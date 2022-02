Jak vyjít s šéfem, který je cholerik. Co ho zaručeně rozžhaví?

Řev, za který by se nemusel stydět ani král zvířat, bylo slyšet až na konec open space. „To jste si nemohli zjistit víc informací? Teď vypadáme jak blbci. To musím všechno – píp – dělat sám?,“ nepolevuje šéf za zavřenými dveřmi.

„Je to cholerik, za chvíli ho to přejde,“ mávne rukou asistentka k vyděšenému nováčkovi. Na cholerika si jde zvyknout, ale chce to pevné nervy. Nebo vybuchnete taky.

„Jednou z klíčových charakteristik šéfa cholerika je silné a krátké prožití emocí jak pozitivních, tak negativních. Pokud sledujete americké filmy, tak emoční prožívání choleriků lze přirovnat ke zmáčknutí ‚nitra‘ neboli vstřikování dusíku v závodních autech, což brutálně zvyšuje rychlost. Na 20 sekund se auto velmi zrychlí, pak se však vrátí do normálního režimu,“ říká kouč Valery Senichev z Education.cz.

Cholerik v čisté formě dokáže předvést v několika minutách takové divadlo, že na konci oné pětiminutovky má na stole několik žádostí o rozvázání pracovního poměru.

„Znám jeden extrémní příklad cholerika ze sportovního prostředí. Jeden fotbalový trenér byl schopen křičet na mančaft pět minut v kuse téměř bez jediného nádechu. Dostal ze sebe emoce a vztek a poté pokračoval ve výkladu strategie na druhý poločas,“ říká profesní psycholog.

Vadí i špatné gesto

Dobrou zprávou je, že v naprosté většině se žádný temperament nevyskytuje v čisté podobě. Takový cholerický sangvinik si sice zaláteří, ale jakmile ho to přejde, je s ním docela legrace… než to zase přijde. Cholerik líznutý flegmatikem má zase delší čas mezi výbuchy, je to takový papiňák, chvíli mu trvá než nashromáždí dostatek páry pro detonaci.

„Mít šéfa cholerika s dobrým srdcem je zábavné, pokud jste nad věcí a neberete věci osobně. Mám báječného kolegu, dříče, náročného především na sebe, který investuje čas a energii do společné práce. Na jeho výbuchy zlosti jsme zvyklí a víme, že to není nic proti nám. Pokud má dobrou náladu, uvítá tým třeba dobrou kávou a palačinkami a povzbudí ho, i když se zrovna nedaří,“ říká mentorka Michaela Tetzeli.

Blízcí kolegové už většinou vědí, co šéfa nastartuje z nuly na sto. Obecně cholerika popouzí laxnost podřízených, opakovaná neschopnost, nefér jednání. Ale často stačí maličkost a začnou lítat jiskry.

„Příčinou může být prakticky cokoliv, co není v souladu s jeho momentálním nastavením nebo náladou. Netoleruje chyby, nemá rád protahování záležitostí, zdlouhavá jednání i argumenty. Někdy může svým chováním spojeným s ostrými pohyby a agresí velice lehce konflikt vyvolat, aniž by k tomu byla jakákoliv příčina,“ míní Martina Jandečková ze vzdělávací společnosti MgC Group.

A pak přijde útlum…

Stejně jako rychle to začalo, tak to i skončí. Zklidní se poměrně rychle, to však nemusí znamenat, že změnil názor. Většinou své názory nemění. A často ani když vyjde najevo, že neměl pravdu.

„Pro choleriky je těžké se omluvit. Pokud se tak stane, tak často jen velmi potichu a možná jen v duchu,“ poznamenává Senichev. A tady zase záleží na tom, který další temperament v cholerikovi vystupuje do popředí. „Pro cholerika, který je komunikativní, otevřený, nebývá problém se omluvit, zlehčit situaci a vykompenzovat škody, které svému okolí způsobil,“ domnívá se Tetzeli.

Cholerik ale není vedoucí, který by své podřízené jen děsil. Má řadu vlastností, které jsou firmě i lidem kolem k užitku. Velmi dobře se osvědčují v situacích, kdy je potřeba rychle situaci zanalyzovat a najít řešení, což jsou schopnosti, které lze výborně využít v krizovém řízení, vojenství, bankovnictví a v jiných oborech.

„Mohou být i perfekcionisté nároční především na sebe, odvážní, ochotní jít do rizika a nést jeho následky. Často je najdeme na vyšších pozicích, realizují vize, jsou vynalézaví, jsou vidět i slyšet. Dokážou nadchnout a okouzlit své kolegy pro společné cíle,“ chválí tah na branku Tetzeli.

Cholerik se rozhoduje velmi rychle a stejně tak i koná. „Neustále se učí novým věcem. A vše toto přenáší do svého týmu, který umí vést k maximálnímu výkonu. Je mnoho zaměstnanců, kteří umějí s choleriky pracovat a nečiní jim to žádné velké problémy,“ říká Martina Jandečková.

Cholerik dokáže vyjít se všemi typy, snese a chápe druhého cholerika, je mu rovnocenným soupeřem. „Občas si mohou vjet do vlasů, ale vlastně je to součást jejich komunikace a interakce. Neberou to jako něco problémového,“ poznamenává Michaela Tetzeli.

Dobrý tým může vytvořit i s flegmatikem, kde může vyvážit klid a schopnost nahlížet na situaci zeširoka. „Flegmatikovi se může zamlouvat cholerikova schopnost rychle a kreativně řešit problémy. Po nějaké době může najít cestu k sangvinikovi, u kterého ocení rozhled a zvídavost,“ komentuje psycholog Senichev.

K melancholikovi hledá šéf cestu nejdéle. „Pro melancholiky je povaha a temperament choleriků stresující, a to až do té doby, než cholerik pochopí křehkou duši kolegy a sám ho začne povzbuzovat a podporovat, aby si věci nebral tolik k srdci a osobně. Spolu se toho mohou hodně naučit,“ poznamenává Michaela Tetzeli.

Cholerik v online světě

Na obrazovce cholerika odhalíte na první pohled. Jeho temperament je nejen slyšet v hlasitosti, tempu řeči, ale i v gestech a různých přidružených aktivitách, které během online meetingu zvládá. Často je multifunkční, dokáže komunikovat přes Teams a u toho vyřizovat telefony a zadávat úkol asistentce.

„Je to trochu trénink jeho trpělivosti. Neudrží dlouho pozornost, potřebuje být aktivní, aby jednání mělo spád a přineslo rychlé řešení. Někdy v zájmu urychlení komunikace skáče kolegům do řeči a rychle směřuje k řešení bez toho, že by zvážil detaily a rizika,“ vysvětluje Tetzeli.

Cholerický šéf často atakuje své kolegy opakovanými e-maily, dokud nedostane dost rychlou a srozumitelnou odpověď. „Osobně se mi líbí hláška o cholericích, že ‚by dokázali velet všemu, co má uši a je ochotno poslouchat‘,“ usmívá se Valery Senichev.

Cholerik podle Hippokrata

Podle starověkého lékaře Hippokrata charakterizuje osobnost každého jedince směsice čtyř tělesných tekutin. Ta, která v těle převládá, výrazně ovlivňuje jeho chování, vzrušivost i reakce. Zkrátka temperament.

Cholerik má přebytek žluče. Ta způsobuje, že má sklon k výbuchům, hněvu i agresi, těžko se ovládá, jedná impulzivně a panovačně. Lidé v jeho okolí mu musí často ustupovat. Ale má i své silné stránky. V práci je rychlý, jen tak neustoupí ze svých cílů, rád přijímá nové výzvy.