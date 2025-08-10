Komentář: Předvolební průvodce aneb co znamenají sliby politiků pro vaše rodiny a účty

Nejde o přehled volebních programů, ale názorné předpovědi, jak by se konkrétním typům českých rodin mohlo dařit, kdyby se moci chopil ten či onen proud. Volit je totiž z čeho: máme tu „konzervativní stabilitu“ – pro všechny, kdo touží po novém začátku se starými tvářemi i recepty, „garantovanou sociální jistotu“, pro ty, kteří hledí na stát jako na štědrého osobního bankéře a ochránce před realitou, a pak „záchranu národa“, v rudé nebo hnědé variantě, pro milovníky chaosu, ochotné vyrazit na barikádu proti Bruselu, migrantům a zdravému rozumu.
A samozřejmě také pár nepravděpodobných outsiderů, jejichž program připomíná spíš poznámky z hodin občanské výchovy.
Vítězství tradiční konzervativní pravice
Ideální volba pro rodiny, které netouží po revoluci, ale klidu a předvídatelnosti. Od státu moc nečekají, je to oboustranné. Příkladem jsou Novotní: on právník, ona manažerka v nadnárodní korporaci, dvě děti na gymplu. Hypotéku splácí, víkendy tráví na brunchi, mají dva Macy a na dovolenou jezdí do Toskánska.
Vítězství pravice pro ně znamená pokračování v zaběhnutém stylu: mírné reformy (které ničemu příliš nepomohou), důraz na rozpočtovou odpovědnost (v překladu: vyšší DPH a úspory ve veřejných službách), opatrný přístup ke školství („něco s tím uděláme, ale nečekejte zázraky“) a decentní výhrady k Evropské unii, tak akorát, aby se to líbilo i v Bruselu.
Jan Urban
Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.
Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.
Daně se Novotným sice nesníží, ale v relaci k příjmům ani příliš nezvýší. Díky známostem mezi lékaři a možná i soukromému zdravotnímu pojištění jejich péče o zdraví neklesne. Děti si pravděpodobně najdou místo na slušné univerzitě, když to půjde, tak raději v zahraničí.
Ale jak to bude vypadat jinde? Růst bude i nadále pomalý, a nižší střední třída si utáhne opasek. Solidarita se stane podezřelým výmyslem levice a slovo „podpora“ poslouží hlavně v souvislosti se „zneužíváním systému“. Školní obědy zdarma? Možná, ale jen pro ty, kdo si je „opravdu zaslouží“. Pokud nemáte tři potvrzení, pět razítek a IQ vyšší než průměrný účetní, máte smůlu.
Zvyšování nepřímých daní, tedy těch, které platí všichni bez rozdílu, dopadne nejtvrději na nízkopříjmové skupiny. Jejich mzdy porostou pomalu, pokud vůbec, ale ceny porostou jistě. Zdravotnictví? Ano, bude existovat i nadále. Pokud jste samoživitelka z Mostu, čeká vás zhruba tolik naděje na změnu, jako že sama sestavíte švédskou skříň bez návodu a nářadí.
|
Mantra dnešní doby: Žít, pracovat, vyhořet. A znovu od začátku. Co s tím?
Vítězství sociálních populistů, aneb déjà vu s obědem zdarma pro ty, co na všechno zapomněli
Směr pro ty, kteří chtějí „změnu“, ale jen tu, kterou už jednou zažili. Funguje na principu: dotace, slevy, benefity, „pomoc lidem“ (novodobý ekvivalent politiky „chléb a hry“), to všechno vám dáme, ale hlavně se neptejte, odkud na to vezmeme. Volba pro ty, kdo chtějí efektivní stát, řízený jako firma, která se neobejde bez dotací.
Veřejné finance praskají, infrastruktura se nedokončuje, zdravotnictví jede na morální pohon, školství připomíná spartakiádu improvizace, a stát je zaměstnavatel poslední instance. A i když vám přidají tisícikorunu, koupíte si za ni čím dál méně.
Jako rodinu vítězů si představme Dvořákovy z okresního města. On pracuje na technické pozici ve státním podniku, ona je účetní na půl úvazku. Rodina žije „tak akorát“ a vláda sociálních populistů je pro ně darem z nebes: školní obědy zdarma, vlaky zdarma, příspěvky na všechno možné. Hypotéku jim sice nikdo nezlevní, ale mají pocit, že stát o ně pečuje – asi tak jako doktor, který vás obejme, ale recept vám nedá.
Rodina poražených budou naopak Kulhaví, mladý pár s dítětem v developerském bytě na hypotéku, který bude zoufale sledovat, jak se jim zvyšují úroky, zatímco stát rozlévá peníze všude, jen ne tam, kde je třeba. Investice do vzdělání stagnují, digitalizace státní správy připomíná sci-fi 80. let, a Kulhaví zjišťují, že si ani nemohou stěžovat, protože většina okolních spoluobčanů je zjevně spokojená.
|
Kdy lidé odmítají fakta a proč pravda často prohrává, vysvětluje psycholog
Vítězství extremistů či rudo-hnědých národovců aneb konečně to tu někdo vezme pevně do ruky!
Volba pro všechny, kdo mají pocit, že „už toho bylo dost“. Dost migrantů (i když žádní nepřišli), dost EU (i když fondy pořád tečou), dost „zvrácené ideologie“.
Zářivým příkladem „vítězů“, je rodina Ševčíkova – třígenerační domácnost na venkově. Otec pracuje jako závozník, matka v supermarketu, děti chodí na učňák a jejich Facebook plní mema o Sorosovi. Nejsou rasisté, ale...
Zpočátku tak tleskají – penze rostou, plyn je levnější, mladí se učí vlastenectví, sem tam jednorázový bonus „za věrnost státu“. Kandidáti s červenou hvězdou nebo hnědým lvem slibují návrat do minulosti – „řád, spravedlnost, soběstačnost“. Jejich klienti však brzy zjistí, že ekonomicky to znamená regulaci cen, znovuzavedení státního vlastnictví, v lepším případě tichou stagnaci, v horším chaos.
Regulace trhu? Skvělá cesta k prázdným regálům. Národní soběstačnost? Možná, ale s 12% inflací a frontou na zubního lékaře. Za rok tak možná i Ševčíkovým dojde, že ceny rostou, životní úroveň klesá, veřejné služby kolabují a jejich lékař odešel do Rakouska.
Vina ale padne na Brusel, Prahu a menšiny – čímž se vše vysvětlí. Stát zruší genderové nesmysly, zavede „opravdové“ tresty, a slíbí vystoupení z EU, ale doopravdy k němu nedojde.
Rodinou poražených bude pár z Brna, on architekt, ona akademička původem z Ukrajiny. Získat grant? Nemožné. Jít s dětmi do knihovny, kde zakázali „nepřirozené knihy“? Mluvit ukrajinsky v tramvaji? Nechutné pohledy zaručeny. Kulturní úpadek bude maskován vlasteneckou rétorikou, kdo nesouhlasí, je „zrádce národa“.
|
Víte, kdo je odborník a kdo profesionál? Rozdíl je výrazný
Pod čarou Levicoví liberálové, digitální a zelení fundamentalisté
Chtějí inkluzivní, ekologickou, digitální, humánní a slušnou společnost, stát, který je moderní, transparentní, datově řízený, uživatelsky přívětivý, přináší energetickou transformaci a udržitelnou budoucnost. Což zní skvěle, pokud jste na to finančně připraveni. Pokud ne, držte si peněženky.
Vítězové i poražení jsou v tomto případě trochu různorodí. K těm prvým patří mladý pár ze Žižkova, oba freelanceři, jí vegansky, třídí odpad na šest hromádek a chodí na demonstrace s ručně psanými transparenty, ale i Královi z Prahy, on IT specialista, ona UX designérka, dvě děti na montessori škole, kteří vše řeší přes aplikaci, nakupují bez hotovosti a věří, že transparentnost a algoritmy spasí společnost.
Od vlády očekávají e-government, víc peněz pro školství a kulturu, a méně úplatků na všech úrovních, a pokud jejich směr vyhraje, budou si chvíli připadat jako ve Skandinávii. Po čase však zjistí, že kolem nich zůstalo Česko. Zapomenout nesmíme ani na Buchtovy z Litomyšle, oba učitelé, žijí v pasivním domě, mají soláry na střeše, auto na sdílený elektromotor a kompost v kuchyni. Jejich vláda přinese investice do MHD, komunitní energetiku, omezení jednorázových plastů a městskou zeleň.
Poraženými budou řadoví zaměstnanci ve výrobě, kterým nikdo nevysvětlil, proč jejich kotelny mají platit uhlíkovou daň. Patří k nim však i Hegerovi z okresního města – on řidič autobusu, ona pečovatelka. Internet používají na zprávy a Facebook. V digitální džungli nové správy se cítí ztraceni, narážejí na robotické infolinky, úředníky s pokyny v pdf a důchodový účet, ke kterému se přihlásíte přes třífaktorové ověření a QR kód.
A zapomenout nesmíme ani na Řezníčkovy, čtyřčlennou rodinu s kotlem na uhlí, starším SUV a chalupou v pohraničí. Zdražování pohonných hmot, uhlíková daň, zákaz spalovacích motorů a povinné renovace domů? Noční můra.
Závěrem
Ať už věříte v pokrok, pořádek, spravedlnost nebo slušnost, pamatujte: nechcete-li od voleb odejít zcela s prázdnou, pak
- Neposlouchejte, co politici slibují, sledujte, co dělají. Slíbit se dá všechno. I důstojný důchod v 53 letech nebo hranolky zdarma.
- Nevybírejte podle billboardu. Lidé na billboardech vás po volbách už pravděpodobně nikdy neosloví – ledaže by pracovali v exekuci.
- Čím širší pomoc politici slibují, tím menší pomoc nakonec dostanou ti, kdo ji opravdu potřebují.
- Pozor na ty, co mluví „za obyčejné lidi“ – velmi pravděpodobně tím nemyslí vás.
- Ti, kdo mluví o národním zájmu, hájí zájem cizího státu, který je platí.
- Pokud nevíte, koho volit, představte si, kdo by vám nejméně vadil jako školník v dětské školce. (Ano, to opravdu funguje.)
- A hlavně: spasitel nepřijde. Nakonec se stejně budete muset postarat sami. Jediné, co dorazí včas, je daňový výměr.
Ale nezoufejme. Nejpozději za čtyři roky tu jsou volby zase.