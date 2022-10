Duševní pohodu zaměstnanců neberou firmy na lehkou váhu

V posledních letech jsme si zvykli na relativní klid a pohodu. Ekonomika šlapala, mzdy rostly, inflace prakticky nebyla. Stali jsme se tak poněkud zhýčkanými. Možná právě proto se nyní tolik lidí nedokáže s nepřízní vyrovnat.

Jenže nad psychickými problémy lidí není dobré jen tak mávnout rukou. To si uvědomují i zaměstnavatelé. A snaží se proto svým lidem ke znovuzískání pohody pomoct. Důvod je zřejmý. „Zaměstnavatelé nestojí o to mít zaměstnance dlouhodobě v pracovní neschopnosti – protože nemoci duše si zpravidla vyžádají delší léčení než třeba angína,“ říká Martina Machová, personální ředitelka společnosti Sodexo Benefity. Jdou na to přitom obvykle hned z několika směrů.

Ze všeho nejdříve firmy cílí na pohodu lidí přímo v zaměstnání. „Nejlepším lékem na duševní zdraví zaměstnanců je totiž podle mého názoru podpora motivujícího pracovního prostředí, a to jak ze strany HR, tak ze strany vedení,“ myslí si Jitka Jetlebová, HR ředitelka společnosti IC Group.

Vedle toho je důležité samotné pracovní prostředí. Například v Sodexo Benefity mají kanceláře rozdělené podle typu práce, takže tam najdete tichou zónu, hlučnou zónu, místa pro kreativní práci a také relax koutek s křesílky, kam je možné si zajít odpočinout. Každý si tak může vybrat vhodné prostředí pro pracovní úkol, který právě potřebuje řešit.

Relax zóna se stává běžným standardem

Odpočinkové zóny mají také v budově centrály pojišťovny Kooperativa, a to v každém patře. „V regionech se také takto snažíme upravit prostory, ne vždy je to bohužel možné,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. Příjemné prostředí mají k dispozici rovněž zaměstnanci skupiny UNIQA. Zde mají na každém patře vybavenou „obytnou kuchyni“ a pohodlný relax koutek. Další odpočinková zóna je na střeše centrály a nová se buduje v atriu. Součástí jsou nápojové automaty, knihovnička, časopisy, rostliny.

Ve společnosti Accenture zase mají v relax zónách masážní křesla, stolní fotbálek, playstation, volnočasovou knihovnu a další vybavení. Obdobné vybavení nabízí také ve společnosti Mark2 Corporation (M2C). Navíc tady mají třeba ještě šipky, podložky na cvičení a fit míče. Za pěkného počasí tu mohou zaměstnanci posedět s kávou a notebookem i na terase.

Podobnou cestou se vydávají i menší firmy. „Máme odpočinkovou zónu ve vnitřních i venkovních prostorách, kde za dobrého počasí grilujeme a máme prostor pro neformální diskusi. No a firemní fotbálek a měsíční turnájky o hodnotné ceny už jsou také zavedenou značkou,“ popisuje Josef Jankovský, HR manažer české módní značky Vuch.

Místa, kde by si zaměstnanci mohli chvíli odpočinout, mají také ve firmy Styx. „Sedačka je prostě ideální kamarád, pokud si chcete utřídit myšlenky,“ dodává Ruslan Skopal, šéf a spolumajitel české značky spodního prádla Styx.

Jak nastavit pracovní dobu

Nemalý podíl na pohodě zaměstnanců má také uspořádání pracovní doby. Každý totiž musí práci skloubit také se svým osobním životem. Což je náročnější zvláště v době, kdy má člověk menší děti nebo musí více času věnovat péči o staré rodiče. Jinému zase může situaci komplikovat třeba složité dojíždění.

I na to všechno dnes ale mnoho firem bere zřetel a reaguje na to. Samozřejmě, pokud to daná pozice dovolí. „Na office pozicích nemáme žádný typ ‚píchaček‘, nemáme ani jasně danou dobu od – do. Je na každém v kolik do práce přijde. Hlavně hlídáme odvedenou porci práce,“ říká Jankovský. Dodává, že aktuálně pilotují určitý objem home officů. Na základě vyhodnocení potom uvidí, jestli je to cesta, kterou budou chtít rozvíjet či nikoliv.

Podobně to mají nastavené také ve firmě Styx. Mají dané, kdy by měl být každý k zastižení, protože se zcela volnou pracovní dobou neudělali úplně dobrou zkušenost. Tam, kde to jde, nabízí také práce z domova. Což jsou zejména kancelářská místa, třeba ve skladu při balení objednávek to pochopitelně možné není.

U většiny pracovních pozic pak občasnou práci z domova nabízí i v Getbergu. „Vždy ale vycházíme vstříc zaměstnancům, když potřebují vyřešit své soukromé věci a není to reálné mimo pracovní dobu,“ dodává Iana Nurtdinova, HR ředitelka developerské společnosti Getberg.

Ve velkých společnostech, kde převládají kancelářské pozice, je pak již dnes flexibilní pracovní doba a možnost home office z velké části standardem. „Každé oddělení má ale u nás pravidla pro home office trochu jiná. Většina lidí však chodí do kanceláře dvakrát až třikrát za týden,“ popisuje Machová. Podobné možnosti mají například také v Kooperativě, ve skupině UNIQA, v Accenture, IC Group či M2C.

Jestli všechno klape ke spokojenosti obou stran, si firmy pravidelně ověřují. Nejčastěji formou dotazníků spokojenosti nebo formou individuálních pohovorů.

Psychologická pomoc jako benefit

Jako bonus pak firmy nabízí různé benefity. Část z nich je zaměřená i na psychologickou pomoc a vzdělávání v této problematice.

Silně na tuto oblast cílí v Kooperativě. Mají zde firemního psychologa, kterého zaměstnanci mohou využívat i soukromě a jako kouče. Kromě toho nadace Kooperativy dlouhodobě podporuje organizace Nevypusť Duši a Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), konkrétně program doktora Šebely nazvaný Screening duševního zdraví maminek v době těhotenství a po porodu.

„S organizací Nevypusť Duši ale pořádáme také pravidelné semináře pro naše zaměstnance,“ doplňuje Káňa. Aktuálně je na řadě seminář Dětské duševní zdraví. Pro pražské zaměstnance živě na centrále, pro regiony online. Na listopad připravili seminář Relaxační techniky.

„V průběhu roku pak ještě pravidelně připomínáme zaměstnancům, že péče o duševní zdraví je stejně důležitá jako prevence a má být běžnou součástí dne,“ dodává Káňa. Činí tak formou edukačních příspěvků a tipů na relaxační techniky. Například ve firemním časopise nebo v prostorách u výtahů.

Zaměstnanci skupiny UNIQA zase mají k dispozici bezplatnou a anonymní službu ELLA, kde může každý využít psychologickou nebo právnickou pomoc pro nejrůznější životní situace, včetně rodinného poradenství a vztahové problematiky.

V M2C využívají mimo jiné služby externích koučů a psychologů. „Pořádají workshopy pro vybrané skupiny našich zaměstnanců. V případě potřeby se ale věnují i jednotlivcům,“ říká Michal Kroužil, ředitel HR společnosti M2C. V Sodexo Benefity zase každý rok organizují festival Sodexo a ty, v rámci kterého zvou zajímavé hosty, aby promluvili o důležitých tématech souvisejících s psychickým zdravím. Letos měli workshopy například na digitální detox, spánek nebo zvládání emocí.

Duševní zdraví a well-being program

Propracovaný program zaměřený na podporu duševního a tělesného zdraví mají rovněž v Accenture. Postavený je na třech pilířích. „V rámci asistenčního programu pomoci poskytujeme bezplatné poradenské psychologické služby zaměstnancům i jejich blízkým,“ říká Šárka Vránová, HR ředitelka společnosti Accenture.

Tato možnost zůstává i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ještě 12 měsíců poté, co firmu opustili. Pomoc je diskrétní. Od dodavatele asistenčního programu firma neví, kdo volá, ale vidí četnost využití linky a jaké druhy problémů se řeší.

Druhým pilířem projektu Accenture je vzdělávání v oblasti duševního a tělesného zdraví. V nabídce jsou různá školení, webináře a workshopy. Třetí pilíř je nazvaný „Spojenci v oblasti duševního zdraví“. Stěžejní součástí této části projektu jsou zaměstnanci ve firmě, kteří absolvují speciální školení v oblasti duševního zdraví.

„Spojenci v oblasti duševního zdraví jsou kolegové vybraní napříč firmou, takže zde najdete opravdový mix všech – muže, ženy, zástupce z LGBT+ komunity, z juniorských i seniorských pozic. Tuto činnost všichni dělají jako dobrovolníci na základě svého zájmu a s velkou vášní,“ popisuje Vránová.

Právě na tyto „spojence“ se mohou jejich kolegové obrátit s jakýmkoli problémem. Můžou si vybrat ze sítě právě takového spojence, který jim sedí, a poradit se, jak a kam dál. Kde případně vyhledat tu správnou odbornou a profesionální pomoc. „Aktuálně máme v České republice 59 spojenců, spojenci se setkávají na měsíční bázi pod vedením Mental Health Leada, kde sdílí zkušenosti a nápady,“ dodává Vránová.

Benefity pro volný čas

Klasikou jsou pak ve firmách všech velikostí a napříč obory volnočasové benefity. „Přispíváme zaměstnancům na sport a volný čas, protože věříme, že tyto činnosti pomáhají od stresu. Kvartálně máme i týmové budgety, které může tým použít na cokoliv, co uzná za vhodné. Třeba na výlet, setkání v hospůdce či sportovní aktivity,“ říká Jankovský. Hodně využívané jsou také Multisport karty a Cafeterie, kterou zavedli letos.

Ve Styx jsou zaměstnanci v současné době hojně využívané příspěvky na vitamíny, Multisport karty a různé druhy očkování. „Multisportky“ jsou oblíbené rovněž u pracovníků Kooperativy, IC Group a M2C. „Mnoho našich zaměstnanců se účastní i různých sportovních akcí, které naše společnost v rámci partnerství podporuje. Vedle toho máme také různé slevové programy na zájezdy a dovolené,“ doplňuje Kroužil.

Karty Multisport nechybí ani v benefitech skupiny UNIQA. „Interně odspodu nám vznikají komunity-skupiny různě zaměřených sportovců, kteří mohou čerpat podporu na své aktivity, například startovné,“ uvedla Eva Svobodová, tisková mluvčí skupiny UNIQA.

V současné době je aktuální ještě iniciativa Podzimní expedice UNIQA 2022, kde zaměstnanci společně na aplikaci sbírají nachozené kilometry, za které pak firma věnuje příspěvek partnerským organizacím právě v oblasti duševního zdraví, na něž se UNIQA dlouhodobě zaměřuje. Třešničkou na dortu je potom služba maséra přímo na pracovišti.

Bohatou nabídku volnočasových benefitů pak mají také v Sodexo Benefity. Každý zaměstnanec tu dostává velmi štědré příspěvky do Cafeterie. Pořídit si za ně může takřka cokoliv. Třeba dovolenou či lázeňský pobyt. Stejně tak si může zaplatit třeba permanentku do fitness centra, pronájem hřiště, ale také půjčení vybavení, třeba lyží nebo kola. Rčení „kovářova kobyla chodí bosa“, tak pro tuto benefitní firmu v žádném případě neplatí.