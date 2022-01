Zdražování působí mnoha lidem problémy. Mohou pomoci zaměstnavatelé?

Ceny takřka všeho letí nahoru, u energií dokonce velmi prudce. Roztáčí se inflace. Nejedna domácnost tak musí utahovat opasky, odpustit si zbytné výdaje. Některé se dostávají do skutečných finančních problémů. Zaměstnavatele to nenechává chladnými. Své lidi se proto snaží podpořit. A to mnoha způsoby.