Pracovní dohody doznaly opět změn. Tentokrát potěší firmy a zaměstnance

Loňský rok byl, co se týče dohod o provedení práce (DPP), velmi turbulentní. Nejdříve přišla ke slovu novela zákoníku práce, která dohody v mnohém přiblížila klasickému pracovnímu poměru (např. nárokem na dovolenou). Pak přibyla povinnost hlásit všechny zaměstnance na dohodu o provedení práce do nové evidence, kterou vede ČSSZ. Poprvé tak zaměstnavatelé museli učinit za červenec 2024.

Od začátku letošního roku měly začít platit další nové povinnosti v podobě režimu oznámené a neoznámené dohody, sčítaní všech příjmů z dohod u jednoho zaměstnance a další změny. A to kvůli obavám, že jsou dohody nadužívané, protože do částky 10 tisíc korun (dosavadní limit) měsíčně se z nich neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Člověk tak mohl mít třeba čtyři dohody, vydělat si 40 tisíc korun za měsíc, ale na odvodech nemusel zaplatit ani korunu. Zaměstnavatele i zaměstnance, kteří na DPP pracují, připravované změny často dost děsily. Zaměstnavatele především proto, že by jim přibyla spousta administrativy, kterou by nebylo vůbec snadné zprocesovat a hlídat. A mnohé povinnosti by dopadly také na samotné zaměstnance na dohodu.

Statistická data

Díky povinné registraci zaměstnanců na dohody u ČSSZ je ale nakonec vše jinak. „Do té doby totiž neexistovala žádná přesná data, teď konečně jsou,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ze společnosti Alma Career, která provozuje portály Job.cz či Prace.cz.

Předpokládalo se, že problémem je především řetězení DPP, že tam nejvíce utíkají peníze. Data ale ukázala něco jiného. Podle údajů ČSSZ nahlásili hned za první měsíc, tedy červenec 2024, zaměstnavatelé více než jeden milion dohod o provedení práce, z toho zhruba 980 tisíc DPP bylo bez povinnosti odvodu pojistného (do 10 tisíc Kč včetně) a zhruba 30 tisíc DPP s povinností odvodu pojistného (příjmy nad 10 tisíc Kč). Celkový počet lidí pracujících loni v červenci na DPP činil 850 873.

„Ukázalo se tedy, že většina ‚dohodářů‘ má jen jednu dohodu, těch vícečetných tolik není. Navíc z dat vyplynulo, že asi 120 tisíc lidí má dohodu sjednanou u stejné firmy, u které pracují na hlavní pracovní poměr,“ doplňuje Dombrovský.

Vyšší limit a návrat ke starým pořádkům

Na poslední chvíli tak zákonodárci chystané změny „stopli“. A novelou zákona o nemocenském pojištění, která nabyla účinnosti od 1. ledna 2025, předchozí novelu, resp. právní úpravu režimu tzv. oznámené dohody, zrušili. Co tedy vlastně v současné době platí?

„Povinnost zaměstnavatelů evidovat a elektronicky hlásit každý měsíc všechny zaměstnance pracující na DPP se nezměnila a platí i nadále. Hlásit je nutné všechny ‚dohodáře‘, a to bez ohledu na výši jejich příjmu,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce KODAP. Dodává, že tuto povinnost nelze přenést na zaměstnance.

Nadále platí, že pro účely pojistného se v příslušném měsíci sčítají příjmy zaměstnance, který má u jednoho zaměstnavatele uzavřeno více DPP. „Pokud ale plynou zaměstnanci příjmy z DPP od různých zaměstnavatelů, tak tyto příjmy se pro účely pojistného nesčítají,“ upřesňuje Kašpar. A k příjmům z DPP se nepřičítají ani příjmy z jiných pracovně právních vztahů (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti), ani kdyby je zaměstnanec uzavřel u stejného zaměstnavatele.

Co ale ‚dohodáře‘ potěší nejvíce, je změna rozhodné částky pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění v daném kalendářním měsíci. Ta je totiž od 1. ledna vyšší než dříve. Nově povinnost vznikne, pokud bude započitatelný příjem aspoň ve výši 25 procent průměrné mzdy. Nový limit je tak stanoven na 11 500 korun. Do této částky se odvody neplatí, pouze srážková daň ve výši 15 procent.

Firmy od dohod nic neodradilo

Do používání dohod v praxi se ovšem žádné z novinek, dokonce ani ty původně plánované od ledna 2025, nijak zásadně nepromítly. „Počty ‚dohodářů‘ navzdory tomu neklesly,“ potvrzuje Dombrovský. A předpokládá, že dohody se hojně budou užívat i nadále.

Naše DPP jsou totiž v rámci Evropy docela výjimečným režimem. Standardně zná pracovní právo zaměstnance (závislou činnost) nebo kontraktory (mají menší ochranu). Ale my máme navíc právě ještě ‚dohodáře‘, kteří mají větší ochranu, ale do určité částky se z těchto příjmů nemusí platit odvody. Což je výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Využívané jsou pro typické brigády. Největší poptávka po pracovnících na DPP je v obchodu a službách (pokladní, doplňování zboží, práce v rychlém občerstvení). „Hojně využívané jsou DPP rovněž v gastronomii, kde brigádníci pracují jako číšníci a servírky nebo pomocné síly v kuchyni, běžné jsou rovněž v logistice a bezpečnostních službách,“ uvádí příklady Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting. A standardní jsou DPP rovněž u odbornějších pozic, a to buď v rámci konkrétních projektů nebo nárazově.

Dohody jsou využívané ve školství…

Oborem, kde byste možná dohody až tak nečekali, je například školství. Tady ovšem nejde obvykle o klasické brigádníky. „Na naší škole jde většinou o lektory pro rekvalifikační kurzy. Také pomocí DPP řešíme zajištění některých specifických zahradnických činností, jako je například zalévání, které bylo a je nutné vykonávat v průběhu víkendů,“ říká Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Zrušení institutu oznámené dohody je pro ně určitým způsobem úlevné, ale od používání dohod by je to neodradilo. Tam, kde DPP používali dříve, tak činí i nadále. „Jde totiž o aktivity, pro které v rámci pracovněprávních vztahů neexistuje jiný vhodný způsob řešení – například pracovní poměr. Zejména u rekvalifikačních kurzů se jejich struktura v průběhu roku mění s ohledem na počet frekventantů, takže na takovou situaci potřebujeme adekvátně reagovat – navýšit či snížit počet odlektorovaných hodin,“ vysvětluje Janeček. „Při DPP můžeme jako zaměstnavatel naplánovat na aktuální měsíc vyšší či nižší počet hodin podle potřeby a zaměstnanec pak obdrží odměnu za reálně vykonanou práci. V rámci pracovního poměru toto není prakticky realizovatelné.“

Kromě DPP však na SOŠJ využívají také dohody o pracovní činnosti, známé pod zkratkou DPČ (jsou blíže pracovnímu poměru, je zde omezen maximální počet odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele na 20 hodin týdně, tedy polovinu klasické pracovní doby). Uzavřeno jich mají několik. Zpravidla jde o kontrolní funkce v rámci různých projektů, a dále také o práci nočních vychovatelů na internátu nebo o pozici knihovníka.

… i ve zdravotnictví

Obdobně funguje institut ‚dohodářů‘ rovněž ve zdravotnictví. Ani tady nejsou typickými brigádníky. Zdravotnictví je obor, který vyžaduje odpovídající vzdělání, a proto tam není možné na zdravotnických pozicích zaměstnávat nikoho, kdo nemá potřebnou kvalifikaci. „Pokud tedy spolupracujeme s pracovníky na DPP ve zdravotnictví, jedná se obvykle o dlouhodobou spolupráci s lékaři, zdravotními sestrami nebo optiky, kteří pracují u více zaměstnavatelů nebo studují a docházejí k nám nárazově nebo podle aktuální potřeby,“ popisuje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini. Mimo oblast zdravotnictví spolupracují s brigádníky na pozicích v administrativě, úklidu a dalších podpůrných činnostech. „Zrušení tzv. oznámené dohody je proto pro nás velkou úlevou, byla by to další administrativní zátěž. Chvíli jsme proto i uvažovali, že některé brigádnické pozice omezíme,“ přiznává Zdenka Zvoníčková, vedoucí mzdové účtárny v Gemini.

Vedle DPP i tady využívají rovněž DPČ, ale jen minoritně. Na DPČ v Gemini v drtivé většině pracují lékaři-operatéři, kteří u nich provádějí operace pouze několik dní v měsíci.

Své místo mají ‚dohodáři‘ rovněž na FYZIOklinice, takže i zde jsou rádi, že DPP zůstaly víceméně v podobě, jak jsme je znali. „U krátkodobých brigád, které u nás vykonávají především studenti vysokých škol na pozicích masér, fyzioterapeut, trenér skupinových lekcí a podobně, je DPP stále funkčním nástrojem a popravdě nevím, jak bychom jej nahrazovali a platili je,“ říká Zdeněk Bílek, ředitel FYZIOkliniky. Běžné jsou zde i DPČ, klinika je využívá tam, kde dává smysl kratší úvazek. „Jedná se například o kolegy maséry, fyzioterapeuty, kosmetičky, kteří se v rodině starají například o malé děti,“ doplňuje Bílek.

Žádné zásadní změny u dohod neprováděli ani v Medicom Clinic, kde ‚dohodáři‘ pracují nejčastěji jako zdravotní sestry, úklidoví pracovníci nebo vypomáhají v administrativě. „Tyto role nám pomáhají flexibilně pokrýt provozní potřeby,“ říká Nela Schmidtová, HR manažerka Medicom Clinic.

Cestovní ruch

Jinde jsou ‚dohodáři‘ na DPP spíše typickými brigádníky. „Každoročně rozšiřujeme náš tým o brigádníky zejména před hlavní turistickou sezonou, tedy na začátku jara, kdy otevíráme nové pracovní příležitosti v našem prodejním oddělení,“ uvedla Barbora Špitálská, HR ředitelka cestovní agentury Invia. Výpomoci do administrativy jsou pak podle potřeby otevřeni po celý rok. „Jsme proto rádi, že se loni avizované změny nakonec nezavádí v plné své šíři a že nedochází k dalšímu navyšování povinností v této oblasti. Jakékoliv zjednodušení procesu a podporu flexibility do budoucna jen vítáme,“ doplnila Špitálská.

Dohody hlavně pro maminky na rodičovské

Jinde jsou DPP často nástrojem, jak umožnit práci rodičům malých dětí, primárně maminkám na rodičovské dovolené. „DPP jim umožňuje skloubit práci s péčí o rodinu,“ říká Denisa Janatová, ředitelka společnosti smitio. I tady proto vítají, že se DPP vrací do srozumitelnější podoby.

Hlavně maminky na rodičovské dovolené pracují na DPP také ve společnosti Tesena, která se zabývá testováním softwarů. „Dohodáři u nás pracují většinou na pozicích v rámci HR nebo na technických pozicích v testingu, kde se brigádníci zapojují do samořídících týmů, nebo pomáhají s přípravou podkladů pro školení,“ popisuje Kristýna Chytková, HR Generalist společnosti Tesena.

Ve společnosti Tchibo na to jdou trochu jinak. DPP tu využívají zejména na centrále, ale jen v omezeném měřítku. „Místo dohod často nabízíme zkrácené úvazky, abychom maximálně vyšli vstříc především potřebám rodičů,“ uvedla Simona Hryzáková, personální ředitelka Tchibo pro Česko a Slovensko.

Zkušenosti z dalších firem

E-shop Trenýrkárna.cz běžně zaměstnává brigádníky na DPP, a to hlavně během sezony v období Vánoc. Nejčastěji je přijímají na pozice do skladu, jako jsou pracovník příjmu zboží, picker nebo balič objednávek. „Změnu v legislativě vítáme i my. Povinnost evidence DPP u ČSSZ, která zůstala, nám nepřináší žádné výrazně komplikace,“ doplňuje Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel Trenýrkárna.cz.

‚Dohodáři‘ se objevují i ve výrobních firmách, ale obvykle jen v menším počtu. Například u výrobce elektronových mikroskopů TESCAN využívají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP i DPČ) na různé pozice od administrativy, přes krátkodobou i dlouhodobou pomoc na nejrůznějších projektech, až po spolupráci se studenty na vývoji jejich produktů.

Spíše na nekvalifikované pozice nabízí práci na DPP také u výrobce dveří Solodoor. Dříve jich bylo málo a zajišťovali například úklid výrobní haly či sekání trávy v areálu. V současné době je ale záběr ‚dohodářů‘ ve firmě větší. „Spojili jsme totiž úsporu nákladů firmy s možností přivýdělku zaměstnanců. Díky tomu jsme například začali zajišťovat opravy palet nebo různé typy administrativní výpomoci interně,“ říká Lena Geryková, personální manažerka firmy Solodoor. Dodává, že tento přístup jim umožňuje dosáhnout úspor a zároveň vyjít vstříc zaměstnancům, kteří hledali možnosti přivýdělku.