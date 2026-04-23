Válka „lepšolidí“ s „dezoláty“: Hádáme se o identitu, abychom nemuseli počítat

Dnes se s oblibou říká, že česká společnost je rozdělená na dva nesmiřitelné tábory, které spolu mluví asi tak úspěšně jako Windows s tiskárnou v roce 95. Na jedné straně stojí strážci tradic, milovníci jistot, odpůrci Bruselu a lidé, kteří na každou změnu pohlížejí s podobným nadšením jako na pozvánku ke kontrole z finančáku.
Na straně druhé máme „světoobčany“, milovníky globalizace a liberálních hodnot, kteří by nejraději digitalizovali i proces krájení chleba.
Na první pohled to vypadá jako souboj životních stylů – bitva mezi bio-maté a desetistupňovým pivem. Ale když odsuneme tyhle kulisy stranou, zjistíme, že ta „kulturní propast“ má velmi solidní základy v našich peněženkách a že v jejím pozadí nestojí jen rozdílné názory, ale drsná ekonomická realita, o které se mluví mnohem méně, než by bylo zdrávo.
Od třídního boje k boji o pravdu (a co je horší)
Dříve byla politika vcelku přehledná řezničina. Řešilo se, kdo kolik vydělává, jak silné mají být odbory a kolik stát sebere bohatým. Dnes se tyto rozdíly rafinovaně přelakovaly na „názory“.
Jan Urban
Mnoho lidí už nevolí podle toho, co jim slibuje daňová reforma, ale podle toho, jak se „cítí“ ve světě, který se mění rychleji než algoritmy Facebooku. Hraje se o pocit stability a férovosti. Pokud máte pocit, že systém hraje nefér, je mnohem snazší se zatvrdit proti „těm z Prahy“. Emoce jsou zkrátka v politickém marketingu levnější než ekonomická analýza. Zatímco u vysokoškoláků převažuje stav, kdy s příjmy vycházejí zcela bez problémů v poměru třech ku dvěma, u lidí se základním vzděláním zvládá svou finanční situaci se znatelnými obtížemi jen 64 procent z nich.
Identita jako výsledek PSČ
Velkou roli v tom, jak vidíme svět, hraje naše poštovní směrovací číslo. Jinak se na svět dívá člověk z velkoměsta, kde je největším problémem nedostupnost avokádového toustu nebo zpoždění tramvaje o dvě minuty, a jinak člověk z regionu, kde „dostupnost služeb“ znamená, že pošta má otevřeno v úterý mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou, pokud zrovna neprší.
Zatímco jeden vidí v globalizaci nekonečné příležitosti k cestování a sebepoznání, druhý v ní vidí jen tu nejistotu – pocit, že o jeho životě rozhoduje někdo v proskleném kanclu v Karlíně, kdo v životě nedržel v ruce nic těžšího než iPad.
V některých znevýhodněných mikroregionech, jako je Most nebo Bílina, nedokončí základní školu až 10 procent dětí, zatímco celorepublikový průměr jsou zhruba tři procenta. To je startovní čára, která o vaší „identitě“ rozhodne dřív, než si stihnete objednat to první avokádo.
Ekonomika v utajení Peníze, o kterých se nemluví
Bylo by naivní si myslet, že ekonomika už nikoho nezajímá. Ona jen přešla do ilegality. Podmínky bydlení v Česku patří k pátým nejhorším v EU a průměrný byt dnes vyjde na závratných 13,6 ročního platu. Pokud žijete v nájmu, máte podle statistik téměř padesátiproce šanci, že se ocitnete v příjmové chudobě.
Pocit finanční nejistoty se velmi snadno transformuje do nedůvěry k institucím. Když nemáte kde bydlet, začnete věřit komukoliv, kdo vám slíbí, že vás ochrání aspoň před těmi „druhými“. V Česku je stále vedeno přes 3,3 milionu exekucí na fyzické osoby. To je přes 600 tisíc lidí, kteří jsou v systému v podstatě „zazdění“. Zkuste takovému člověku vysvětlovat výhody multikulturalismu nebo Green Dealu.
Proč je výhodné se hádat o symboly?
Proč se tedy o ekonomice mluví tak málo přímo? Jedním z důvodů je, že moderní ekonomické vztahy jsou příšerně složité. Vysvětlit voliči mechanismus inflace vyžaduje pozornost, kterou dnes nikdo nemá. Je mnohem jednodušší najít nepřítele – média, neziskovky, nebo naopak „zpátečníky“.
Kulturní válka je totiž perfektní kouřová clona. Když se společnost hádá o to, jestli je správnější jíst maso nebo tofu, nikdo se moc neptá na to, jak funguje lobbing, kde končí peníze na dotace, kdo a jak je etablovanými penězovody napojen na stát, a proč možná i v důsledku toho v Česku chybí 100 až 150 tisíc bytů tam, kde lidé skutečně chtějí žít. Napětí vyhovuje těm, kteří nechtějí řešit pravidla, podle kterých se peníze ve společnosti skutečně dělí.
Důsledky Přehlížení jádra pudla
Pokud se naše veřejná debata smrskne na to, kdo má jakou vlajku na profilovce, hrozí nám, že nám utečou skutečné příčiny našich problémů. Přestáváme mluvit o tom, proč jsou některé regiony strukturálně postižené a proč talentované děti z chudších rodin mají startovní čáru o kilometr dál než ty ostatní.
Výsledkem je společnost, která je sice „názorově vyhraněná“, ale ekonomicky čím dál víc zmatená. Skoro se zdá, že jsme zapomněli, že rozdíly mezi lidmi nejsou jen v tom, co si myslí, ale hlavně v tom, jaké mají reálné možnosti své sny realizovat.
Závěr
Česká polarizace tedy není jen soubojem idejí. Je to souboj o pocit důstojnosti, který je s penězi spojen víc, než jsme si ochotni přiznat. Navenek sice hrajeme divadlo o „kulturní propasti“, ale v zákulisí stále straší staré dobré ekonomické nerovnosti.
Ekonomika z politiky nezmizela, jen si oblékla kostým kulturního boje a schovala se za emotivní hesla. Pokud chceme společnost skutečně spojit, nezačneme tím, že se shodneme na barvě loga, ale tím, že přestaneme přehlížet ty, pro které je vlastní bydlení nedosažitelný luxus. Protože hladový člověk se o ‚hodnotách‘ sytého nedomluví – i kdyby ten na něj mluvil tím nejlaskavějším tónem a u toho mu krájel to nejdokonalejší avokádo.