Zvládněte dovolenou i návrat. Co udělat, abyste se nestresovali

Ať mám dovolenou na týden, nebo na tři, vždy zhruba v půlce mi proletí hlavou myšlenka „už se to zlomilo“... V noci se mi od té chvíle zdá, že budík zazvoní už v šest, a dokonce se tou dobou i vzbudím, abych se ujistila, že nic nezvoní a mohu se vyvalovat ještě nejméně hodinu navíc. A poslední dovolenková noc bývá ještě výživnější – tentokrát se mi zdálo, že mi upadla slupka od banánu, nejvyšší firemní náčelník po ní uklouzl, zlomil si nohu a já dostala hodinovou výpověď. No, pro jistotu jsem si banán další den ke svačině nedala.



Jak to zařídit, abyste si dovolenou užili bez stresu a přežili i následný návrat do práce? Těch rad není zas tak moc a personalisté a psychologové je pravidelně každý rok opakují. Tak už se jich jen držet!

Jednodušší to má ten, kdo jde domů s čistou hlavou. Pokud však máte zodpovědnost za pracovní tým, za sjednávání zakázek nebo pracujete na dlouhodobých projektech, tak snadné to není.

Více úsilí bude stát odjezd na dovolenou malé podnikatele a lidi na volné noze – ti často říkají, že dovolená je vlastně stojí dvojnásobek – pořízení samotné dovolené plus hodnotu nezrealizované práce či nezískaných zakázek. Před manažery a majiteli větších firem pak stojí jiný úkol. „Jejich zatěžkávací zkouškou je schopnost delegovat úkoly jiným,“ upozorňuje Jana Vávrová z personální agentury Grafton.

Nepodceňte přípravu

Příprava na bezbolestný návrat z dovolené začíná už jejím naplánováním. Manažer společnosti Rim.cz Michal Hotmar radí zadat si dovolenou na období, kdy je ve firmě menší objem práce, a hlavně dostatečně dlouho dopředu seznámit kolegy s termínem nepřítomnosti, aby nedocházelo ke kolizím s důležitými úkoly. To se snadno řekne, horší je realizace. Při plánování důležitých termínů se proto naučte připomínat si (nebo šéfovi), v které době nebudete duchem ani tělem přítomni.

Před samotnou dovolenou nerozjíždějte nové věci, pokud mohou počkat. Naopak – vyřiďte a uzavřete vše, co je možné. „Vždy naplánuji, jaké úkoly musím před odjezdem dokončit, jaké mohu delegovat a co lze odložit. Nedoporučuji odkládat víc než 20 až 30 procent rozběhnutých projektů,“ popisuje Ladislav Kučera ze společnosti SAP. Pokud v práci nemáte formálně stanovenou zastupitelnost a nechcete mít nepříjemný pocit, že kolegy obtěžujete, domluvte si vzájemné zastupování v době volna.

A teď už zbývá jen udělat pořádek na pracovním stole, seznámit zastupujícího kolegu s tím, co je priorita a s kým může případně konzultovat problémy, nastavit automatickou hlášku v e-mailu a hurá balit kufry. Vlastně ještě jedna věc: lektorka Olga Mendlíková radí z praxe: „Vyplatí se pro sebe sepsat malý přehled nedokončených úkolů, abyste si po návratu mohli zkontrolovat, zda jsou vyřešené, nebo zda něco zůstalo takzvaně viset.“

Zkuste na práci prostě zapomenout

Konečně u vody, v lese, na pláži... Kdo jen trochu může, měl by na notebook a telefon s firemními aplikacemi během volna zapomenout. „Není dobré se připojovat ani pro roztřídění e-mailů, protože tím se člověku v hlavě opět rozeběhne ,pracovní mód‘ – přestává odpočívat a velice snadno se může dostat i do vysoké hladiny stresu,“ varuje Ladislav Kučera.

A hlavně je to dvojí práce – vše nebudete vyřizovat, takže se k jednou přečtené poště budete vracet znovu. A pokud jde o zdvihání telefonů – má smysl někomu opakovaně vysvětlovat, že jste na dovolené a že mu teď nepomůžete? Na to stačí hlasová schránka. Osobní hovor je sice více „lidský“, ale vás vytrhuje z relaxace a volajícímu je obvykle zcela jedno, kde jste a co tam děláte. Potřebuje vědět, kdo mu pomůže nebo kdy budete dostupní vy. A na to zpráva ve schránce bohatě stačí. „Navíc pokud jsou firemní procesy dobře nastavené, věci mají tendenci vyřešit se i bez vás,“ uklidňuje nepostradatelné Michal Hotmar.

Někdo se odstřihnout nedokáže

Univerzální řešení však neexistuje. Někomu prostě vyhovuje, když má stálý přehled, a obava z toho, že se děje něco, o čem by měl vědět, by mu beztak dovolenou kazila. Například Stanislav Petříček z Tp Consulting to řeší tak, že na dovolené otevírá počítač na chvíli ráno a večer. Po návratu z dovolené je v obraze a nezažívá žádné šoky.

A pokud se neobejdete ani bez firemního telefonu, zkuste využít model, že vás z práce budou kontaktovat jen v opravdu naléhavých případech a jen konkrétní pověřený kolega. Na jiná čísla pak reagovat nebudete. I zde si domluvte denní dobu, kdy budete k dispozici.

Po návratu zlehka

Otevřete po dovolené počítač a v e-mailu je osm set nových zpráv. Dříve než vás zachvátí panika, udělejte si plán. Věnujte vyřizování pošty klidně celý první den. Když vše ostatní počkalo týden vaší dovolené, jeden den navíc se ztratí. Postup, jak na záplavu zpráv, doporučuje Jana Vávrová: Poštu procházejte nejlépe od té nejnovější, abyste neřešili věci, které jsou už dávno neaktuální.

S každým e-mailem je důležité vždycky NĚCO udělat – vymazat, naplánovat, kdy se mu budete věnovat, předat kolegovi, kterému přísluší... Obecně platí, že záležitosti řešitelné v rámci dvou minut je dobře zpracovat hned, protože rozhodování o tom, kdy je vyřeším, a přepsání do kalendáře na konkrétní dobu nakonec stojí zpravidla právě tolik času.

Říká se tomu čas na zotavenou, proto...



1. Před odjezdem

Nastavte si v e-mailu automatickou odpověď, že nebudete, protože máte dovolenou. Případně přidejte kontakt na člověka, který vás zastupuje. Dobře funguje i přesměrování e-mailu, jen si musíte být jisti, že jde o výhradně pracovní adresu, na kterou vám Jarmilka z osobního nebude psát nic osobního.

Delegujte neodkladné úkoly na konkrétní kolegy – samozřejmě se o tom s nimi vlídně domluvte.

Ukliďte si na pracovním stole – nejméně poslední den v práci věnujte vyřízení restů, aby vás celou dovolenou nestrašila představa, že hned po návratu budete muset napsat tomu potížistovi z účtárny, proč na paragonu z papírnictví je rozmazané razítko…

Ukliďte si i doma. Je lepší, když po návratu z dovolené najdete domácnost ve stavu „povrchově uklizeno“ než „jej, ono to tu vybuchlo“.

2. Na dovolené

Prostě ten mobil vypněte. Dokážete to? Opravdu celý Facebook nemusí vidět, co jste měli k snídani a že ležíte na Maledivách.

Pokud opravdu nemůžete zcela vysadit, nastavte si v mobilu režim nerušit a výjimku udělte jen několika vyvoleným – třeba jen šéfovi a mamince.

Ani když se nezvládnete odpojit, neřešte věci na dálku. Nemůžete-li odpovědět hned a jednou větou, přesměrujte volajícího na svého zástupce.

3. Po návratu