si odpočinout, proto jim umožňujeme trávit méně času v kanceláři a odstavujeme výrobní závody. Obecně u nás v závěru roku i díky menší vytíženosti výroby panuje poklidnější atmosféra než v jiných odvětvích. Část každoročních benefitů také vyplácíme již v listopadu, aby si naši zaměstnanci mohli zpříjemnit Vánoce. Rovněž pořádáme vánoční večírek, ale až v lednu, aby pracovníci neměli před svátky stres a mohli si jej naplno užít.