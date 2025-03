Z děcáku k úspěchu ve fitness. V životě musíte hrát i s hroznými kartami, říká

Poprvé se ocitla v dětském domově, když jí bylo pět let. Tehdy se ještě po třech měsících vrátila domů. Bohužel ale do stejného prostředí, u rodičů hrál významnou roli alkohol. Na tu dobu Veronika Blahovská (32 let) příliš vzpomínek nemá, přece jenom byla ještě malá. Což ovšem neplatí o dalším pobytu, který už byl „napořád“ a trval až do doby, než dostudovala vysokou školu. To bylo Veronice 14 let.

Co se tehdy u vás doma stalo?

Mámě zemřel manžel, můj biologický táta to ale nebyl. Mamka se z toho psychicky zhroutila a bohužel sklouzla ke tvrdým drogám, doma se moc nevyskytovala. Se sourozenci jsme tak zůstali doma sami, moc jsme nechodili do školy, takže ta situace se samozřejmě docela rychle „provalila“. Jednoho dne tak u nás někdo zazvonil, za dveřmi stála paní z OSPOD. Máma byla zrovna doma, takže byla u toho, když jsme se dověděli, že během dvou měsíců nás děti z rodiny odeberou a půjdeme do dětského domova. Celkem nás bylo pět dětí.

Vzpomenete si, co jste v tom okamžiku, kdy jste se dověděla, že půjdete do dětského domova, cítila?

Tak to si bohužel pamatuji úplně přesně, jako by to bylo včera. Začala jsem křičet, že nikam nepůjdu, že raději vyskočím z okna. Bylo to šílené. Když je totiž člověk dítě, prostě chce být doma, i když je to tam špatné. Což jsme tak ale my tehdy nevnímali. My jsme v tom prostředí žili dlouhou dobu, takže nám to přišlo normální, nic jiného jsme vlastně neznali.

Je asi těžké přijít z rodinného prostředí, byť není ideální, do nějakého ústavu, že?

Ani si neumíte představit jak. A to jsme šli naštěstí všichni sourozenci do stejného dětského domova. Přesto pro mě bylo strašně těžké se tam adaptovat. Ocitnete se v místě, kde prakticky nikoho neznáte, jdete do nové školy, kde všichni vědí, že jste z děcáku, navíc mě tam děti šikanovaly… Musím říct, že úplně nejlepší vzpomínky na to období nemám.

Máte pravdu, kdo vyrostl v harmonickém prostředí, těžko si něco takového představí. Přiblížíte nám to trochu? Můžou vychovatelé aspoň trochu nahradit rodiče?

Tady strašně záleží na tom, na jaké vychovatelky v dětském domově narazíte. V tom, kde jsem byla já, to nebylo nic moc, alespoň jsem to tak tehdy vnímala. Člověk potřebuje mít někoho blízkého, někoho, komu můžete věřit, s kým se může podělit nejen o své radosti, ale také o svá trápení. U dítěte to platí dvojnásob.

Podařilo se vám mezi „tetami“ někoho takového najít?

Myslela jsem si, že ano. Přilnula jsem více k jedné vychovatelce a s něčím osobním jsem se jí svěřila. A pak jsem zjistila, že to řekla dalším vychovatelům a šířilo se to dál jako lavina. To byl pro mě opravdu krušný okamžik, v ten moment jsem se hrozně uzavřela, stáhla se do sebe a vytvořila si jakousi obrannou bariéru, abych už znovu neřekla něco, co by mi mohlo ublížit.

Zlepšilo se to časem?

Naštěstí ano. Až uplynul nějaký čas, jedna vychovatelka si moji důvěru přece jen dokázala získat. S ní jsem si vybudovala docela úzký vztah a zůstala jsem s ní v kontaktu i po odchodu z dětského domova, což bylo v mých 26 letech, kdy jsem dostudovala vysokou školu. A jsme vlastně v kontaktu doposud.

Takže přece jenom to jde?

Jen do určité míry. Rodiče vám sebelepší vychovatel či vychovatelka nenahradí.

Zmínila jste, že nějaký čas jste moc nechodila do školy. Dnes máte vystudovanou vysokou školu, a tak se vám s tím podařilo popasovat. Jak?

Měla jsem zameškanou školní docházku skoro půl roku, protože jsme se se starší sestrou staraly o mladší sourozence. A taky nás nikdo nenutil do školy chodit, takže jsme toho jako děti využily a prostě tam nechodily. Do té doby jsem ale mívala slušné známky, učení mi šlo, přestože se s námi doma nikdy nikdo neučil. Abych se pak, po příchodu do dětského domova, dostala ve škole na úroveň ostatních dětí, musela jsem do toho pořádně „šlápnout“. A já jsem chtěla, byla a jsem ten typ. Mě nikdo nemusel nutit.

Podařilo se vám známky vytáhnout?

V 7. třídě byly hodně špatné, ale zabrala jsem. V 8. a 9. třídě jsem si je hodně vylepšila. Okolo sebe jsem totiž viděla u jiných dětí, jak to funguje, jak řeší výběr střední školy. To mi dodalo sílu a motivaci. Řekla jsem si, že bych taky chtěla mít maturitu. Se známkami, které jsem v posledních ročnících na základní škole měla, jsem si to bez obav mohla dovolit.

Byla jste v tom sama, nebo se vychovatelé s dětmi běžně učí?

Musím říct, že v tomto směru vychovatelé fungují dobře. Podobně jako v rodinách, i oni se s dětmi v domově učí, vysvětlí dětem to, čemu nerozumí. Když má někdo větší problém, jsou tam dokonce i možnosti doučování. Právě toto jsou věci, které já jsem z domova vůbec neznala.

Zmínila jste také, že vás ve škole děti šikanovaly. Dokázala jste se s tím časem vyrovnat?

Tehdy to pro mě bylo hrozné. Dnes vím, že ty děti si neuvědomovaly, že svým chováním mohly druhému ublížit. Žádné následky si z toho ale nenesu, byť tehdy mi to pochopitelně bylo nepříjemné. Velké překvapení přišlo až mnohem později, když mi v dospělosti jedna ze spolužaček napsala a omluvila se mi. To mě opravdu potěšilo.

Na jakou střední školu jste po té základní šla?

Na hotelovou školu. Bavila mě, ale v průběhu času jsem přišla na to, že přece jen tak úplně neodpovídá tomu, co bych chtěla dělat. Navíc, poslední rok jsem onemocněla, měla jsem velké problémy se žaludkem, hodně jsem zvracela. Na vině byla moje psychika.

I s tím jste se nakonec dokázala „popasovat“?

Ano. Díky jednomu spolužákovi jsem začala více řešit stravování a pustila jsem se do cvičení. Hrozně mě to pohltilo, začala jsem se o to hodně zajímat, vyhledávala jsem si v knihovně různé knížky. Když pak přišla možnost jít na vysokou, tak jsem si říkala, že bych se chtěla vydat právě touhle cestou. Začala jsem hledat možnosti, nejvíce mě ale zaujala Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

To je ale soukromá škola, kde navíc školné není úplně nízké. I taková možnost je pro mladého člověka, který vyrůstá v dětském domově, dostupná?

Naštěstí jsou zde nadace, které mladým lidem, jako jsem byla já, pomáhají. V mém případě to byla nadace Dejme dětem šanci. Samozřejmě se ale takové pomoci nedostane každému dítěti z dětského domova, to je holý fakt. Aby člověk takovou šanci dostal, musí být jeho zájem o studium nějak podložený. Musí být vidět, že na sobě pracujete, že máte snahu.

Když toto ukážete, tak ty možnosti jsou opravdu dobré. Takže studium mi vyšlo. Navíc jsem se mohla účastnit i dalších stipendijních programů nadace, díky čemuž jsem měla možnost i hodně cestovat. A na tomto místě musím uznat, že kdybych byla doma, tak bych nikdy takového možnosti neměla. Prostě jsem se snažila hrát se všemi kartami, které jsem v životě dostala.

Byla Palestra správná volba?

Rozhodně. Do oboru jsem se ponořila, věděla jsem, že tohle je pro mě ten správný směr – jít cestou sportu, pomáhat lidem, aby se cítili dobře ve svém těle, pomoct jim se stravováním. Prostě, aby ta moje budoucí práce měla nějakou přidanou hodnotu.

Projekt NEVIDITELNÍ Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial. Projekt pomáhá zviditelňovat problémy lidí, kteří propadají systémem státní podpory i celou ekonomikou, a proto jsou neviditelní. V rámci projektu spolupracuje Provident s terénními neziskovými organizacemi a jednou z nich je Dejme dětem šanci, která podporuje děti v dětských domovech a na odchodu z nich. Mezi další skupiny Neviditelných patří například sociální pracovníci, senioři, nezaměstnaní 55+, samoživitelé a mladé rodiny, zdravotně znevýhodnění, nízkopříjmové rodiny, neformálně pečující. Tito lidé žijí mezi námi a často se potýkají s nedostatkem financí a řeší náročné životní situace. Projekt propojuje např. firmy i soukromé osoby, kteří chtějí pomoci. Organizuje workshopy a vzdělávací akce ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi, např. s Dejme dětem šanci.

V dětském domově jste byla na jižní Moravě, na střední školu jste odtud dojížděla denně. Vysokou školu jste ale studovala v Praze. Bydlela jste na kolejích?

Tam jsem vydržela jen asi tři týdny, pak už jsem bydlela ve sdíleném bytě s dalšími studenty a později s partnerem. S tím prvním to nevyšlo, ten druhý je dnes mým manželem. Řekla jsem mu hned na začátku celý svůj příběh, že jsem z dětského domova. Byl na mě hrozně hodný, přijal mě bez předsudků, to mi strašně moc pomohlo. Svatbu jsme měli před dvěma roky.

S dětským domovem jste ale byla pořád v kontaktu, ne?

Samozřejmě člověk tam pořád formálně patří, pořád vás podporují. Ale jezdila jsem tam pak už jen jednou za měsíc, mimo jiné kvůli vyúčtování, protože jsem dostávala peníze na jídlo, učebnice, ošacení a podobně. Zázemí už jsem si ale vytvářela v Praze, už jsem tu měla svůj život. A snažila jsem se být částečně nezávislá i finančně, takže jsem chodila na brigády.

Sice už jste žila se svým současným mužem. Přesto, ten krok do neznáma, když se s vámi oficiálně ve 26 letech v dětském domově rozloučí a už musíte jít dál skutečně jen sama za sebe – jak jste to zvládla?

Bylo to těžké hlavně pro moji „hlavu“, člověk dostane nějaké peníze, vezme si věci a tím to končí, pak už je to jen o něm. To je opravdu náročné. Mně to naštěstí ulehčil partner.

Když mladý člověk odchází z dětského domova, dostane se mu nějaké podpory pro start do samostatného života? Tím teď myslím třeba i finanční stránku věci.

Něco málo dostanete od dětského domova, resp. státu. Víc ale umí pomoct i v tomto případě nadace, které mají právě i programy zacílené na ten start do samostatného života. Ujala se mě tak jedna rodina, která mi každý měsíc spořila určitou částku a já ji pak mohla použít při zařizování prvního vlastního bydlení, zaplacení nájmu. To je příjemné. Ale není to něco, co by se dostalo každému dítěti. Myslím ale, že pokud lidé vidí, že se člověk snaží, tak mu rádi pomůžou.

Pokud správně počítám, v době, kdy jste si hledala první stálou práci, přišel covid…

Počítáte dobře. Covid mi udělal pořádnou čáru přes rozpočet. Začala jsem pracovat jako trenérka ve fitness a najednou bylo všechno zavřené a já byla bez práce. To tedy příjemné nebylo. Naštěstí ale jedna známá otevírala novou kliniku a nabídla mi, abych u ni dělala administrativu. V té době jsem za to byla moc vděčná. Po roce a půl mě to ale začalo hrozně „ubíjet“, a začala jsem uvažovat o nové práci.

A odhodlala jste se ke změně?

Odhodlala a šla jsem pracovat k městské policii. Jsem totiž ten typ, že potřebuje dělat něco trochu aktivního, což administrativa prostě nebyla. Musím říct, že to bylo super, ta práce mě bavila, naučila jsem se spoustu nových věcí. Třeba jsem se naučila i střílet. Pak ale i tady přišel zlom, protože jsem při výkonu služby zažila věci, které nebyly úplně příjemné. Bála jsem se o sebe, a tak jsem u policie skončila.

Byla na řadě další meta?

Tak nějak. Věděla jsem, že nastal ten správný čas, abych se vrátila ke svému snu – podnikat v oblasti sportu. Na přelomu roků 2022 a 2023 se tak ze mě stala podnikatelka. Ze začátku, než jsem si vybudovala klientelu, to bylo těžké, ale partner mě podržel. Podporoval mě v tom, abych dělala to, co mě baví.

Jak taková spolupráce mezi fitness centrem a trenérem funguje?

Podobně jako třeba u kadeřnic, které si platí „křeslo“ v nějakém salonu. Já si platím také vlastně takový nájem a svůj pracovní program si řídím sama, nejsem ničím vázaná. Jsem pánem svého času. Mám své klienty, které jsem si našla sama nebo pomocí reklamy, nemám žádnou fixní pracovní dobu. Takhle jsem spokojená.

Říkala jste, že vaším snem je lidem pomáhat, přidat ke cvičení a zdravé stravě ještě nějakou přidanou hodnotu. I to se vám podařilo?

Občas se to opravdu podaří. Například jsem pomohla jedné klientce, která nemohla dlouho otěhotnět. Nebo u jiného klienta se díky cvičení podařilo odvrátit operaci, která hrozila. Opravdu cítím, že ta moje práce má smysl, že se mi daří dělat věci, které člověka zahřejí.

Jste mladá žena, co má práci, která ji baví. Navíc máte skvělého partnera. Uvažujete také o rodině?

To je pro mě hodně těžké téma. Moc bych chtěla rodinu, dítě, ale mám z toho samozřejmě strach, protože vím, jak to dopadlo u nás doma, jak to dopadlo se sourozenci. Muž to se mnou nemá rozhodně lehké.

Jste se svými sourozenci nebo s rodiči v kontaktu?

V kontaktu jsem jen s jednou sestrou, která žije spořádaným životem na jižní Moravě. Je vdaná a má chlapečka. Byla mi také jako jediná z rodiny na svatbě. S ostatními jsem kontakty ukončila, oni jsou závislí na drogách a já došla k závěru, že se nechci s takovými lidmi potkávat. Oni totiž ve vás vidí jenom peníze. To je strašně těžké přijmout. Nejtěžší pro mě bylo „odříznout se“ od mámy. Ale pro svůj klid jsem to udělat musela.

Mají nějaké děti i vaši další sourozenci?

Mají, v tomto případě spíš asi bohužel, protože historie se opakuje. Dvě z těch dětí žijí v dětském domově, čtrnáctiletá neteř pak žije v pěstounské rodině. Ta ke mně jezdí na návštěvy a máme spolu hezký vztah. Právě ona mě utvrzuje v tom, že bych svou vlastní rodinu moc chtěla.

Nejen děti, které prošly dětským domovem, ale i ty z rodin, které třeba nefungují úplně nejlépe, to nemají v životě vůbec snadné. Vám se s tím podařilo „poprat“. Co byste jim vzkázala? Jak to dokázat?

Musí tu sílu objevit sami v sobě. Já jsem taková zarputilá. Vím, že, když něco chci, tak pro to musím něco udělat. A to je ono. Musí si najít, co by chtěli dělat, jak by chtěli žít a jít si za tím. Já jsem vždycky chtěla, abych nedopadla jako moji rodiče. A i když je to těžké, tak člověk si z toho musí vzít i něco dobrého, běžné nezdary vás prostě nesmí porazit. Takže shrnuto, ta cesta je trnitá, ale to světlo na konci tunelu tam je, když člověk chce.

Tento rozhovor by asi nevznikl, kdybych nenarazila na projekt Neviditelní, který se snaží veřejnost upozornit právě na podobné lidi, jako jste třeba vy. Jak jste se k projektu dostala?

Opět díky nadaci Dejme dětem šanci. Oslovili mě, jestli bych se toho nezúčastnila. A já do toho šla. Protože čím víc lidí bude vědět, že jsou na světě lidi, kteří si prožili těžké věci, ale nevzdali to, tak to další může namotivovat, nakopnout a se sebou něco udělat. Proto nemám problém jít, jak se říká „s kůží na trh“. Protože vím, že jsem mohla dopadnout úplně jinak. Takže i kdyby to pomohlo jedinému člověku, tak to stojí za to. I kdyby mě mělo třeba 100 jiných lidí odsoudit. Proto se takových projektů účastním.