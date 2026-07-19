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Od crash testů k rajčatům. Stráníkovy zálivky Fermato rychle dobývají trh

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Radim Stráník | foto: archiv Radima Stráníka

„Češi, měli byste jíst víc zeleniny! Já vám s tím pomůžu,“ řekl si úspěšný manažer Radim Stráník, opustil svět automotive a pustil se do podnikání. Z domácích pokusů s kvašenými rajčaty vybudoval výrobu salátových zálivek Fermato, která rychle roste. Teď míří do zahraničí a má ambici konkurovat velkým hráčům.

Víte, kdo si začal jako první dávat na listovou zeleninu zálivku? Byli to prý staří Babyloňané před čtyřmi tisíci lety. A žádná vysoká gastronomie to nebyla, vystačili si se směsí oleje a octa. Starověcí Egypťané k tomu přidali orientální koření, Římané a Řekové zase zůstávali hlavně u soli. No a právě z latinského sal máme slovo salát...

Ale dost vzdálené historie! Podívejme se do zálivkové budoucnosti. Tu se totiž snaží spoluvytvářet Radim Stráník, mladý podnikatel z Kostic u Břeclavi, kterého jsme navštívili letos na jaře. Před několika lety zběhl ze svého předchozího zaměstnání v oboru automotive a vrhl se na výrobu fermentovaných salátových zálivek a dochucovacích přípravků.

Nejoblíbenější je zálivka zvaná prostě Klasika, jíž se prodá na 12 000 lahviček za měsíc. Následovaná je variantami pepř, citron, shiitake, chilli a červená řepa. Ty neúspěšné, jako byl třeba medvědí česnek nebo sladový ocet se zázvorem, naopak mizí.

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