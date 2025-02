Kolegu propustili, musím pracovat i za něj. Nestíhám a přesčasy šéf neplatí

„V naší firmě se propouštělo. Ano, jsem ráda, že se mě výpověď netýkala. Jenže celou agendu odchozího kolegy šéf předal mně. Jsem pracovitá, zkušená i rychlá. Přesto v rámci své pracovní doby práci za dva nestihnu. Už nechodím ani na obědy, jsem v práci od šesti od rána do sedmi až osmi do večera, často si beru práci i domů. Ani přesčasy ale šéf neplatí. Pokud se mi to nelíbí, prý na moje místo čeká deset dalších. Musím si to nechat líbit? Jsem povinna převzít náplň práce jiného pracovníka? A jak je to s přesčasy?“ ptá se čtenářka iDNES.cz.

Jestliže po vás zaměstnavatel bude vyžadovat výkon práce nad povolený časový rámec, můžete výkon takové práce odmítnout a za odmítnutí vás zaměstnavatel nemůže žádným způsobem sankcionovat.