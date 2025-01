Tři pohledy na dovolenou: když chybí, když přebývá a za co hrozí sankce

Dovolená a zákon Pokud patříte mezi ty, které letos trápí nedostatek, nebo naopak přebytek dovolené, možnosti, které se nabízejí, popisuje Vít Havrda, advokát KODAP Legal. Za jakých podmínek lze převádět dovolenou do dalšího roku?

Převedení do dalšího roku je možné, pokud čerpání brání překážky na straně zaměstnance nebo naléhavé pracovní důvody zaměstnavatele, anebo na základě písemné žádosti zaměstnance. Převést lze takové množství dovolené, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje čtyři týdny. Poskytuje-li tedy zaměstnavatel pět týdnů dovolené, do dalšího roku lze na základě žádosti převést nejvýše týden. Zákon zaměstnavateli neukládá povinnost žádosti o převedení vyhovět, měl by však zvážit, zda stihne v daném roce zaměstnanci dočerpání celé dovolené skutečně nařídit. Pokud by to nestihl, dopustil by se přestupku. Nicméně i když zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, právo na ni v daném roce neztrácí a zůstává mu do roku dalšího. Zaměstnavatel se ale bez zmíněné žádosti zaměstnance (nebo překážek v práci či naléhavých provozních důvodů) vystavuje riziku správního postihu za přestupek, protože dovolenou v daném roce v potřebném rozsahu zaměstnanci nenařídil. Mám hodně dovolené, ale volno nepotřebuji a nechci. Může mě zaměstnavatel nutit?

Ten, kdo rozhoduje o čerpání dovolené, je zaměstnavatel. Dovolená se neposkytuje na základě dohody (i když k tomu může docházet), ale na základě jednostranného určení zaměstnavatele. I přes nesouhlas zaměstnance tak může zaměstnavatel dovolenou v potřebném rozsahu nařídit, nicméně by mu měl její čerpání písemně oznámit s předstihem alespoň 14 dnů, není-li ujednána kratší doba. Pokud nevyčerpanou dovolenou neurčí zaměstnavatel do 30. června následujícího roku (přičemž vyčerpání by mělo proběhnout do konce téhož roku), pak má možnost si určit její čerpání sám zaměstnanec. Termín musí rovněž oznámit s předstihem alespoň 14 dnů. Nemám už ani den dovolené a na svátky chci volno stůj co stůj, i neplacené. Musí mi zaměstnavatel vyhovět?

Na poskytnutí neplaceného volna není právní nárok, nejde-li o zvláštní případy stanovené zákonem, jako je přestěhování zaměstnance, vyhledání nového zaměstnání, účast při porodu manželky/družky nebo výkon veřejných funkcí, občanských povinností nebo úkonů v obecném zájmu. Záleží pouze na zaměstnavateli, zda je zaměstnanci poskytne. Nabízí se v této situaci jiné řešení?

Zaměstnavatel může svolit k čerpání dovolené, i když zaměstnanec ještě nesplnil podmínky pro vznik práva na další dovolenou, a to za předpokladu, že je splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Předpokládá-li tedy zaměstnavatel, že zaměstnanec u něj bude pokračovat i v dalším roce, pak mu může (ale nemusí) nařídit dovolenou, na kterou mu teprve v dalším roce vznikne nárok. Za jakých podmínek zaměstnavatel zaměstnanci nevybranou dovolenou proplácí?

Nevyčerpaná dovolená se proplácí pouze po skončení pracovního poměru.