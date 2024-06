Do jedné paštiky přijde deset šneků. Na farmě jich chovají 50 tisíc

Máte představu, kolik Čechů už ochutnalo šnečí maso?

Helena: To je těžká otázka. Odhaduji, že to bude do deseti procent Čechů.

Anebo jinak. Ochutná aspoň ze zdvořilosti každý, komu delikatesu nabídnete?

Helena: Úplně každý neochutná, ale těch, kteří nemají odvahu, je opravdu málo. Máme zkušenost, že i ti, kteří dopředu hlásí, že nebudou ochutnávat, nakonec šneka ochutnají. Když vidí, že ostatní kolem nich s chutí jedí a přidávají si, tak prostě neodolají a zkusí taky. A ve většině případů jsou překvapení, jak je to dobré. Je to o nastavení v hlavě.

Jak chutná šnek?

Helena: Tuto otázku dostáváme docela často. Šnečí maso je svalovina, dietní, bez tuku a cholesterolu. Někdo ho přirovná ke kuřecímu, jiný ke králičímu, další k srdíčku… Já často odpovídám otázkou: k čemu přirovnáte rybu? Asi k ničemu jinému, prostě musíte ochutnat.

Vaši šneci pocházejí z Afriky, z latinského pojmenování Helix aspersa maxima vyplývá, že jde o velkého šneka. Proč se na české farmě nechovají čeští hlemýždi?

Michal: Helix aspersa maxima je velikostně srovnatelný s českým zahradním hlemýžděm. Pozná se podle ulity – má ji krásně, sytě vybarvenou. Na farmách se chovají proto, že mnohem rychleji rostou – během jednoho roku jsou dorostlí a dospělí. U zahradního šneka to trvá minimálně dva roky.

Co jste o chovu šneků věděli, než jste se do něj pustili?

Michal: Nic. Informace jsme zjišťovali ze zahraničních zdrojů, zejména z Francie a Polska. Bez internetu by to nešlo. Potom je to hlavně o praktických zkušenostech. Každý si musí chov přizpůsobit vlastním podmínkám.

Kolik máte šneků a jak vypadá chov?

Michal: Za rok odchováme zhruba padesát tisíc kusů. Množení začíná v březnu v interiéru, kde mají vhodnou teplotu a vlhkost k množení. Vylíhnutá vajíčka přemístíme do foliovníku, kde jsou uchráněna před květnovými mrazíky a v červnu je přemístíme na poslední stanoviště, kterému říkáme výplaz nebo šnekárium. Je to ohraničená plocha, zabezpečená proti úniku šneků ven. Mají zde brukvovité rostliny a trávu a kromě této zelené pastvy krmíme speciální krmnou směsí s vápníkem, aby měli kvalitní ulity. Na přelomu září a října všechny šneky posbíráme, vylačníme, čistíme a takto jsou připraveni k zimnímu spánku – hibernaci.

Letošní jaro a začátek léta se zdá pro hlemýždě jako stvořené. Hodně vlhka a teplo. Má to nějakou výhodu i pro váš chov?

Michal: Má, ale až poté, co je přemístíme ven. Vlhko a teplo jim velmi prospívá. Nejraději mají teplé noci.

Jste zemědělská rodina, jsou teď šneci vaším živobytím?

Helena: Šneci nejsou naším hlavním zdrojem příjmu, je to doplněk k rostlinné produkci. V současné době obděláváme 150 hektarů orné půdy, kdy veškeré pěstované plodiny jsou odváženy jako suroviny. Vždycky jsme ale chtěli mít vlastní produkt, kde bychom mohli mít celý výrobní proces pod palcem a mohli nabídnout něco, za co budeme osobně ručit.

Pokud to jde nějak odhadnout, kolik času z veškeré práce na statku vám zaberou šneci?

Helena: Je to sezonní záležitost. Od začátku listopadu do konce ledna věnujeme šnekům tak 80 procent naší kapacity. Mimochodem, před Vánocemi je také největší odbyt. Mnoho lidí si pořizuje šneky v ulitě s bylinkovým máslem na vánoční stůl. A spousta lidí kupuje šnečí delikatesy jako dárky. Naopak v červenci a srpnu věnujeme většinu času polnostem, protože probíhají žně, šneky pouze každý večer nakrmíme. V ostatních měsících se obě činnosti vzájemně doplňují.

Co vše se dá ze šneka vyrobit?

Helena: My vyrábíme dva druhy paštik, ragú, sterilované vařené šneky ve vývaru, šneky v ulitách s bylinkovým máslem, šnečí krekry – nazvali jsme je šnekry. Z vařených šneků se dá udělat malé pohoštění nebo také hlavní jídlo – do rizota, rajčatové omáčky, zapečení v žampionech a mnoho dalšího, podle fantazie kuchaře

Kolik šneků padne třeba na jednu paštiku?

Helena: Z jednoho šneka je okolo 4,5 gramů očištěného uvařeného masa. Do jedné paštiky přijde 10 až 13 šneků, podle velikosti. Za rok zpracujeme zhruba 45 tisíc šneků.

Helena a Michal Přikrylovi Oba manželé se narodili před 60 lety a oba jsou vysokoškoláci.

Helena je vystudovaná ekonomka, Michal absolvoval strojařinu.

V těchto oborech také nastoupili v roce 1987 do zaměstnání v Přerově. Po sametové revoluci

– v roce 1992 – se přestěhovali se dvěma malými dětmi do Rybníčku u Vyškova, kde spolu s Heleninými rodiči začali znovu budovat rodinné hospodářství. Z toho původního mnoho nezbylo – rodina Helenina tatínka z něj byla vyhnaná komunistickým režimem

v roce 1955. V současné době rodina hospodaří na 150 hektarech polností, kde pěstují potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku, sóju,

a provozují jako malovýrobu farmu snecizrybnicku.cz, kterou začali budovat před šesti lety.

Co se dále děje s tolika ulitami?

Helena: Kvalitní ulity čistíme do potravinářské kvality a plníme je uvařenými šneky a bylinkovým máslem. Zbylé ulity použijeme jako hnojivo na pole.

Prodáváte šnečí delikatesy sami, nebo máte i prodejce?

Michal: Hodně prodáme sami přes e-shop, ale máme i prodejce. Je potřeba využívat více odbytových cest.

Je náročné dostat se se šneky do restaurací?

Michal: Pravidelně dodáváme do několika restaurací. Naším cílem je rozšiřovat okruh, ale musíme přiznat, že toto je naše slabá stránka, hlavně z časových důvodů. Je náročné restaurace oslovovat, objíždět, nabízet...

Má šanci se šnečí maso z české farmy probojovat i do obchodních řetězců?

Michal: My osobně jsme to nezkoušeli. Nemáme zatím tak velkou výrobní kapacitu, abychom zaváželi ve velkém množství do řetězců. Ale věříme tomu, že přinejmenším v předvánočním období si český šnek – coby kvalitní farmářský produkt s doloženým lokálním původem – svého zákazníka najde i v obchodních řetězcích.

Kde nacházíte inspiraci či přímo recepty pro své produkty?

Helena: U některých receptů jsem se inspirovala hlavně u Francouzů, některé výrobky nebo příchutě si vytvářím sama. Z počátku to bylo hodně o zkoušení, které ingredience budou se šneky ladit. Inspiraci čerpám zejména ve středomořské kuchyni. Dbám na čerstvost surovin, to považuji za základ.

Kam byste rádi dál posunuli vaše podnikání? Lákají vás zahraničí, gurmetské soutěže?

Michal: Máme v plánu rozšířit odbyt do restaurací a v letoším roce se zaměřujeme na pořádní exkurzí s degustacemi přímo u nás na farmě. Toto chceme dále rozvíjet. Zahraničí neplánujeme, protože veškerou produkci jsme zatím schopni uplatnit na našem trhu. Gurmetské soutěže jsme doposud neabsolvovali, ale do budoucna určitě i toto může být výzva.

Když hosty provedete po farmě a dáte jim ochutnat, mají také chuť zkusit hlemýždí byznys?

Michal: Ano, již se na nás několik zájemců obrátilo ohledně chovu šneků. Ale zatím jsme nezaregistrovali, že by nám vyrostla nějaká konkurence.

A osobní otázka, kolik šnečího masa sníte za týden vy?

Helena: To je různé. Když není nic připraveno k obědu či večeři, rychle se sáhne třeba po ragú se šneky nebo po šnečím vývaru, který manželovi hodně chutná. Paštika je téměř denně součástí snídaně. Ale neznamená to, že jíme pouze šneky. Jsou i jiné dobroty.