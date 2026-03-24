1 Jiný termín pro papír a jiný pro elektronické podání
Stejně jako v minulých letech, i letos se termíny pro odevzdání daňového přiznání liší podle způsobu podání. „Pokud dáváte přednost papírové formě, musíte přiznání odevzdat nejpozději 1. dubna 2026. Elektronická podání mají delší lhůtu, až do 4. května 2026. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, přiznání lze podat až do 1. července 2026, ale nezapomeňte mu udělit plnou moc, která musí být doručena finančnímu úřadu nejpozději do téhož dne,“ upozorňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.
Jestliže termín pro papírové přiznání prošvihnete, nic tak zásadního se tedy neděje. Můžete totiž využít možnost elektronického podání, které je ostatně i pohodlnější. Pořád je tu tedy šanci splnit vše včas.
|
2 Sám podává ten, kdo překročí limity
Povinnost podat přiznání se týká každého, kdo v roce 2025 vydělal více než 50 000 korun, pokud jeho příjmy nejsou osvobozené (například alimenty, dědictví, dar od osoby blízké... ) nebo zdaněné srážkovou daní (typicky pracovní dohody) a nejde o příjmy ze zaměstnání, kde zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka (takzvaný růžový formulář).
Povinnost se vztahuje i na ty, kteří během roku pracovali pro více zaměstnavatelů, a současně také na ty, již kromě výdělků ze zaměstnání měli i ty z podnikání, nájmu, kapitálové nebo ostatní příjmy, které nejsou osvobozené nebo zdaněné srážkovou daní, vyšší než 20 000 korun. Daňovými formuláři se musejí zabývat rovněž lidé, kteří vykázali daňovou ztrátu (v praxi se to týká podnikatelů).
|
3 Některé slevy jsou automatické, další mají pravidla
Základní sleva na poplatníka činí 30 840 korun a mohou ji uplatnit všichni bez omezení: zaměstnanci i OSVČ. A to bez ohledu na délku trvání činnosti, druh příjmu či jiné podmínky. Daňové slevy se uplatňují přímo proti vypočtené dani.
Rodiny mohou uplatnit slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 korun, pokud žijí ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem, které nedovršilo věku tří let a manžel či manželka poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 korun. „Do této částky se ale nezapočítávají například dávky státní sociální podpory, kam patří rodičovská. Peněžitá pomoc v mateřství, mateřská, se už ale do limitu zahrnuje,“ upozorňuje Šárka Valentová, poradkyně KODAP Liberec. Výše slevy na manžela či manželku se zvyšuje na dvojnásobek, pokud má průkaz ZTP/P.
Dále je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti ve výši 15 204 korun na první dítě, 22 320 korun na druhé a 27 840 korun na třetí a každé další dítě. Pokud daňové zvýhodnění převýší vypočtenou daň, stává se daňovým bonusem, a tedy přeplatkem na dani. V takovém případě vám budou peníze státem vráceny. U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva zdvojnásobí.
|
4 Odečtěte si něco z toho, co jste zaplatili na charitu, spoření...
Kromě toho je možné do daňového přiznání zahrnout i odčitatelné položky, které snižují základ daně. Uplatnit v „daních“ tak lze zaplacené úroky z úvěru na bydlení (z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření). Podmínkou je, že jste půjčku použili na financování vlastního bydlení. Typicky jde o koupi bytu nebo domu, výstavbu, rekonstrukci či vypořádání podílového spoluvlastnictví. A taková nemovitost musí sloužit k trvalému bydlení vás nebo vašich blízkých – nikoli výhradně k pronájmu nebo podnikání.
U úvěrů uzavřených od roku 2021 zde platí horní limit 150 tisíc korun ročně na domácnost, u starších hypoték sjednaných do konce roku 2020 je to 300 tisíc korun (původní limit). U manželů platí, že odpočet může uplatnit jen jeden z nich, i když v úvěrové smlouvě jsou oba.
Patří sem také produkty spoření na stáří a dlouhodobé zajištění – tedy penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt (DIP) i pojištění dlouhodobé péče. Na celou tuto skupinu produktů se vztahuje jeden společný limit v maximální výši 48 000 korun za rok. Částku však lze mezi tyto produkty libovolně rozdělit. U příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je ale možné odečíst ze základu daně až částku, která v rámci měsíčního příspěvku převyšuje 1 700 korun.
Daňový základ je možné snížit i o dary – pokud jste v roce 2025 přispěli na charitu, neziskovou organizaci, školství, zdravotnictví, kulturu nebo sport. Patří sem i darování krve, za každý odběr si lze odečíst 3 000 korun. Za odběr kostní dřeně 20 000 korun. „Minimální hodnota darů musí být 1 000 korun nebo dvě procenta základu daně. Maximální úhrn darů je pro rok 2025 stanoven stále do limitu až 30 procent základu daně,“ dodává Šárka Valentová. Přestože se může zdát, že jde o drobnosti, v součtu mohou tyto položky znamenat citelné snížení základu daně.