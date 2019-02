Vykouřila se vám z hlavy slovíčka, která jste už znali?

Angličtinu, němčinu, španělštinu i jiné žádané jazyky je možné pilovat po celý rok, i když zrovna necílíte na konkrétní pracovní místo. Jazykoví lektoři radí, abyste se buď stále zdokonalovali, anebo alespoň udržovali své vědomosti na úrovni, kterých jste už dosáhli. Nikdy totiž nevíte, kdy se vám budou hodit.

Mluvte, mluvte, mluvte

Ať už s cizím jazykem začínáte, chcete oprášit jazykové dovednosti, nebo se míníte v cizím jazyce rozvíjet, musíte jej aktivně používat. Tedy mluvit, mluvit, mluvit. „Domluvte se s kamarádkou, která daný jazyk ovládá, že spolu budete chodit každý čtvrtek na kávu, a bavte se o všedních věcech, aniž byste přecházely do češtiny,“ radí Tereza Najberková, hlavní metodička jazykové agentury Skřivánek. Hovořte, vyprávějte, argumentujte, ale hlavně se nestyďte.

Sledujte média a filmy

Pokud vám to vaše úroveň dovolí, sledujte cizí televize, poslouchejte rádia. Nejenže si rozšíříte obzory, budete vědět, co se děje ve světě, ale též si rozšíříte slovní zásobu. „Jedete do práce hromadnou dopravou? Pak si přečtěte cizojazyčné noviny v tramvaji, třeba na vašem chytrém telefonu,“ přihazuje další tip Najberková.



U cizojazyčných filmů si raději pusťte titulky ve stejném jazyce, tak se vám výborně spojí mluvené slovo se slovem psaným. „Pokud si na filmy ještě netroufáte, pusťte si nějaký seriál v původním znění, který už v češtině znáte nazpaměť,“ radí lektorka z jazykové školy Skřivánek.

Zapište se do kurzu

Pokud potřebujte nad sebou bič, abyste měli motivaci, zapište se na skupinové lekce. Řada škol otevírá kurzy nejen o pololetích, ale i v průběhu roku. Pokud nenajdete v nabídce tradičních kurzů nic, co by vám vyhovovalo, vždycky si můžete zkusit nechat ušít kurz na míru. Když s sebou navíc přivedete kamarádku nebo třeba kolegu z práce, je možné takový kurz pořídit za cenu srovnatelnou se standardní výukou pro veřejnost.

Na druhou stranu nemějte neúměrná očekávání, lidská paměť není dokonalá a mozek rychle zapomíná. Připravte se, že ne vše, co se na lekci naučíte, vám v hlavě zůstane. „Zapomínání nabytých informací je hodně rychlé. Z naučeného si běžný člověk hodinu po ukončení výuky pamatuje jen okolo pětačtyřiceti procent informací, po uplynutí jednoho dne už je to jen asi 33 procent a po šesti dnech zůstává v mozku zhruba 23 procent vědomostí,“ upozorňuje Michaela Pravdová z jazykové školy Helen Doron English.

Každý den jedno slovíčko

Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci, která vám pomůže s učením cizího jazyka, a s její pomocí se každý den naučte alespoň jedno nové slovíčko a snažte se je používat. Nezabere vám to mnoho času a obohatíte tak svou slovní zásobu za rok o 365 slovíček, což není úplně k zahození.

„Pokud si chcete slovíčka opravdu zapamatovat, musíte si je opakovat po devět až deset týdnů každý den,“ nabádá Michaela Pravdová.

Převeďte teorii do praxe

Nová znalost není k ničemu, pokud ji nebudete používat. Ale někdy je na nás informací až moc. Často lidé například dělají chyby a snaží se je opravit všechny najednou, což je prakticky nemožné. „Lepší je, když se člověk soustředí na jednotlivosti - každý den nebo týden, podle toho, jak často jazyk používá, na jednu věc - například na to, aby vždy použil správný minulý čas, člen a tak dále,“ radí lektorka Tereza Najberková.

Ujasněte si priority

Nezáleží na tom, jak moc chcete cizí jazyk umět. Záleží na tom, jestli na něm opravdu aktivně pracujete. Takže není dobré nechávat studium až jako poslední věc večer po práci, večeři nebo hodině jógy. Mozek je unaven, tělu se nechce a motivace učit se výrazně klesá. Mnohem účinnější, a také důkaz toho, že to člověk bere vážně, je začít hned ráno nebo dopoledne. A nemusí to být hodina a půl v lavici ve třídě. „Stačí si přečíst jeden článek, udělat dvě cvičení z učebnice, kouknout na video na YouTube či se naučit frázi v mobilní aplikaci. Ideálně si pak ještě večer v rychlosti zopakujte to, co jste se přes den naučili,“ vysvětluje Tereza Najberková z jazykové školy Skřivánek.