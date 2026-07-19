Víte, kdo si začal jako první dávat na listovou zeleninu zálivku? Byli to prý staří Babyloňané před čtyřmi tisíci lety. A žádná vysoká gastronomie to nebyla, vystačili si se směsí oleje a octa. Starověcí Egypťané k tomu přidali orientální koření, Římané a Řekové zase zůstávali hlavně u soli. No a právě z latinského sal máme slovo salát...
Ale dost vzdálené historie! Podívejme se do zálivkové budoucnosti. Tu se totiž snaží spoluvytvářet Radim Stráník, mladý podnikatel z Kostic u Břeclavi, kterého jsme navštívili letos na jaře. Před několika lety zběhl ze svého předchozího zaměstnání v oboru automotive a vrhl se na výrobu fermentovaných salátových zálivek a dochucovacích přípravků.
Nejoblíbenější je zálivka zvaná prostě Klasika, jíž se prodá na 12 000 lahviček za měsíc. Následovaná je variantami pepř, citron, shiitake, chilli a červená řepa. Ty neúspěšné, jako byl třeba medvědí česnek nebo sladový ocet se zázvorem, naopak mizí.