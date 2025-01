Začínali prodejem vybavení do kempu, dnes má e-shop obrat skoro miliardu

Na začátku společného podnikání Jaroslava Skalky a Petra Buriana stál projekt Dokempu.cz. Právě na něm se v roce 2005 potkali. První společnou firmu založili o dva roky později. „Postupně jsme provozovali větší množství volnočasových webů s tipy na ubytování, výlety, restaurace nebo golf. Nejúspěšnější a nejnavštěvovanější byl ale právě web Dokempu.cz zaměřený na kempy, tábořiště a chatové osady a od něj už bylo blízko k dnešnímu podnikání,“ vzpomíná na začátky Jaroslav Skalka, spolumajitel e-shopu 4camping.

A k e-shopu s outdoorovými věcmi vás dovedlo co?

To nebylo úplně prvoplánové, tak trochu to vyplynulo ze situace. V roce 2012 jsme totiž vstoupili do společnosti, která od konce 90. let pořádala prodejní Výstavu stanů a vybavení do přírody na pražském výstavišti v Letňanech a dostala se do ekonomických problémů. Firmu jsme stabilizovali a následující rok akci plně převzali. Dnes má trojnásobnou velikost a je jednou z největších akcí svého druhu v Evropě.

Teď přijde ono pověstné „ale“?

Přesně tak. Od začátku jsme si ale uvědomovali její limity, především sezonní charakter a věděli, že budoucnost je v e-commerce. Proto jsme se pustili do e-shopu, který dostal název 4camping. Původně totiž velkou část našeho sortimentu tvořily stany, spacáky, karimatky a kempingový nábytek, název „pro kempování“ se tak nabízel. Dnes už je nabídka zboží mnohem širší, ale u názvu jsme zůstali.

V roce 2012 ještě nebyla e-commerce tolik rozšířená. Jaké to tehdy bylo?

E-commerce tehdy a dnes je naprosto rozdílný obor. E-shopy běžně čekaly na objednávku, a teprve poté začaly zajišťovat zboží. To zákazníkovi přišlo výhradně domů za 5-7 dní. Doručení den druhý den nebo dokonce rovnou v den, kdy si zboží objednáte, to byla naprostá chiméra. Nebyly výdejny, boxy, prakticky žádný zákaznický servis, odložené platby ... Zákazník byl vůbec rád, že obdržel zboží, které si zaplatil.

Vy jste na to šli jinak?

Úplně ne, to tehdy ani nešlo. Na rozdíl od naší konkurence jsme však už tehdy měli širokou nabídku vybavení pro pobyt v přírodě, výběr od cenově dostupných značek až po ty prémiové, a to vše skladem. To tehdy mělo jen minimum e-shopů, většinou těch největších. Takže, jakmile jsme dostali objednávku, mohli jsme zboží hned odeslat. Už tehdy jsme si navíc dávali hodně záležet na zákaznickém přístupu, poradenství i vstřícném řešení problémů nebo reklamací.

Jak se podařilo dostat se 4campingu během 12 let na největšího prodejce outdoorového zboží v Česku?

Možná tomu nebudete chtít věřit, ale byla to naše vize a za ní jsme si šli, postupně ji naplňovali. Od začátku jsme si plánovali, že chceme mít nejširší nabídku kvalitního outdoorového vybavení, vlastní prodejny, silný tým profesionálů, expandovat do zahraničí. Také mít vlastní značky a výrobu.

Proč to všechno?

Věděli jsme, že malé a střední firmy to jednou budou mít hodně těžké. Proto jsme chtěli pořád „růst“. Proto nás například příchod Amazonu a Alibaby tolik nezaskočil. Kromě toho, teď je svět možná ještě složitější, myslím, že ty největší změny nás teprve čekají.

Jaroslav Skalka Vystudoval marketing na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava

Na různých marketingových a obchodních manažerských pozicích působil v automobilovém průmyslu nebo pomáhal budovat největšího poskytovatele internetových služeb pro pracovní trh v Česku

V roce 2012 založil společnosti Výstava stanů a Forcamping stojící za největším českým outdoorovým e-shopem 4camping

Ve volném čase chodí po horách, cestuje, má rád fotbal, ragby, knihy, poslouchá extrémní metal a sbírá současné výtvarné umění

Poslední roky jsou hodně turbulentní. Jak ovlivnily vaše podnikání celkově a jak poptávku?

Všeobecně známé a mnohokrát probírané dopady války na Ukrajině, energetické krize, vysoké inflace a růstu úrokových sazeb, které přinesly ochlazení spotřebitelské poptávky a propad maloobchodních prodejů, se v našem případě navíc spojily s řešením následků katastrofálního požáru na výstavišti v Letňanech, při kterém jsme během několika desítek minut přišli před naší hlavní sezonou o většinu zásob. Byli jsme tehdy nejspíš jediní, kdo věřil, že to ustojíme.

Z druhé strany nás to ale posílilo. Projevilo se obrovské odhodlání celého týmu, jeho pospolitost a síla. Víme teď, že sneseme víc než většina jiných, a že se na naše lidi můžeme spolehnout i v těch nejtěžších chvílích. Náš „práh bolesti“ je díky tomu hodně vysoký.

A v současné době? Je vidět u zákazníků spíše šetření, nebo se jejich nákupní zvyklosti vrátily do normálu?

Z různých měření vyplývá, že důvěra v ekonomiku roste, což sebou přináší postupné zvyšování spotřeby a chuť lidí utrácet. Bylo to znát hlavně v druhé polovině roku 2024.

Z jakých skupin obyvatel se rekrutují vaši zákazníci?

Z průzkumů víme, že jen v ČR je okolo 3,5 milionu lidí, kteří pravidelně do přírody vyráží. Obecně vidíme, že zájem o outdoorové aktivity je největší ve věku 30-50 let, tedy v době největší ekonomické aktivity, kdy prostě potřebujete jednou za čas utéct ven, nebo chcete dětem zprostředkovat zážitek. Mezi zákazníky samozřejmě máme i mladší lidi. Závisí to i na druhu aktivit. V některých kategoriích, například lezení, je mladá generace dominantní. Celkově nás pak více znají a preferují zákazníci, kteří mají poblíž naše prodejny, tedy ve větších městech. Samostatnou kapitolou je Výstava stanů.

Abychom měli představu, kolik objednávek jste vyřídili v loňském roce?

Za celý rok 2024 jsme vyřídili přes 545 tisíc objednávek. Nejsilnějším měsícem byl prosinec s více než 65 tisíci objednávkami, následoval červenec a listopad, shodně s 57 tisíci objednávkami. Denně jich vyřizujeme nejčastěji okolo dvou tisíc, ale několikrát jsme se dostali i přes tři tisíce. To jsou čísla čistě jen za e-shop, další prodeje probíhají na letní Výstavě stanů a vybavení do přírody. Celkově jsme loni prodali téměř jeden a půl milionu kusů zboží.

Jak rychle zboží dostanete k zákazníkovi?

Doba, za kterou se dostane zboží k zákazníkovi, je primárně závislá na tzv. cut-time dopravce, tedy době, kdy zboží fyzicky z našeho skladu vyzvedává. Expedujeme objednávky vytvořené ještě jednu hodinu před tímto časem, zákazník je obdrží druhý den, pokud si objednávku nechává posílat domů, do pick-up pointu nebo boxu. Pokud objednávka odchází na naše vlastní výdejny, které si zavážíme sami, jsme schopni objednávky vytvořené v dopoledních hodinách doručit ještě ten stejný den. Do zahraničí doba závisí na možnostech konkrétního dopravce a je různá pro jednotlivé země. Ale třeba Slovensko, Maďarsko nebo Polsko doručujeme rovněž do následujícího dne.

V jakých dalších zemích ještě působíte?

Vedle již zmíněného Slovenska, Maďarska a Polska působíme také ve Francii, Španělsku, Itálii, v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku a na Ukrajině. Do dalších zemí vstoupíme v letošním roce. Zahraniční expanze je nezbytná pro další růst, zároveň nám pomáhá v rozložení rizika.

Co rozhoduje o tom, kam budete expandovat?

Posuzujeme desítky parametrů. Zajímá nás velikost trhu, potenciál dalšího růstu, kupní síla, podíl e-commerce na maloobchodu, analyzujeme si konkurenci. Snažíme se pochopit potřeby a nákupní chování zákazníků, jaké jsou jejich zvyklosti, zda inklinují ke sportu a turistice, co hledají, jaké preferují značky. Zásadní jsou náklady na logistiku a marketing, tedy jak rychle a spolehlivě dostaneme zboží k zákazníkovi, kolik nás bude stát doprava a vratky zboží, oblíbené platební metody a s nimi související poplatky, cena online reklamy, sociálních sítí, influencerů. Vzhledem k tomu, že lokalizujeme weby a následně poskytujeme zákaznickou podporu v místním jazyce, zajímá nás také, jak náročné bude najít a zaplatit rodilé mluvčí. Samozřejmě zohledňujeme i nejrůznější právní a regulační požadavky, zásady týkající se ochrany spotřebitele apod., to vše má opět dopad na náklady spojené se vstupem na nový trh. Finální rozhodnutí pak probíhá na základě finanční analýzy, která zohledňuje náklady, cenovou politiku a ziskovost, v našem případě je také důležité, jak rychle se konkrétní země dostane do plusu.

4camping ale není jen čistě e-shop. Máte i kamenné prodejny, jen v Česku jich je 19. Jak vidíte jejich budoucnost?

Tzv. omnichannel strategie, tedy kombinace online a offline prodeje, je něco, čemu silně věříme. Prodejny jsou pro nás místem osobního kontaktu se zákazníkem, zvyšují jeho důvěru a pocit jistoty při nákupu. Zákazník má u nás možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet ještě před zaplacením, poradit se s odborným personálem, dát nám zpětnou vazbu na služby a produkty. Získává tak lepší servis a zážitek. Prodejny zvyšují konverzní poměr a jsou i silným lokálním marketingovým nástrojem, pomáhají budovat náš brand.

Takže…

Budoucnost prodejen vidíme pozitivně, a ještě zrychlíme otevírání nových. Aktuálně jich máme v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku 26 a dvě další otevíráme v únoru. Vedle toho provozujeme ještě lezeckou speciálku a každé léto na ploše 6 tisíc metrů čtverečních pořádáme již zmiňovanou prodejní Výstavu stanů a vybavení do přírody.

Kdo je vaše konkurence?

K hlavním konkurentům na českém trhu patří velké sportovní řetězce jako Decathlon nebo Sportisimo, speciálky typu HUDYsport nebo Rock Point a stovky dalších online a offline prodejců. Někde je průnik v kategoriích, produktech nebo značkách větší, jinde spíše okrajový. V zahraničí se to liší země od země. Obecně ale dochází ke koncentraci trhu a roste vliv velkých hráčů, mezi které dnes ale patříme i my.

A co online tržiště, zvláště ta z Asie, kterými se to tu začíná dost „hemžit“? Nedělají vám trochu „vrásky“?

Marketplaces samozřejmě sledujeme. Jejich příchod jsme ale očekávali a připravovali se na něj. Co nám ale, stejně jako ostatním českým e-shopům, vadí, je dlouhodobé porušování zákonů a pravidel ze strany některých zahraničních hráčů a fakt, že je právo českými orgány tvrdě vymáháno pouze vůči tuzemským subjektům. Všichni tak nějak tuší, že je potřeba to řešit, ale jde to pomaleji, než by bylo potřeba. Pozornost se proto snažíme věnovat hlavně tomu, co můžeme ovlivnit. Soustředíme se sami na sebe a na své silné stránky, kterými jsou spolehlivost, zákaznický servis, rychlost doručení a nabídka kvalitních produktů. V tom nám marketplaces konkurovat nemohou.

O budoucnost tedy obavy tolik nemáte?

Určitá míra obav je asi normální. Znamená to, že jsme si vědomi nejistot a rizik, které jsou běžnou součástí podnikání a připravujeme se na ně. Obavy by nás ale neměly vést k nerozhodnosti nebo dokonce paralýze, naopak mají být motivací k hledání nových příležitostí, k inovacím a snaze o co největší flexibilitu.

Jak je dnes vlastně 4camping velká firma?

Tržby v roce 2024 dosáhly 910 milionů korun, meziročně o 23 procent více. Letos bychom měli výrazně překročit miliardu. Kdybych se na to podíval z personálního hlediska, tak ve všech zemích, kde působíme, máme 138 stálých zaměstnanců. K tomu na různé úvazky ještě zhruba 80 brigádníků (výpomoc na skladu, kartaři, překladatelé). V létě to je navíc dalších 150 lidí na Výstavě stanů. A na konci roku jsme dokončili akvizici jiné firmy a s ní získali dalších 28 zaměstnanců.

Které profese jsou u vás žádané a máte jich nedostatek?

Žádaní jsou dobří prodavači a dále zkušení specialisté v oblasti financí, marketingu, IT, sales, e-commerce. Zásadní nedostatek nepociťujeme, ale vždy je to otázka aktuální nabídky a poptávky.

Co by měl umět takový dobrý prodavač?

Dobrý prodavač by měl mít především rád lidi. Zcela zásadní jsou pro nás komunikační dovednosti a podmínkou je i vztah k přírodě a alespoň základní znalost produktů, která je s tím spojená. Naši prodavači mají hluboké znalosti o produktech, materiálech, technologiích vč. jejich technických vlastností a využití v různých podmínkách, aby dokázali zákazníkovi umět poradit na základě jeho potřeb. Ale to je dokážeme naučit. Důležité jsou i zkušenosti s přímým prodejem, empatie a přátelské vystupování. Mnozí naši prodavači jsou skutečné outdoorové osobnosti, které jsou pro zákazníky inspirací. Kromě zkušeností je však pro nás při výběru velice důležitý také firemní culture fit, tak aby vybraný kandidát zapadl do našeho týmu.

Ze všech stran je dnes slyšet o digitalizaci, automatizaci či využití AI. Mají místo i u vás?

Digitalizace je v naší firmě hnacím motorem růstu a inovací. Plně digitalizované jsou všechny naše procesy, od skladového hospodářství až po zákaznickou podporu. Ve skladu využíváme mobilní terminály, volumetrické váhy a vlastní WMS systém (pozn. skladový systém), který optimalizuje skladové operace a zajišťuje plynulost celého řetězce od příjmu zboží po expedici. Digitalizace však není jen o skladu. Naše týmy pracují s moderními nástroji pro řízení objednávek, správu zákaznických dat i analýzu výkonu. Naše interní procesy díky tomu probíhají rychleji, efektivněji a bez zbytečného papírování.

A umělá inteligence?

S tou podnikáme teprve první kroky. V současné době využíváme AI především v oblasti zákaznické podpory, kde nám pomáhá rychleji a přesněji odpovídat na často kladené otázky. To nám umožňuje uvolnit naše zaměstnance pro řešení složitějších problémů a poskytnout zákazníkům ještě personalizovanější podporu. Kromě toho plánujeme AI využívat i pro optimalizaci marketingových kampaní, predikci prodejů nebo vývoj nových produktů. Věříme, že AI nám umožní ještě lépe porozumět potřebám našich zákazníků a nabídnout jim inovativní řešení.

O tom, že se firmě daří, svědčí i řada ocenění. V roce 2020 jste byli Heurekou v anketě Shop roku vyhlášeni vůbec nejlepším e-shopem v Česku, nejlepším českým sportovním e-shopem jste posledních 5 let. K nejlepším patříte i v Maďarsku nebo na Slovensku. Co pro vás taková ocenění znamenají?

Ocenění si vážíme a současně je bereme jako velký závazek. Péče o zákazníka je hluboce zakotvený princip, který ovlivňuje všechny činnosti a rozhodnutí ve firmě. Zákazníci jsou prioritou pro každého našeho zaměstnance, bez ohledu na jeho pozici.

Co dnes zákazníkům nabízíte za sortiment zboží? Určitě to už není jen o stanech, spacácích a karimatkách…

Vyrostli jsme na kempingu, tedy stanech, spacácích, nábytku. Postupně jsme přidávali ultralight vybavení pro zákazníky, kteří dělají delší přechody a nesou s sebou vše na zádech, vybavení pro vodáky, cyklisty, lyžaře, trailové běžce a poslední roky k rychle rostoucím kategoriím patří třeba skialpy a především lezení. Dávno už nejsme firmou jedné sezony, zima je u nás stejně silná jako léto.

Chystáte letos pro outdoorový trhu nějaké zajímavé novinky?

Ano, představíme několik nových značek. Ve většině případů budeme jediní, kdo je bude nabízet. Také budeme výrazně rozšiřovat nabídku značek, kterým se u nás daří. A celou řadu novinek přinesou i naše vlastní značky - Warg, Zulu a MOOA.

Jak vidíte budoucnost 4camping?

Řečeno s trochou nadsázky, 4camping tady bude tak dlouho, dokud budeme užiteční pro zákazníky a ti u nás budou chtít nakupovat. A současně nás bude naše práce bavit a dokážeme přitahovat talentované, chytré, motivované a loajální zaměstnance, kteří souzní s naší firemní vizí.