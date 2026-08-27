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Kam letos vyrážíte? Budeme tak nějak všude možně, říkají mladí. Co na to zaměstnavatelé?

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chorvatsko na dva týdny v červenci? Pro mladší zaměstnance už dávno ne jediný model dovolené. Častěji volí několik kratších cest během roku a využívají levnější termíny mimo sezonu. V jednom týmu se tak potkávají úplně rozdílné potřeby. Jak je firmy v praxi slaďují a co jim při plánování dovolených funguje?

Kde jsou ty časy, kdy odpověď na otázku z titulku byla jednoslovná! Stačilo říct jen: Chorvatsko, Itálie, Portugalsko, Egypt... Bývaly to doby, kdy se jezdilo na jednu velkou letní dovolenou, o které se přemýšlelo dlouhé měsíce dopředu: vybrat lokalitu, porovnat zájezdy nebo ji zorganizovat na vlastní pěst.

S příchodem generace Z na pracovní trh se to však změnilo a konverzace o prázdninových destinacích se tak značně prodloužila. Místo jedné dlouhé dovolené volí mladí několik kratších cest během roku, více reagují na aktuální situaci a při výběru termínu se často rozhodují podle přízně počasí, zajímavých akcí nebo výhodných nabídek.

„To však neznamená, že by generace Z o letní dovolené ztrácela zájem. Naopak, cestování patří mezi její priority, liší se však způsob plánování. Zatímco rodiče školáků často rezervují termíny i několik měsíců dopředu, mladší lidé bývají flexibilnější,“ potvrzuje Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz. (Více v anketě)

Konec stereotypu. Proč v moderní práci střídá rutinu odpovědnost

Mimo sezonu = levněji

77 % lidí, již letos plánovali či už měli dovolenou, zvažovalo její cenu

48 % volí pobyt u moře, 41 % hory a turistiku, 30 % poznávání

53 % dovolenkářů míří pouze za hranice, 34 % cestuje jen po Česku

Zdroj: STEM/MARK, léto 2026

Mladí si totiž mohou dovolit ten luxus cestovat mimo hlavní turistickou sezonu, kdy bývají nižší ceny, větší výběr destinací a méně turistů. „Vidíme, že rodiče s dětmi primárně směřují dovolené do období letních prázdnin, zatímco mladší zaměstnanci si volno rozprostírají do celého roku,“ potvrzuje praxi Jan Chalupný z firmy naBOSo.cz, která prodává barefootovou obuv.

Z uvedených trendů vyplývá, že zaměstnanci rozhodně nemají od dovolené stejná očekávání. „Zaměstnavatelům bych doporučil nesnažit se za každou cenu nastavovat univerzální pravidla pro všechny. Důležité je mít připravený systém zastupitelnosti, otevřeně komunikovat a ponechat týmům dostatek prostoru pro domluvu,“ říká Michal Španěl.

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Strategický plán, nebo stačí dohoda?

A tak před zaměstnavateli dnes stojí nová výzva: sladit různé pracovní a osobní potřeby lidí v kolektivu. Klíčová je především otevřená komunikace. V kancelářských týmech bývá plánování flexibilnější, ale třeba ve skladech je potřeba více zohledňovat zastupitelnost a provozní potřeby: „Rodinná logistika vyžaduje plánování několik měsíců dopředu. Platí to i v našich skladových týmech, kde máme mnoho maminek školou povinných dětí. Právě proto se zde letní dovolené plánují s větším předstihem, aby měl každý dostatek prostoru najít termín, který bude vyhovovat jemu i fungování týmu,“ souhlasí Stanislava Oujezdská, HR manažerka společnosti Trenýrkárna.

Naopak například v módní značce VUCH žádnou velkou koordinaci neřeší. „Velmi dobře nám funguje přirozená domluva uvnitř kolektivů a termínové kolize, které by vyvolaly nějaký konflikt, si nepamatuji,“ říká Josef Jankovský, HR manažer firmy.

Anketa: Jsou mladí při plánování volna spontánnější než starší generace?

„Ano, často nepřijíždějí jen kvůli vínu nebo destinaci, ale rozhodují se podle programu. Velký zájem registrujeme například během koncertů nebo kulturních akcí, kdy přijíždějí i lidé, kteří by si běžný víkendový pobyt neplánovali dlouhé týdny dopředu. Právě v těchto termínech bývá podíl mladších návštěvníků ještě vyšší než obvykle.“
Petr Chaloupecký, ředitel Vinařství LAHOFER

„Žádné výrazné odlišnosti nepozorujeme. Naši mladší kolegové přirozeně převzali firemní kulturu. Ta totiž hraje důležitou roli, stejně jako způsob práce jednotlivých týmů.“
Josef Jankovský, HR manažer módní značky VUCH

„Rozhodně. Přístup mladší a starší generace se liší – mladí si častěji dopřávají kratší pobyty během roku, starší zaměstnanci plánují delší souvislé dovolené. Ani jeden přístup však není lepší nebo horší. Důležité je, aby si člověk skutečně odpočinul.“
Stanislava Oujezdská, HR manažerka Trenýrkárna.cz

„Rozdíly vnímáme a na změny se díváme jako na přirozený vývoj. A protože klíčem k fungující firmě je spokojený a motivovaný zaměstnanec, je to také impulz k tomu, jak pracovní prostředí dále přizpůsobovat současným očekáváním.“
Petra Adamová, Centropol Energy

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