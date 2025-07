Příběh Simony Csesznokové a Sherifa Hassana se začal psát před deseti lety v egyptské Hurghadě. Simona s kamarádkou opakovaně jezdila na dovolenou do jednoho z hotelů na pobřeží Rudého moře a občas se zapojily do některého z animačních programů. Vypadalo to jako super brigáda. Tak se v hotelu zeptaly, zda by na další sezonu nebyla volná místa animátorek.

Zprvu to nebylo lehké. Naše rodiny byly ze začátku trochu překvapené, protože pocházíme z různých kultur a prostředí. Ale časem, jak viděli, že si opravdu rozumíme a že náš vztah je pevný a založený na vzájemné úctě, to přijali.