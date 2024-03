Daně 2023: Není paušál jako paušál. Jak jim rozumět a kdy se nevyplatí

Nevíte si s daněmi rady? Můžete se obrátit na daňového poradce, poradkyni či na účetní. Daňový poradci za svou práci ručí a vy si můžete odložit odevzdání daňového přiznání na červenec. Účetní zase bývají levnější.

1. Paušální výdaje

Za rok 2023 mohou podnikatelé a podnikatelky počítat paušální výdaje z částky až dva miliony korun. Co je nad ni, to do daňového základu zahrnou celé. Přitom mohou současně uplatňovat slevu na vyživovanou manželku či manžela i daňové zvýhodnění na děti.

Příklad: Podnikatel/ka s příjmy 2 300 000 korun a s paušálem 40 % vypočte daňový základ: příjmy: 2 300 000 korun

výdaje: 2 000 000 x 40 % = 800 000 korun

daňový základ: 2 300 000 – 800 000 = 1 500 000 korun.

Paušály se dělí do kategorií

80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník... Úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona.

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník... Úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. 60 % ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona.

ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona. 40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci...

svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci... 30 % pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor; patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí, třeba automobilu, nějakého stroje...

2. Paušální daň

Paušální daň je něco úplně jiného než paušální vyčíslení výdajů. Týká se podnikatelů s příjmy (nikoli ziskem!) do dvou milionů korun za rok. Měsíční platba se stanovuje ve třech pásmech od 7 498 do 27 139 (platí pro rok 2024) podle výše předpokládaných příjmů a zahrnuje v sobě už i sociální a zdravotní pojištění. O paušální daň se žádá na finančním úřadě do 10. ledna daného roku (pro roky 2023 ani 2024 už tedy nepožádáte, pokud s podnikáním teprve nezačnete), úřad o žádosti rozhodne do 15. května.

K žádosti je nutné doložit předpokládané příjmy a očekávané náklady (ty musí být minimálně tak vysoké jako příslušné paušální výdaje) a i další informace, jako například předpokládané slevy na dani (ne však daňový bonus na děti), odečitatelné položky...

Výhody: není třeba podávat daňové přiznání; na 99 procent můžete počítat s tím, že k vám nedorazí kontrola z berňáku; paušální daň je možné stanovit až na tři roky.

S čím je třeba počítat

úřadování na počátku

povinnost evidovat příjmy, pohledávky a majetek (ale to je potřeba u daňové evidence či účetnictví také)

nelze získat daňový bonus na děti (zvýhodnění ano, ale nikoli bonus – tedy peníze navíc)

kdo má nakonec příjmy vyšší, než předpokládal, musí daňové přiznání beztak podat.

3. Když se paušály nevyplatí

Další možností, jak podnikatelé a podnikatelky řeší své účty a daně, je vyčíslení skutečných výdajů. Předpokládá to vedení daňové evidence či účetnictví. Uvedené skutečné výdaje musí sloužit k dosažení či zajištění zisku z podnikání a mají různá specifika.

Jak podat přiznání elektronicky

Každý podnikatel či podnikatelka má datovou schránku, a díky tomu může, ba dokonce musí, podat daňové přiznání elektronicky. Jenže to rozhodně neznamená, že si vyplní růžové formuláře na papíře, naskenuje je a přiloží do datové zprávy jako PDF nebo dokonce obrázek.

Daňové přiznání je třeba podat v předepsaném formátu XML, nejjednodušší je využít portál Mojedane.cz, vyplnit přiznání přímo tam a rovnou i odeslat. Podmínkou je ovšem přihlášení ověřeným způsobem. Pozor, portál vás nejprve nechá vyplnit celé daňové přiznání a přihlášení bude vyžadovat až při odesílání!

Způsobů existuje několik, asi nejsnazší je využít bankovní identitu (máte-li internetové bankovnictví či aplikaci banky v chytrém telefonu), eObčanku či mobilní aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu.