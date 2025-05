Čtyři týdny placeného volna – to je zákonné minimum. Dříve zaměstnavatele vůbec nenapadlo, že by k nim přihodili nějaké další dny, aby si zaměstnanci mohli více odpočinout. Dnes je ale situace zcela odlišná. A zákonný rámec čtyř týdnů je vnímaní jako naprosté minium. „V kontextu dnešního pracovního tempa, tlaku na výkon a neustálého online připojení to nestačí. Lidé potřebují více prostoru na regeneraci – fyzicky i mentálně. Volno není luxus, ale podmínka dlouhodobé výkonnosti,“ říká Denisa Janatová, ředitelka společnosti Smitio – kariérní platformy pro IT komunitu.

Dnes se tak z pěti týdnů dovolené stal takový tichý standard, který reflektuje tlak zaměstnanců na lepší work-life balance. „Některé progresivní firmy přidávají i šestý týden nebo zavádějí neomezenou dovolenou, i když ta je zatím spíš raritou než běžnou praxí,“ doplňuje Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

To potvrzují i průzkumy personální společnosti Grafton Recruitment, které říkají, že dovolenou pět a více týdnů poskytuje něco přes 60 procent zaměstnavatelů. „Kromě samotné dovolené ale poskytuje podle našeho čerstvého průzkumu 38 procent společností zaměstnancům ještě další dny placeného volna,“ uvedla Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment. Může jít například o tzv. sick days, dobrovolnické dny či dny volna před Vánoci a na Silvestra.

Bílé versus modré límečky

Bohužel to ale neplatí všude. „Rozdíly najdeme mezi obory – tzv. bílé límečky si často užívají větší štědrost než zaměstnanci ve výrobních provozech, kde je personální obsazení a plánování směn mnohem rigidnější,“ upřesňuje Halbrštát. Jinými slovy, zatímco například v pojišťovnictví, bankovnictví či energetice je extra dovolená velmi častá, v odvětvích, jako je autodoprava, nebo tam, kde převažuje manuální práce, je tato výhoda vzácnější.

Řeč je ovšem o soukromém sektoru. „Veřejný sektor je o krok napřed – státní zaměstnanci mají ze zákona nárok na pět týdnů dovolené a pedagogičtí pracovníci dokonce na osm týdnů,“ poukazuje na určitou nerovnost mezi zaměstnanci Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Ve výrobních firmách je to složitější

Praxe výsledky průzkumů i zkušenosti personalistů jen potvrzuje. Například u tradičního českého výrobce koupelnového nábytku Dřevojas mají zaměstnanci k dispozici čtyři týdny dovolené. Jde o rodinnou firmu s méně než 50 zaměstnanci. „Jsme menší firma s plně automatizovaným provozem, jednosměnným režimem a štíhlou výrobou, kde se snažíme minimalizovat plýtvání, ať už časem, materiálem, nebo pracovními kapacitami,“ říká Radana Šoupalová, HR manažerka Dřevojasu.

„Nemáme větší personální rezervy. U některých odborných nebo technických pozic je tak zastupitelnost dlouhodobě problematická. Každá nepřítomnost tak musí být pečlivě zvažována, aby nenarušila plynulý chod výroby.“ Dovolené proto v této firmě plánují velmi pečlivě a s dostatečným předstihem.

Dvacet pracovních dnů placené dovolené mají rovněž zaměstnanci společnosti Decoled. To u výrobce oken VEKRA mají pět týdnů dovolené. Podle vedení firmy jsou ale mezi výrobními společnostmi s týdnem dovolené navíc stále v menšině.

S bonusem za věrnost

V dalších menších firmách jdou na to trochu jinak. Například v IN CATERING group mají k dispozici standardně 20 dnů dovolené. Nově ale zavedli pravidlo, že za každý odpracovaný rok u firmy přibývá jeden den dovolené navíc, maximálně však pět dní.

Také e-shop Trenýrkárna.cz dává svým lidem 20 dnů dovolené ročně. „K tomu ale nabízíme benefit ve formě pěti dnů dovolené navíc po třech odpracovaných letech, což vnímáme jako ocenění jejich loajality a věrnosti,“ doplňuje Ruslan Skopal, šéf Trenýrkárna.cz. Pouze zaměstnanci na manažerských pozicích mají 25 dnů dovolené již od nástupu. Po určitých odpracovaných letech pak mají zaměstnanci e-shopu nárok ještě na další atraktivní benefit, a sice možnost čerpání měsíčního sabbaticalu.

Rodičům nabízí navíc ještě rodičovské volno při výjimečných událostech dětí, jako je třeba zahájení školní docházky, účast na důležitých soutěžích či jiných neopakovatelných momentech v životě jejich potomků. Všichni zaměstnanci pak mají k dispozici tzv. Trenko day, který mohou využít podle potřeby, například při krátkodobé nevolnosti.

To u české módní značky Vuch už je systém volných dní obdobný jako u kancelářských profesí. „Naši zaměstnanci mají 25 dní dovolené. K tomu třikrát do roka můžou využít zdravotní volno a dvakrát do roka tzv. Spirit day, kdy si spolu s kolegy mohou vybrat den volna, který využijí na výlety, procházky, na cokoliv, na čem se domluví. Firma jim navíc uhradí veškeré výdaje na občerstvení a drobnou zábavu,“ popisuje Josef Jankovský, HR manažer Vuch.

Ve financích jsou zaměstnavatelé štědří

Jak už bylo zmíněno, větší štědrost, co se množství placených volných dnů týká, si užívají bílé límečky. Typicky tedy třeba zaměstnanci v bankách či pojišťovnách. Například v České spořitelně mají ke standardním pěti týdnům dovolené ještě dalších 12 dnů volna navíc (tzv. Můj den). „Ty mohou bez omezení využít všichni zaměstnanci primárně na osobní rozvoj, péči o vlastní zdraví či rodinu, ale také na odpočinek,“ doplňuje Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny. Poptávku po dalších dnech volna aktuálně v bance neregistrují.

Rovněž zaměstnanci Raiffeisenbank mají k dispozici 25 dnů dovolené. „Navíc nabízíme širokou paletu dalších volných hrazených dní jako benefit. Například tři dny tzv. flexidays, nebo za loajalitu až pět dalších dní placeného volna. Velmi oblíbeným volnem je také narozeninový a dobrovolnický den,“ popisuje Dana Fajmonová, Head of People & Culture v Raiffeisenbank. Pětadvacet dnů dovolené si mohou užívat i lidé z MetLife pojišťovny, k tomu navíc ještě jeden tzv. Cultural heritage day a tři dny tzv. sick days.

I v Home Creditu mají 25 dnů dovolené a k tomu dalších pět dnů pracovního volna. A protože je firma součástí skupiny PPF, mají nárok i na benefit Recharge by PPF. „Ten umožňuje našim zaměstnancům čerpat každých pět let dalších 20 pracovních dnů volna, které si vybírají v kuse na regeneraci a odpočinek od každodenní práce,“ říká Miloš Nejezchleb, ředitel divize HR v Home Credit. „Obzvlášť v malých týmech se specifickým know how bylo na začátku těžko představitelné, že bude kolega celý měsíc pryč. Zavedení tohoto benefitu nás tak naučilo přemýšlet o budování zastupitelnosti v týmech a ukazuje se, že to jde i bez velkých komplikací.“

Kde ještě mají více placeného volna

Až 34 dnů placeného volna si pak mohou užívat zaměstnanci společnosti Pluxee. Základem je pět týdnů „klasické“ dovolené, k tomu pak dalších pět dní představují tzv. flexi days, které lze čerpat po vyčerpání řádné dovolené. „Dále nabízíme den volna na narozeniny. Navíc mohou zaměstnanci využít tři placené dny na dobrovolnické aktivity, které si sami zvolí. Tento benefit odráží naši snahu o společenskou odpovědnost a zároveň podporuje individuální hodnoty našich lidí,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Pluxee ČR.

Standardních je pět týdnů základní dovolené i ve zdravotnictví. „Práce ve zdravotnictví je náročná fyzicky i psychicky. Delší volno tak vnímáme jako nezbytnou prevenci syndromu vyhoření a klíčový nástroj pro udržení spokojeného a stabilního týmu,“ uvedl Anton Karalko, cévní chirurg a vedoucí lékař kliniky Venova. Kromě toho vychází zaměstnancům vstříc i při žádostech o neplacené volno. Plán dovolených řeší běžně individuálně a na základě dohody mezi kolegy. Letošek je v tomto směru výjimkou. Budova kliniky totiž bude procházet rekonstrukcí, letos tak je 14denní dovolená naplánovaná předem. „Většina našich zaměstnanců si dovolenou vybírá kompletně. Jen výjimečně řešíme převody do dalšího roku,“ dodává Karalko.

A pět týdnů dovolené mají také pracovníci sítě očních klinik Gemini. I tady dovolenou plánují individuálně, záleží hlavně na dohodě lidí v daném týmu. V těch menších to může být o něco složitější, zvláště chce-li si někdo vybrat třeba dva nebo tři týdny volna v kuse.

Snaží se rovněž zaměstnavatelé z řad neziskových organizací. „Nabízíme pět týdnů dovolené a několik doplňkových volných dnů, abychom byli atraktivním zaměstnavatelem. Jako nezisková vzdělávací společnost si totiž uvědomujeme, že nemůžeme konkurovat korporacím výší platů, zejména v Praze a dalších velkých městech,“ vysvětluje Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace JA Czech.

Podobné možnosti mají například i lidé z cestovní kanceláře Blue Style (pět týdnů dovolené a dva tzv. sick days) či společnosti Purple (pět týdnů volna a navíc pět tzv. sick days).