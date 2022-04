Nezapomeňte odevzdat povinné přehledy a začít platit nové zálohy

Přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu bývají noční můrou. Nejen proto, že mnohdy je téměř detektivní prací ze složitého popisu zjistit, co do jednotlivých okének napsat, ale hlavně proto, že tady se na žádné slevy či odečitatelné položky nehraje a prostě se platí. I ten, kdo naplno podniká, ale je ve ztrátě, uhradí alespoň minimální měsíční platby.

Jednodušší než se prokousávat spletí výpočtů, koeficientů a různě stanovených limitů, je ovládnout techniku a přehledy vyplnit v internetové verzi tiskopisů. Elektronický formulář provádí výpočty automaticky. Ne že by šlo o těžkou matematiku, spíš člověk někdy neví, s jakými údaji počítat, což automatizovaný formulář zvládá bravurně.

Čas je minimálně do začátku května

Na odevzdání formulářů je teoreticky čas do 3. května. Na delší lhůtu u sociálního pojištění mohou spoléhat ti, kteří podávají daňové přiznání po 1. dubnu buď elektronicky (přehled pak musí být doručen do 1. června), nebo s daňovým poradcem (do 2. srpna).

Pokud jste podali daňové přiznání do 1. dubna, vždy se vás týká lhůta pro přehled 3. května – i když jste využili služeb daňového poradce, i když jste poslali přiznání elektronicky.

Naopak hodně spěchat měli u zdravotního pojištění podnikatelé, kteří nemusejí podávat daňové přiznání. Jejich termín pro zaslání přehledu byl 8. dubna. Doplatky pojistného pak bylo třeba uhradit do osmi dnů od podání přehledu. Pokud jste termín propásli, je nutné to co nejdříve napravit, jinak hrozí postih.

Elektronická cesta je nejsnazší

Přehled můžete klasicky doručit poštou či ho donést na pobočku, ale je pohodlnější poslat ho přes internet.

Vyplněné formuláře však nestačí dát jako přílohu k obyčejnému e-mailu. Bude třeba zařídit si elektronickou identitu. Dnes už to lze snadno i bez návštěvy CzechPointu, mnohé banky svým klientům nabízejí takzvanou identitu bankovní. Aktuálně jsou to Airbank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, Komerční banka, Moneta a Raiffeisenbank.

Banky už vaši totožnost prověřily při zakládání účtu a teď se mohou státu zaručit, že vy jste opravdu vy. Bude tedy stačit přihlásit se mobilní aplikací či hesly platnými pro internetové bankovnictví. Přehledy pak můžete zaslat přímo z webu České správy sociálního zabezpečení či své zdravotní pojišťovny.

Přehled pro zdravotní pojišťovny

Přehled vypisujete jen v případě, že máte příjmy z podnikání (podle § 7 zákona o daních z příjmů). Do příjmů tak patří i honoráře, ale jen ty, které od jednoho plátce a v jednom měsíci přesáhly 10 000 korun.

Přivýdělky formou ostatních příjmů (§ 10) či pronájmu (§ 9) se nepočítají, z nich zdravotní pojištění platit nebudete. Příjmy, které jste měli jako zaměstnanci, za vás vyřešil zaměstnavatel, také je nebudete do přehledu uvádět.

Formulář je k mání na stránkách každé zdravotní pojišťovny a liší se jen logem v záhlaví. Kdo se nekamarádí s internetem, může si pro tiskopis dojít do pobočky, ale bude mít víc práce s vyplňováním. V dolní části formuláře napište datum, a pokud vyplňujete tiskopis v papírové podobě, nezapomeňte se podepsat. Pojistné je třeba doplatit do osmi dnů od chvíle, kdy přehled podáte zdravotní pojišťovně.

1. Zdravotní pojištění

Platí se proto, aby bylo z čeho hradit léčbu nemoci, případně jinou zdravotní péči. Platí se povinně z podnikatelských příjmů (v daňovém přiznání příjmy podle § 7). U zaměstnaneckých příjmů se o platbu postará zaměstnavatel.

Minimální platby OSVČ:

2021: 2 393 Kč/měs.

2022: 2 627 Kč/měs.

Jde o minimální povinnou zálohu pro ty, kdo mají podnikání jako hlavní zdroj příjmů (pokud si zálohu nevypočetli vyšší). Platí se od ledna 2022. Jestliže za vás platí pojištění stát (jste třeba důchodci, studenti, na rodičovské) a přitom podnikáte, nemusíte platit zálohy v plné povinné výši, ale jen tolik, kolik jste si vypočetli v přehledu za předešlý rok.

Zaměstnanci, kteří podnikají a mají většinu příjmů ze zaměstnání, zálohy platit nemusejí, zaplatí až vypočtené pojistné po podání dalšího přehledu. Můžete být i osoba bez zdanitelných příjmů. Například si uděláte pauzu mezi dvěma zaměstnáními či jste v domácnosti. Zdravotní pojištění si musíte platit sami. V roce 2022 to je 2 187 korun měsíčně.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

Formulář přehledu si můžete stáhnout na stránkách ČSSZ. Ještě pohodlnější je zvolit verzi EPO (elektronické podání) a po přihlášení elektronickou identitou tiskopis prostě rovnou odeslat.

U elektronického formuláře pozor na to, abyste znali svůj variabilní symbol (tentokrát to není rodné číslo, ale to, které vám při podnikatelské registraci přidělila ČSSZ), bez něho se vám nepodaří vyplněný dokument vytisknout ani uložit a po chvíli nečinnosti se automaticky smaže.

2. Sociální a důchodové pojištění

Platíte si je proto, abyste v budoucnu dostali od státu důchod (nejen starobní, ale například i invalidní). Je povinné pro zaměstnance i pro podnikatele.

3. Nemocenské pojištění

Hradíte si je proto, abyste v případě nemoci dostali takzvané nemocenské (případně peněžitou pomoc v mateřství). Je povinné pro zaměstnance, dobrovolné pro podnikatele. Ti přitom standardně nemají nárok na takzvané ošetřovné (při nemoci dítěte). Na základě alespoň tříměsíčního placení nemocenského pojištění však mohou využít takzvanou otcovskou.

Minimální platby na důchodové pojištění za rok 2021:

OSVČ hlavní 2 588 Kč/měs.

OSVČ vedlejší 1 036 Kč/měs.

Hranice pro povinnost OSVČ s tzv.vedlejší činností platit sociální pojištění je 85 058 Kč ročně.

Minimální platby na důchodové pojištění na rok 2022

OSVČ hlavní 2 841 Kč/měs.

OSVČ vedlejší 1 137 Kč/měs. Platí se od podání přehledu.

Hranice pro povinnost OSVČ s tzv.vedlejší činností platit sociální pojištění je 93 387 Kč ročně.

Nemocenské pojištění (dobrovolné): minimální platba 147 Kč/měs.

Kam zaplatit:

Na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle okresů. Variabilní symbol = číslo, které podnikatel obdržel od správy sociálního zabezpečení při registraci.