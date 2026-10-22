Rodinná firma Pavlínek z Ostravy-Vítkovic letos slaví 30 let od svého založení. V jejím čele už nestojí Dalibor Pavlínek, který ji v roce 1996 spolu s manželkou Vladěnou založil, ale jejich syn Adam. Od jeho nástupu do pozice jednatele se změnila obchodní strategie, proměnily se cesty k zákazníkům i to, co jim firma může nabídnout. Hodnoty, na kterých společnost staví, jsou ale stejné. „Jedu podobnou linku jako otec. Stavím na jeho základech a myslím, že je rád,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Adam Pavlínek.
Firmu založil v roce 1996 váš otec. Pamatujete si na její začátky?
Počátek 90. let byl složitý, otec pracoval u generálního ředitele OKD, pak jako obchodní ředitel stavební firmy. Měl doma, jak sám hezky říkával, tři hladové krky, a přemýšlel, jak zajistit rodinu. Na podnikatelských dnech se potkal s majitelem německé firmy panem Hubertem Waltermannem, se kterým se domluvil na obchodním zastoupení v ČR, a tato spolupráce pokračuje dodnes. Vystřídaly se generace, já už v současné době jednám se synem pana Waltermanna – Laurinem.
Vám byly tehdy tři roky. Kdy jste začal vnímat, že rodiče mají firmu, a kdy jste se do jejího chodu poprvé zapojil?
Já jsem ve firmě prošel za ta léta všechny pozice. Moje první místo bylo místo vrátného. Bylo mi asi 15 nebo 16 let, připravoval jsem se přitom na srovnávací zkoušky v září. A potom jsem prošel celé kolečko ve firmě - přes výrobu, sklad, servisní činnost, obchod až po vedení obchodu a nakonec jsem se tedy stal jednatelem společnosti.
Kdy to bylo?
V roce 2018.
Takže krátce před covidem.
Přesně tak. Bylo to velmi náročné období. I naši stakeholdeři, dodavatelé, banky, všichni byli hodně zvědaví, jak podobná firma za nového jednatele pokvete nebo nepokvete. Když jsem v 25 letech přebíral firmu, byla to velká zodpovědnost. Za to, aby měli zaměstnanci výplaty na účtu každý měsíc, aby firma někam směřovala… Tlak z toho, čemu jsem se upsal, byl velký, nespávalo se mi dobře.
Rok 2019 byl takový přešlapovací, stabilizační. V roce 2020 už bylo vidět, že moje vize se naplňuje, že nový směr má smysl. A teď po těch skvělých letech mohu říct, že to funguje.
Písmena HW značí výrobce, H 97 je identifikační razítko, které dokládá certifikaci zkušebny DGUV Test.
Náskok s digitalizací a e-shopem
Chápu správně, že po otci jste sice „zdědil“ zaměstnance, ale ne styl řízení?
Ano, a těší mě, že jsem od roku 2018 nemusel z ekonomických důvodů propustit jediného člověka. Obratově jsme od té doby vyrostli na dvojnásobek. (Vývoj obratu a počtu objednávek od roku 2018 dokumentují i čísla poskytnutá Adamem Pavlínkem a uvedená v tabulce, pozn. red.)
|Rok
|Počet objednávek
|Obrat v mil. Kč
|2018
|10 500
|65
|2019
|12 500
|70
|2020
|14500
|67
|2021
|19000
|77
|2022
|19500
|91
|2023
|21000
|101
|2024
|22800
|108
|2025
|22000
|114
Poslední roky s tátou ve firmě už jsme každý viděli svět jinak. On žil v takovém řekněme starším pojetí obchodu, založeném více na osobním setkání se zákazníky, na objíždění veletrhů. Já jsem měl zase nějakou průpravu skrz IT, byl jsem nakloněn digitalizaci, automatizaci ve firmě, a s otcem jsme se v tom velmi rozcházeli. Viděl jsem potenciál jinde než v cestách za zákazníky. A právě to nás vlastně dovedlo k tomu, že jsme s digitalizací a prodejem přes e-shop, začali brzo. Ještě před covidem. Ve výsledku nám to hodně pomohlo.
Jak to myslíte?
Když přišel covid, mnoho našich konkurentů mělo obchody založené na setkávání s klienty – a najednou to nešlo. My jsme byli dokonale připraveni. Covid pro nás byl hodně nepříjemný ve výrobě, kdy jsme museli rozdělovat pracoviště, provádět různá opatření, zavádět na rychlo home office. Byla to docela divočinka, ale dobře zvládnutá. Ale hlavně : zákazníci museli hledat zboží na internetu, my jsme jim „vyskakovali“ velice dobře, takže nás v době covidu objevila spousta nových zákazníků, kteří nám už zůstali.
A potom přišla ještě jedna podobná vlna, s Ukrajinou. Už táta prodával ocelová lana, a najednou jsme přišli na to, že evropská produkce drátů je z 80 procent založená na nějakém prvku z Ukrajiny, ať už to bylo válcování drátů nebo povrchové činnosti. Najednou se dodávky stoply, fabriky na Ukrajině nedodávaly, a my jsme těžili z toho, že jsme měli výborně zásobené sklady. Tehdy se na nás obracelo mnoho zákazníků, zvykli si na nás a spolupracují s námi dlouhodobě.
V dnešní době umí dodat do týdne spousta firem, u nás umíme většinou vymyslet řešení ihned.
Adam Pavlínek
Drtí vás, jako mnohé menší a střední české firmy, konkurence z Asie?
Náš obor je specifický, jde v něm o bezpečnost. Jasně, jednotlivec si může raději koupit třeba vázací smyčku na nějaké čínské prodejní platformě za polovinu naší ceny. Ale když si něco takového koupí firma, tak se tím zároveň stává garantem, který za tu věc přebírá odpovědnost. To znamená, že když se smyčka přetrhne, protože nebyla kvalitní, odpovědnost jde za firmou. Na čínském obchodu si nic nevezmete a postihy v oblasti bezpečnosti jsou opravdu brutální.
A to nemluvím o tom, že tam hrozí velké hmotné škody, v horším případě i zranění nebo smrtelné úrazy. Pro firmy je to dostatečný strašák, aby si raději koupily něco prověřeného od dodavatele, který nese odpovědnost za to, co nabízí.
Od železáren až po potravinářství
Z jakých oborů jsou vaši zákazníci?
Jde to napříč obory. S oblibou říkám, že náš potenciální zákazník je každý, kdo manipuluje s něčím těžším než 50 kg. Ne, že by to člověk neunesl, ale dle legislativy už by tak těžká břemena neměl zvedat bez pomoci nějakých prostředků.
Náš sortiment je hodně široký. Například průmyslové řetězy se využívají hlavně ve stavebnictví a ve výrobních halách, v železárnách, kde se manipuluje opravdu s hodně těžkými břemeny. Potom jsou tu lehčí provozy, kde se uplatní hlavně textilní smyčky. A nerezové výrobky jdou zase do chemiček nebo potravinářského průmyslu.
Na webu uvádíte, že máte stabilně skladem 6 000 položek. Vy ale nejen prodáváte, ale také sestavujete vázací prostředky, je to tak?
Ano, a to je pro zákazníky největší výhoda. V momentě, kdy si nakoupí komponenty a skládají si vázací prostředky sami, stávají se jejich výrobcem a veškeré „kladivo“ legislativy dopadá na ně. Měli by také vytvořit návod k použití, prohlášení o shodě, prokázat svou odbornou znalost a tak dále.
Ve výsledku tak nedává moc smysl, aby se do toho pouštěli sami. Za pár ušetřených kaček potom nesou na svých bedrech hodně zodpovědnosti.
Jaké máte plány do budoucna? Hodláte zvýšit počet zaměstnanců?
Asi vás překvapím, ale moje vize se ubírá jinudy. Mám 24 zaměstnanců a nechci jich víc. Není to kvůli nějakým legislativním nebo daňovým důvodům, můj cíl je mít malou elitní firmu, mít zde dobře zaplacené lidi a udržet rodinnou atmosféru. U 24 lidí to jde, každého z nich znám osobně, znám jejich příběhy, rodiny. Myslím, že kdyby firma měla třeba 40 lidí, už by to nešlo takhle udržet.
Co říká na rozvoj firmy váš otec, který měl o obchodní strategii jinou představu?
Když končil ve své funkci, říkal, že největší radost má z toho, že žádný z našich prostředků a žádné z našich řešení, co jsme dodali, nezpůsobilo za ty roky žádný úraz, že nezůstala žádná firma, které by dlužil peníze, a že po celé podnikání vždy dodržel slovo. Já jedu podobnou linku. Stavím na jeho základech a myslím, že je rád.
Na závěr mi dovolte jednu odlehčenější otázku. I vy už máte syna. Myslíte, že jednou převezme vaše podnikání?
Je mu 15 měsíců, takže má na rozhodování ještě čas. Určitě ho do toho nebudu nutit. Nechci ani, aby dostal klíče od firmy jen tak do ruky. Ani já jsem nedostal nic zadarmo, a kdyby ano, myslím, že by můj zápal nebyl takový.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci s firmou Pavlínek s.r.o.