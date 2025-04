Jaroslav Novák sice původně práci z ciziny neplánoval, ale oženil se s Japonkou a se svou firmou se před několika lety dohodl, že bude pracovat z místa poblíž Tokia. „Dělám na IČO jako projektový manažer pro českou firmu. Fyzickou kancelář sice v Praze na papíře přiřazenou mám, ale sejdeme se v ní v podstatě jednou do roka na nějaké větší plánování, jinak do ní, pokud vím, nikdo moc nechodí,“ popisuje mladý „ajťák“.

Takových, jako je Jaroslav, v posledních letech přibývá. A to díky pandemie covidu, která ukázala, že pracovat na dálku není u mnoha pozic až takový problém. V té době tak došlo k obrovskému nárůstu digitálního nomádství.

Nejpočetnější skupinu tvoří právě lidé pracující v IT. „Informační technologie jsou pro práci odkudkoli ideální. Spoustu IT pozic lze vykonávat primárně na dálku. Navíc sehnat kvalitního IT odborníka je pro firmy v současné době čím dál tím složitější, těm schopným proto vycházejí maximálně vstříc. Práce mimo kancelář je tak jedním z benefitů, který je v IT dnes už samozřejmostí. České nomády nejvíc lákají země s nízkými životními náklady, jako je Thajsko, Malajsie nebo Indonésie. Populární jsou i Portugalsko či Španělsko,“ říká Denisa Janatová, ředitelka společnosti smitio.

Co stát, to jiné podmínky

Kde lze od pandemie pracovat na dálku • Personalistika a náboráři – díky online pohovorům, digitálním onboardingovým procesům a cloudovým HR systémům dnes mohou personalisté nabírat odkudkoli. • Finanční analytici a účetní – moderní účetní software a cloudové databáze a kompletní digitalizace oběhu dokumentů umožňují plně vzdálenou správu účetnictví, financí, rozpočtů i auditů. • Zákaznická a technická podpora – call centra už nejsou jen o velkých open-space, operátoři a techničtí specialisté mohou pracovat z domova nebo ze zahraničí. • Obchodní zástupci – schůzky s klienty se přesunuly do online prostředí a obchodníci už nemusejí fyzicky cestovat za zákazníky. • Výzkumníci a data analytici – s přístupem k online databázím a analytickým nástrojům mohou datoví specialisté pracovat odkudkoli. • Vzdělávání, školení – školení, kurzy a konzultace lze efektivně vést online, což umožňuje lektorům pracovat z jakékoli destinace. • Architekti a designéři – díky 3D modelovacím programům, sdíleným cloudovým platformám a virtuálním prohlídkám už ani architekti nemusí být v kanceláři a na stavbě. • Lékaři v oblasti telemedicíny – dochází k rychlému růstu oborů online lékařských konzultací, vzdálené diagnostiky a digitálních zdravotních služeb. Zdroj: ManpowerGroup

Digitálním nomádem se může stát kdokoli, kdo může pracovat vzdáleně. Neznamená to ale, že si sbalíte notebook a vyrazíte do světa. Pokud chcete pracovat na dálku z cizího státu, je nejprve třeba seznámit se s tím, co vše daná země vyžaduje.

„Podle amerického migračního institutu více než čtyřicet zemí světa nabízí speciální víza pro digitální nomády. Každá má ale trochu jiné podmínky, jak vízum získat. Některé chtějí příjmy digitálních nomádů danit, jiné si diktují, kolik musí během roku vydělat peněz, další mají jako podmínku založení bankovního účtu s poměrně vysokým vkladem. Kromě toho by se měl člověk před odjezdem také trochu seznámit s kulturou dané země a společenskými pravidly, aby se nedostal do problémů,“ upozorňuje Denisa Janatová.

To potvrzují i zkušenosti Jaroslava Nováka: „Nepočítal jsem s tím, jak složité bude vyřešit daně. Jak, komu, kam a co. Tím, že je to relativně nová věc, málokdo s tím má zkušenosti. Určitě doporučuji si podrobně předem zjistit, jak fungují systémy dané země. Víza, daně, povinná pojištění a tak dále…“

Česká legislativa se na tento fenomén teprve adaptuje. Jiné země už pro digitální nomády nabízejí speciální víza (například Portugalsko, Estonsko či Thajsko), zatímco další mohou považovat práci na dálku za obcházení místních zákonů.

Zásadní úskalí představuje i otázka zdravotního pojištění a finanční rezervy. Klasické cestovní pojištění obvykle nepokrývá dlouhodobý pobyt spojený s prací, takže je nutné hledat specializované pojistné produkty. Stejně tak je dobré počítat s výkyvy v příjmech – zejména pro freelancery platí, že ne každý měsíc bude stejně ziskový a návrat domů může být dražší, než se zdá.

Internetové připojení je zásadní

„Klíčovým bodem je také stabilita internetového připojení a časová zóna. I když se může zdát romantické pracovat z pláže v Karibiku, realita je taková, že pomalé připojení a časový posun mohou efektivitu značně omezit,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup. „Firmy navíc stále více lpí na dostupnosti zaměstnanců v určitém čase, a ne každý zaměstnavatel bude tolerovat práci ze země, kde je časový rozdíl osm hodin. Proto je dobré volit destinace s kvalitní infrastrukturou a časovým pásmem blízkým Evropě.“

Přesto všechno, výhody tohoto životního stylu jsou nesporné. Flexibilita, možnost pracovat z různých koutů světa, nižší životní náklady v některých destinacích a lepší work-life balance jsou faktory, které lákají stále více Čechů.

Sebekázeň a dobré plánování

Pandemie urychlila rozvoj „remote work“, ne všechny firmy jsou však ochotné na tento model přistoupit. „Klíčem k úspěchu je disciplína, dobré plánování a realistická očekávání – nomádství není jen o exotických místech a svobodě, ale také o schopnosti skloubit práci s neustálou změnou prostředí,“ říká Halbrštát.

Práce z různých koutů světa také není pro každého. Zvláště exotické země totiž nabízejí řadu lákadel, která odvádějí pozornost od pracovních povinností. Jinými slovy, práce na dálku vyžaduje velkou míru sebekázně. „Zaprvé je třeba si uvědomit, že nejedete na dovolenou, ale pořád pracujete, máte nasmlouvány zakázky, domluvené termíny, které je třeba dodržet, a zábava musí někdy stranou,“ zdůrazňuje Markéta, která už několik let spravuje sociální sítě z různých koutů Indonésie a pokračuje: „Samozřejmě pracovní režim, a hlavně prostředí jsou jiné. Já často pracuji přímo z pláží, takže svou pracovní dobu trávím převážně na lehátku pod slunečníkem. Životní náklady jsou tady výrazně nižší než doma, takže si můžu užívat a zároveň i ušetřím na následný život v Česku. Má to ale samozřejmě také svá proti – žiju prakticky bez přátel, stesk po rodině je obrovský. Do Česka se ale zatím vrátit neplánuju, možná až budu chtít založit rodinu, usadím se.“

Zatímco před pěti lety byla práce na dálku ze zahraničí spíš výjimečným požadavkem, dnes se na ni ptá skoro každý druhý kandidát, zejména z mladší generace. Je jasné, že flexibilita je pro uchazeče stále důležitější a zaměstnavatelé, kteří se tomu přizpůsobí, budou mít výraznou konkurenční výhodu. Práce na dálku už není jen „experiment“, ale pro mnohé standard, se kterým je třeba počítat.

Převážně mladí a svobodní, ale přibývá i nomádských rodin

Digitální nomádství láká převážně mladé lidi bez závazků. „Je to velmi různorodá skupina, kterou přímo nedefinuje věk ani pohlaví. Nicméně podle dat globální platformy MBO partners je větší počet digitálních nomádů mezi muži, ženy tvoří asi 30 procent. Podle mezinárodních průzkumů je průměrný věk digitálních nomádů 32 let. Zpravidla jsou svobodní a bezdětní,“ uvádí Kateřina Marešová, ředitelka obchodního oddělení a péče o zákazníky společnosti smitio. „V posledních letech ale sílí trend nomádských rodin – tedy těch, kdy oba rodiče mohou pracovat na dálku a po světě cestují společně s dětmi. Organizačně je to samozřejmě složitější, nikoli nemožné.“

Digitální nomádi míří i do ČR

Není to ale jen tak, že z našeho malého vnitrozemského státu míří lidé do světa. Data ukazují, že to funguje také obráceně. Mezi zeměmi, které jsou pro digitální nomády atraktivní, se tak pravidelně umisťuje i Česká republika. Podle loňské studie Global Citizen Solutions patří mezi 15 států, které nabízejí pro digitální nomády skvělé podmínky.

Ti do Česka přijíždějí z celého světa. Nejpočetnější skupinu tvoří stále Evropané. „Největší zájem je ze zemí EU, jako jsou Slovensko, Polsko, Německo a Ukrajina. Dále pak z Indie, USA a dalších států s vyspělými IT trhy. Česko přitahuje také odborníky z Ruska a některých asijských zemí,“ říká Janatová.

„Kromě IT jsme atraktivní pro odborníky ze strojírenství, automobilového průmyslu, výzkumu a vývoje a biotechnologií. Česko má silnou tradici v technických a inženýrských oborech, kvalitní technické univerzity a mnoho významných mezinárodních firem, které zde mají pobočky. Není úplně výjimečné, že zahraniční digitální nomádi jezdí do Česka za vzděláním – na dálku pracují pro zahraničního klienta, a přitom studují některou z univerzit.“

Brno jako Silicon Valley střední Evropy

Zahraniční ajťáky láká zejména Brno. „Tuzemská města nabízejí živou technologickou scénu s mnoha startupy, inovativními firmami a příležitostmi k networkingu. Zvláště Brno je často přezdíváno Silicon Valley střední Evropy díky své dynamické technologické komunitě, mnoha technologickým firmám a výzkumným institucím. Česká republika obecně má navíc kvalitní infrastrukturu včetně rychlého internetu a dostupných coworkingových prostor, které jsou pro nomády velkým benefitem,“ popisuje Denisa Janatová.

Velkým benefitem je i strategické umístění Česka v centru Evropy nebo kulturní památky. „Snadné cestování po celém kontinentu je právě to, co digitální nomádi vyhledávají. Česko je obecně považováno za bezpečnou zemi s nízkou kriminalitou, což je důležité pro zahraniční pracovníky hledající stabilní a bezpečné prostředí. Navíc životní náklady jsou tu nižší než v západní Evropě, je tu kvalitní zdravotní péče, dobré dopravní spojení a dostupné vzdělávání,“ vyjmenovává Marešová.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém Programu digitální nomád nabízí vysoce kvalifikovaným a špičkovým pracovníkům z oblasti IT, ať už zaměstnancům nebo freelancerům (OSVČ) možnost snazšího usazení v ČR. Týká se to zájemců z Austrálie, Brazílie, Izraele, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Nového Zélandu, Singapuru, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických nebo Tchaj-wanu.