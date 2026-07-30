Dopravní psychologie nepatří mezi obory, které si člověk při výběru povolání vybaví jako první. Co vás přivedlo právě k této specializaci?
Když jsem se v osmnácti letech rozhodoval, kam půjdu po gymnáziu, připadalo mi jako dobrý nápad zkusit psychologii. Říkal jsem si tehdy také, že by se to mohlo líbit holkám a že díky tomu budu zajímavější. Po škole jsem pracoval s mladistvými delikventy. Když jsem později měnil zaměstnání, začala mě více zajímat doprava. V dopravní psychologii jsem se následně zaměřil na terapeutické programy pro řidiče. Postupně jsem se dostal i k dalším projektům a začal spolupracovat například s dopravními inženýry nebo auditory bezpečnosti pozemních komunikací.
Dnes v Centru dopravního výzkumu vedete divizi dopravních technologií a lidského faktoru. Co všechno tato oblast zahrnuje?
Záběr naší divize je poměrně široký. Připravujeme plány udržitelné městské mobility, děláme sociologické průzkumy a věnujeme se inteligentním dopravním systémům, železniční i kombinované dopravě. Důležitou součástí naší práce je také lidský faktor. Tedy to, jak člověk svým rozhodováním a chováním ovlivňuje bezpečnost dopravy.
Důležité je uvědomit si, že vzdělávání řidičů nezačíná až v autoškole, ale už u dětí v rodině.