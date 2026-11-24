Přestože o návratu EET 2.0 podle aktuálního průzkumu společností Visa a Global Payments slyšelo už 94 procent podnikatelů, více než polovina z nich (56 procent) se zatím nezačala nijak připravovat. Zhruba 44 procent dotázaných pak přiznává, že se obává především nárůstu administrativy. Ukazuje se tak, že informovanost je sice vysoká, ale konkrétní kroky má před sebou ještě velká část živnostníků.
Ráno před otevřením. Jak se připravit na EET včas
EET pro podnikatele je novou povinností třeba také pro Petru, majitelku menšího salonu. Dobře ví, že nejhorší by bylo nechávat vše na poslední chvíli. Samotné EET 2027 odstartuje 1. ledna 2027 – leden sice poběží v pilotním režimu, kdy se tržby již standardně evidují, ale Finanční správa ještě nebude plnění povinností vymáhat, ostrý provoz pak začne hned 1. února 2027.
Základní administrativní přípravu tak Petra vyřídila s předstihem na portálu MOJE daně v Daňové informační schránce plus (DIS+), kde Finanční správa spustila příslušné funkce už začátkem listopadu 2026:
- Aktivace evidence: V DIS+ klikla na tlačítko aktivace a zpřístupnila si sekci Evidence tržeb.
- Nahlášení provozovny: Založila svůj salon jako pevnou evidenční jednotku, které systém přidělil identifikační číslo.
- Pokladní certifikát: V certifikační autoritě CA EET bezplatně vygenerovala certifikát, který nahrála do svého pokladního zařízení.
Pokud podnikatel už nějaký systém používá, prvním krokem by mělo být ověření u dodavatele, zda bude po aktualizaci podporovat EET 2.0 a jak se do něj nahraje certifikát. Menší živnostníci bez vlastního zařízení mohou také využít bezplatnou webovou pokladní aplikaci MOJE eet, jejíž spuštění Finanční správa naplánovala na začátek prosince 2026.
Dopoledne u křesla. Kdy stačí pokladna EET a co se už neeviduje?
V devět hodin přichází první zákaznice na střih a barvení. U placení se v praxi ukazuje důležité pravidlo: elektronická evidence tržeb se vztahuje na kontaktní platby uskutečněné při osobním kontaktu nebo přímo v provozovně. Petra proto musí zaevidovat jak hotovost od první klientky, tak bezkontaktní platbu kartou či QR kódem, kterou uhradí další zákaznice.
Pozor je potřeba dát i na dárkové poukazy. Pokud si zákazník koupí poukaz na určitou částku, kterou může později utratit za různé služby nebo zboží, eviduje se při platbě na místě jak jeho nákup, tak následné využití. U poukazu na konkrétní službu, například masáž, se eviduje pouze jeho zaplacení. Samotné čerpání služby už ne. Naopak pokud by Petra vystavila firmě fakturu za školení a klient by ji uhradil později klasickým bankovním převodem z kanceláře, taková platba na dálku evidenci zpravidla nepodléhá.
Možnost zaplatit kartou přitom v salonu není jen otázkou plnění zákona, ale i obchodní nutností. Podle průzkumu Visa a Global Payments uvádí 62 procent podnikatelů přijímajících karty, že je jejich zákazníci vyžadují, a 33 procent zaznamenalo po jejich zavedení zvýšení tržeb.
„Každý podnikatel chce, aby se zákazník vrátil. Možnost zaplatit kartou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak tomu pomoci. Zákazníci oceňují rychlost, pohodlí i bezpečnost digitálních plateb a obchodníci díky akceptaci karet získávají přístup k globální síti více než pěti miliard potenciálních zákazníků po celém světě,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Odpolední provoz. Zásoby, ceny a platební terminál EET v jednom
Odpoledne je v salonu nejrušněji. Jedna ze stálých zákaznic si kromě nového účesu odnáší i profesionální šampon a masku na vlasy, na kterou jí Petra rovnou v systému nastaví věrnostní slevu. Právě v těchto chvílích se ukazuje, že malý podnikatel sice nemá vlastní IT oddělení, ale nemusí být malý svými možnostmi.
Zatímco zákon vyžaduje samotné odeslání údajů o tržbě, moderní platební terminál EET dokáže v jediném zařízení spojit přijímání plateb (kartou, hotově i poukázkami), pokladní funkce, správu cen i přehled skladových zásob. Petra tak po prodeji kosmetiky hned vidí, kolik kusů šamponu jí zbývá na skladě a co je potřeba doobjednat.
„Podnikatelé dnes od technologií neočekávají jen to, že splní případné regulatorní požadavky. Chtějí především řešení, která jim usnadní každodenní provoz. Genius spojuje pokladnu, přijímání plateb, správu skladu i přehled o tržbách do jednoho systému, díky němuž mají důležité informace na jednom místě a mohou se více soustředit na vlastní podnikání,“ vysvětluje Miloš Toman, generální ředitel Global Payments / Erste.
Podnikatelé, kteří si chtějí před lednovým startem ujasnit všechny kroky a povinnosti, mohou využít přehledný návod, jak se připravit na EET 2.0. A pokud jejich stávající vybavení novou evidenci nepodporuje, vyplatí se poohlédnout po jednotném systému, jako je například řešení Genius, které propojuje pokladnu, platby a správu zásob v jednom zařízení – ať už v podobě platebního terminálu, nebo přímo v mobilu, s možností spravovat z cloudu i případné další pobočky.
Večerní uzávěrka a výpadek internetu. Co hlídat na konci dne?
Když v sedm večer odejde poslední klientka, Petra v systému jedním kliknutím zkontroluje denní tržby rozdělené podle platebních metod a stav zásob. Údaje o evidovaných tržbách se Finanční správě odesílají automaticky průběžně, takže ji nečeká žádné večerní ruční přepisování účtenek do portálu MOJE daně.
A co kdyby během dne vypadl internet? Provoz v salonu se kvůli tomu zastavit nemusí. Zákon pamatuje i na technické potíže – tržbu lze standardně uskutečnit a údaje odeslat dodatečně nejpozději do 48 hodin od okamžiku provedení platby (lhůta se tedy počítá od samotné tržby, nikoli až od chvíle, kdy znovu naskočí připojení).
Rychlý přehled: Kdy se vyplatí režim EET OFF?
Pro nejmenší živnostníky existuje i dobrovolná alternativa v podobě režimu EET OFF. Tento režim EET pro OSVČ však není automatický – využít ho mohou pouze podnikatelé v 1. pásmu paušálního režimu, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za předchozí rok nepřekročily 1 milion korun. K režimu je nutné se přihlásit oznámením finančnímu úřadu nejpozději do 11. ledna 2027 a počítat s měsíční přirážkou 1 400 korun k měsíční paušální platbě.
Odměnou za tento příplatek je úplné osvobození od evidence tržeb – živnostník tak nemusí řešit pokladní software, internetové připojení ani související administrativu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Global Payments.