Home office. Žádné dojíždění a utrácení za drahé obědy, žádní upovídaní kolegové, hlavně ale žádný šéf, který může kdykoliv vtrhnout do dveří. Naopak klid na práci, ale i možnost si během dne vyprat, uklidit, uvařit... Není divu, že velká část lidí z kanceláří práci z domova miluje. A že ji naopak šéfové čím dál více nenávidí. A nejen oni.
„Na home office jsme byli za covidu a nějakou dobu po něm. Byl to trend a chvíli to i fungovalo, pak se ale ukázalo, že produktivita na domácím pracovišti prostě klesá. Já sám nejsem zrovna ‚homeofficový‘ typ, doma se moc nedokopu... Zkusili jsme proto coworking a jsme spokojení. Je tu hezké prostředí a dobré služby za celkem přijatelné peníze,“ pochvaluje si architekt Zdeněk Šimoník, který se svými kolegy právě usrkává kávu ve sdílené kanceláři Worklounge v pražských Dejvicích.
Tuny kávy, hektolitry mléka
A není sám. Je krátce po deváté hodině ráno a kuchyňka sdílených kanceláří se pomalu plní lidmi. Kávovar i konvice na čaj jedou na plné obrátky, lidé mají start o něco pozvolnější: připravují si snídani, postávají u baru či posedávají v křesílkách a probírají novinky... „Máme tu svou kancelář, kam se občas potřebujeme zavřít, ale ten sdílený prostor, kde se můžete potkat i s jinými lidmi, je skvělý. Na coworkingu si ceníme i služeb, které nemusíme sami řešit: od úklidu přes internet až po kafe. To vše tu máme pokryté a pro nás je to velmi důležité,“ vysvětluje Zdeněk Šimoník.
Káva, čaj nebo voda je zde zdarma. „A vypije se jí opravdu hodně, vloni to na všech našich sedmi pobočkách bylo přes dvě a půl tuny. Mléka padlo přes sto hektolitrů,“ nahlíží do statistik marketingová manažerka Worklounge Jana Schnappelová a vede nás na prohlídku kanceláří.
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Zasedačky, tiché zóny i telefonní budky
Barevná křesílka, pohodlné gauče, kavárenské stolky s židlemi, moderní lustry, z nichž visí kapradiny, na stěnách obrazy... Společné prostory v blízkosti kuchyňky připomínají designovou kavárnu. O kus dál je tichá zóna, kde platí jasná pravidla: sem se chodí soustředěně pracovat, ne mluvit do mobilu nebo klábosit. Kdo si potřebuje v klidu zavolat, zamíří do jedné z telefonních budek.
Zasedacích místností je tu hned několik – od komornějších pro pár lidí až po konferenční místnost pro dvacetičlenný tým. V prostorách kanceláří o celkové rozloze téměř 2 000 metrů čtverečních je také sál pro větší akce, kde lze pořádat přednášky, konference nebo nejrůznější workshopy. „Podstatnou část prostoru samozřejmě tvoří uzavřené kanceláře různých velikostí: od jednomístných až po prostory pro firmu s 50 zaměstnanci,“ vysvětluje Jana Schnappelová.
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Stolní fotbálek nebo ping-pong, které by člověk ve sdílené kanceláři čekal, tu ale nenajdete. Proč? „To je výsledek postupného vývoje a zkušeností. Worklounge je primárně pracovní prostředí a tomu odpovídá rozvržení prostoru i design. Soustředění na práci je pro nás prioritou, proto u většiny poboček nenajdete hlučné herní prvky. Ovšem na některých pobočkách fungují menší relaxační zóny, které jsou ale přizpůsobené charakteru konkrétního místa,“ vysvětluje marketingová manažerka.
To už je ale téměř deset hodin a společné prostory se téměř vylidnily, většina lidí zamířila do kanceláří a ve sdíleném prostoru zůstali jen ti, kteří mají takzvaný „hotdesk“ či vstup na den.
Jednodenní vstupenka, nebo vlastní kancelář?
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Jak to tu vlastně funguje a kolik to stojí? Přijít sem můžete klidně bez registrace. Zaplatíte si denní vstup, v Dejvicích je to šest stovek, a od 9 do 17 hodin zde můžete sedět ve společných prostorách, popíjet zdarma kávu a pracovat. Zmíněný hotdesk znamená měsíční „permanentku“. Také s ní můžete jen do společných prostor, dovolí vám tu ale pracovat i v noci, když chcete, a umožňuje (v omezené míře) využívat i ostatní pobočky. Měsíční hotdesk stojí necelých 5,5 tisíce.
Připlatit si můžete za pracovní místo v uzavřené společné kanceláři nebo za celou vlastní kancelář – ta vás bude podle velikosti stát od necelých 10 tisíc korun výš. „Cena se nepočítá podle metrů čtverečních, ale podle počtu pracovních míst. Zároveň je v ní zahrnuto vše potřebné pro provoz kanceláře. Když si firma spočítá všechny náklady na vlastní kancelář – energie, internet, recepci, úklid, vybavení, kávu, správu a podobně – vychází servisovaná kancelář ve výsledku často jako nákladově efektivnější řešení,“ vysvětluje Schnappelová.
Ceny v jednotlivých pobočkách se liší hlavně podle lokality. V centru Prahy – na Václavském náměstí a nedalekých Příkopech – je vyšší poptávka a klienti si proti Dejvicím či Smíchovu musí trochu připlatit. Nejnovější a největší je pobočka na Pankráci. Celkem má Worklounge v Praze sedm lokalit, osmá je Florida, kde celý projekt vznikl (více v boxu).
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Na jaké lidi ve sdílených kancelářích narazíte? „Hodně to záleží na tom, v jaké části Prahy pobočka je. Každá má svou vlastní ‚DNA‘ a chodí do ní odlišné typy lidí. Karlín je technologický a startupový, Pankrác láká korporátní sféru a bankovní svět, Václavák zase právníky a konzultanty,“ vypočítává Schnappelová.
Na pobočce v Dejvicích je to pestrá směsice. Lidé pracující s umělou inteligencí sedí pár dveří od farmaceutické firmy, zakladatelé startupů sousedí s firmou zabývající se operativním leasingem. „Je tu také hodně cizinců a lidí, kteří často do ciziny cestují. Roli hraje i blízkost letiště – řada členů v Praze 6 bydlí i pracuje právě proto, aby to měla na Ruzyni co nejblíž,“ vysvětluje manažerka.
Je tu ale ještě jeden důvod, proč spousta freelancerů a lidí z malých firem nechce pracovat z domova a raději si platí sdílenou kancelář. Říká se tomu „networking“ neboli budování vztahů mezi lidmi – pracovních i osobních. Člověk je zkrátka tvor společenský a coworking podporuje networking.
„Velkým benefitem je, že tu můžete využívat výhody komunity, kterou tu máme, myslím, moc fajn. Není problém se tu lidí třeba zeptat: Začínám a potřebuji dobrou účetní, webového grafika... A často se podaří najít vhodný kontakt. Lidé se tu potkají, zjistí, že si mohou být navzájem užiteční, a funguje to,“ pochvaluje si Jana Schnappelová a zdůrazňuje, že sami se snaží lidi stmelovat třeba pořádáním pravidelných akcí. „Každé pondělí máme ranní snídani pro členy, to je velmi oblíbené. Pořádáme také různá sportovní odpoledne, sezonní večírky... Podle našeho průzkumu má o komunitní akce zájem více než polovina členů. Ale zároveň dbáme na to, aby jich nebylo moc. Primárním důvodem, proč k nám lidé chodí, je kvalitní pracovní prostředí, kde se mohou soustředit na svůj byznys, a to jim chceme dopřát,“ dodává Schnappelová.