Začátek v sedm večer, poslední autobus před koncem programu nebo pozvánka doručená ve chvíli, kdy už mají lidé jiné plány. I zaměstnanci, kteří se s kolegy rádi potkají, mohou kvůli takovým překážkám vánoční či novoroční večírek vynechat. O účasti se přitom často rozhoduje už při čtení pozvánky. Co mohou firmy udělat, aby na setkání mohlo dorazit co nejvíc lidí?
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1. Večírek začíná až v sedm večer
Kdo končí v práci ve čtyři, musí někde strávit tři hodiny nebo jet domů a pak se vrátit. Pro rodiče malých dětí může večerní začátek znamenat shánění hlídání, pro dojíždějící zase pozdní návrat domů. „Pokud to provoz firmy dovolí, vyplatí se hlavní část naplánovat na konec pracovní doby nebo krátce po ní. Když poděkování a první občerstvení proběhnou už odpoledne, mohou se potkat i lidé, kteří večer potřebují být doma. Kdo chce, může pak zůstat na další program,“ vysvětluje Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce.
2. Pozvánka přijde, když už mají lidé jiné plány
Kdo nemá školou povinné děti, neumí si představit, jak rušné je právě adventní období, které má vést ke zklidnění. Vánoční besídky mají rodičům předvést, co se jejich potomek ve školce, škole, družině, kroužku či oddílu naučil. Když se pak školní besídka, rodinná návštěva nebo večírek v práci partnera sejdou v jednom týdnu, nastává logistické peklo.
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Jakmile má firma potvrzený termín vánočního večírku, je vhodné ho co nejdříve oznámit. Místo, menu i program se může doplnit později. Zvlášť lidé, kteří si musí domluvit hlídání nebo si vyměnit směnu, potřebují vědět o akci s předstihem.
3. Složitá cesta domů
Při výběru místa je víc než důležité myslet na to, že spojení večer funguje jinak než odpoledne. Je dobré ověřit poslední spoje i to, jak daleko je zastávka od místa konání.
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„U akcí mimo město pomáhá, když pořadatel zveřejní časy odjezdů už v pozvánce. Pokud zajišťuje svoz, dává smysl nabídnout i dřívější zpáteční jízdu. Člověk pak může přijet na večeři a potkat se s kolegy, i když potřebuje být doma dřív, než skončí celý večírek,“ radí manažer pracovního portálu JenPráce.cz Michal Španěl.
4. Termín večírku a směnný provoz
Pro kancelář může být čtvrtek odpoledne ideální, zatímco kolegové ze skladu, výroby nebo zákaznického centra mají v tu dobu běžnou směnu. Pokud se má potkat celá firma, je dobré probrat termín s vedoucími jednotlivých provozů ještě před rezervací sálu. Někde pomůže upravit rozpis směn, jinde posunout hlavní část večírku tak, aby na ni stihli dorazit i lidé z provozu.
5. Uvést hlavní časy předem
Samotný čas zahájení lidem moc nepomůže, když potřebují vědět, zda stihnou večeři nebo se mohou připojit po směně. V pozvánce proto stačí uvést několik orientačních časů. Hosté by měli vědět, kdy se podává jídlo, kdy proběhne společné poděkování a kdy začíná volná část večera. Když mají k dispozici jen dvě hodiny, mohou si podle toho naplánovat příchod i odchod.
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6. Hlavně veřejně nevystupovat
Karaoke, soutěže nebo improvizace na pódiu mohou část týmu bavit, pro jiné je představa veřejného vystoupení důvodem pozvánku odmítnout. Pokud firma podobnou aktivitu zařadí, měla by ji nabídnout zájemcům a nechat ostatním možnost přihlížet nebo si mezitím povídat. Pomůže také vyhradit v prostoru klidnější místo, kde se lidé uslyší i během hudebního programu.
7. Celý večer se točí kolem alkoholu
Pokud je hlavním bodem programu degustace nebo je největším lákadlem otevřený bar, lidé, kteří nepijí nebo pojedou domů autem, se mohou cítit stranou. Alkohol se pije méně než před dvaceti lety, jak dokládají čísla z Českého statistického úřadu.
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„Už při plánování menu má smysl věnovat pozornost také nealkoholické nabídce a vybrat program, do kterého se může zapojit každý. Společný přípitek může stejně dobře fungovat i s nealkoholickou variantou,“ říká Marta Hamerník z nového industriálního eventového prostoru Huť František v Sázavě.
8. Účast jako projev loajality firmě
Věta „počítáme se všemi“ může od nadřízeného znít jako pokyn. A podobně stresově působí, když se vedoucí ptá, proč se někdo nepřihlásil nebo proč odešel dřív.
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Firma může už v pozvánce říct, že účast je dobrovolná a že zaměstnanci mohou přijít i jen na část večera. Pro plánování občerstvení a dopravy stačí vědět, kdo dorazí a kdy. Osobní důvody za odmítnutím pozvánky organizátor znát nepotřebuje.