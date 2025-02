Granátové šperky z Turnova dobývají svět

Hbité prsty turnovských šperkařek kmitají, speciální tyčinkou namočenou ve včelím vosku nabírají jeden český granát za druhým a vkládají je do kovových komponentů nebo jejich voskové předlohy. Některé kamínky jsou tak droboučké, že je sotva vidím. „Musíte je tam vložit správnou stranou, koukněte, toto je spodek kamene,“ vysvětluje mladá žena tvořící právě krásný prstýnek. Je mi líto, toto už moje oči rozlišit nedokážou.

Patnáct gramů z jedné tuny

Ale počkat, to už jsme tak nějak ve finále. Vraťme se na začátek, tam, kde se malé oválky českého granátu, které sopečná činnost vynesla na povrch, schovávají ve štěrku rozsypového ložiska. „V roce 1996 jsme od Rudných dolů odkoupili úpravnu českého granátu v Podsedicích u Litoměřic, druhý povrchový důl jsme otevřeli v roce 2018 v Dolní Olešnici u Trutnova,“ upřesňuje Pavel Tvrzník, předseda představenstva výrobního družstva Granát Turnov, odkud se sem vzácné kamínky vozí. A neopomene dodat, že těžba minerálů má samozřejmě dlouhou tradici i tady, na Turnovsku. Ovšem zde se ze země dobývaly jiné druhy: třeba křišťály či ametysty. Pro granáty se vždy muselo jinam.

A i tam to chce trochu pátrání. V povrchovém dole se odebere štěrk, který se převeze do úpravny a odtud v koncentrátu do turnovského závodu. Tam se na prosvětlovacím stole ručně přebere a oddělí vzácný rudý kámen od toho obyčejného. „Například v Podsedicích je 15 gramů granátů na jednu tunu štěrku, což není moc,“ usmívá se Pavel Tvrzník a dodává, že těžba je maximálně ekologická. Štěrk se totiž vrací zpět do přírody, takže nikdo nepozná, že se tam těžilo. „Na něj se opět nanese ornice a místo se oseje, je z něj zase louka nebo pole. Při těžbě používáme pouze mechanické procesy a čistou vodu, nevznikají tedy žádné odpadní ani důlní vody,“ popisuje proces šéf družstva.

Jeden až osm milimetrů, víc ne

Vytříděné drobné oválky, které málokdy přerostou osm milimetrů, pak rozdělené podle velikosti putují do brusírny. Větší granáty se brousí ručně: pracovníci je natmelí do násadky podobné tužce, tu přichytí do držáku a vybrousí tvar, jaký potřebují. „Největších kamenů mezi šesti a osmi milimetry bývá 200 až 300 gramů z roční těžby 500 až 600 kilo, takže hodně málo,“ doplňuje manažer s tím, že takové granáty se většinou používají do zakázkových šperků. Ze 70 z nich například předloni vytvořili soupravu k 70. výročí založení družstva.

Menší kameny se brousí a leští na strojích. Za pomoci pravítka se natmelí na aparát a opracovává se až 115 kusů najednou. „Český granát má stálou kvalitu a barvu, i když se brousí kameny malých rozměrů kolem jednoho milimetru, tím se liší od jiných červených minerálů, například almandinů. Ty používáme, když do šperku potřebujeme nějaký větší kámen,“ vysvětluje Pavel Tvrzník.

Granát Turnov Kdy vznikl: výrobní družstvo bylo založeno v roce 1953, ale těžba minerálů a výroba šperků na Turnovsku sahá až do 18. století Co firmu proslavilo: šperky s unikátním českým granátem Co tu vyrábějí: těží, třídí, brousí české granáty pro následnou sériovou i zakázkovou výrobu šperků Kam vyvážejí: většina produkce zdobí tuzemské zákazníky a přišedší turisty, jen asi deset procent jde na přímý export, například do Německa, Francie, ale nově třeba i do Japonska, které se má brzy stát odrazovým můstkem pro celou Asii Kolik zaměstnanců tu pracuje: celkem 162, v turnovské centrále kolem 120, zbytek pak v lomech a v prodejnách

Jako hračky pro panenky

Pokračujeme dál spletitými chodbami rekonstruovaných budov, které vznikly na turnovské Výšince v 60. letech minulého století. Dnes tu pracuje okolo 120 lidí, ale bývalo jich kdysi i kolem 600.

Za dalšími z mnoha dveří nám místní designéři na velkých obrazovkách ukazují 3D modely šperků, které právě navrhují. Otáčí se tu přede mnou model nádherného prstýnku v moderním tvaru, předvádí se ze všech stran, jako by říkal: určitě bych ti slušel! „Bude na trhu možná už na jaře,“ usmívá se designérka a vrací se ke své práci. Když vzniká nový šperk, vyrobí se vždy ověřovací série o 20 až 30 kusech, odveze se na prodejny a testuje se, zda o ni bude zájem.

V několika dalších místnostech dámy vyrábějí kovové komponenty, do kterých pak kameny osazují. Je to titěrná práce, kdy k sobě malou letovací pistolí spojují třeba zapínání od náušnic. „Potřebujeme dobré oko, pevnou ruku a trpělivost,“ usmívá se jedna z pracovnic a dodává: „Ale to víte, že se někdy nedaří a taky se u toho navztekáme.“

To musí zákonitě platit i o oddělení zmíněném v úvodu článku, jinak to není možné. „Nejmenší kameny se osazují přímo do vosku a metodou lití kovů na ztracený vosk vzniknou odlitky s kameny,“ ukazuje Pavel Tvrzník na voskové tvary připomínající hračky pro panenky. Větší granáty se pak osazují rovnou do kovu.

Osazování jde pracovnicím od ruky, ať už pracují zmíněnou tyčinkou se včelím voskem nebo pneumatickou vrtačkou vydávající stejný zvuk jako ta zubní. Do některých šperků se dávají granáty různých velikostí, nebo i jiné druhy kamenů, takže pracovnice musejí pečlivě sledovat návod.

Rudé evergreeny

Ve výrobním družstvu dělají převážně sériové šperky. „Prodáváme je přes náš e-shop, dále máme sedm podnikových prodejen: tady v Turnově, v Liberci, v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a pak tři v Praze plus muzeum. A dále prodáváme hotové šperky dalším obchodníkům,“ vyjmenovává prodejní kanály předseda družstva. Doplňuje, že se bohužel stále vyskytuje nekalá konkurence, která nabízí šperky s jinými, třeba africkými granáty bez označení původu, dalšími levnými kameny nebo i sklem. „Šperk se zárukou je proto dobré kupovat ve firemních prodejnách či u obchodních partnerů a vždy vyžadovat certifikát pravosti,“ zdůrazňuje Tvrzník.

Co se sortimentu týče, vyrábějí tu evergreeny, které jsou v nabídce od počátku, samozřejmě ale neustále přibývají rovněž nové vzory. „V tuto chvíli jich nabízíme na sedm tisíc, vyrábíme je průběžně i do skladu. Plus děláme věci na zakázku, které si může zákazník navrhnout podle svého. Kromě toho poskytujeme záruční opravy, opravujeme šperky po záruce, umíme udělat kopie ztracených kusů, omladit historické klenoty,“ vypočítává Pavel Tvrzník.

Kde se české granáty nosí

Většina šperků se prodá v Česku, družstvo má hodně stálých zákazníků. A pak jsou české granáty samozřejmě turistickým vývozním artiklem. Na přímý export jde deset procent produkce. A to na blízké trhy, jako jsou Německo a Francie, ale i na ty vzdálenější, jako je například středozápad USA, kde šperky s granáty kupují čeští krajané.

A samozřejmě družstvo hledá další příležitosti. „Předloni jsme tak provedli průzkum trhu v Japonsku, loni jsme již jednali s potenciálními zákazníky při prezentační akci na české ambasádě v Tokiu a uskutečnili první dodávky. Japonsko je pro nás odrazovým můstkem pro Asii. Proto se těšíme na letošní světovou výstavu v Ósace,“ vysvětluje manažer.

Království za zlatníka

Výrobní družstvo Granát Turnov vzniklo v roce 1953. „Když byly po válce znárodněny menší firmy, patřily pod Solunu Praha. Lidé v Turnově však chtěli založit vlastní podnik, který se soustředí pouze na české granáty. Takže jediná možnost, jak v té době podnikat, bylo družstvo,“ vypráví současný šéf a ukazuje jednu z relikvií, které má ve své pracovně, a to zápis o první schůzi představenstva družstva z listopadu roku 1952.

Od té doby v Turnově vyráběli granátové šperky, později se spojili s družstvem brusičů kamenů Precious, které fungovalo už od roku 1922. „V roce 1992 proběhla transformace ze socialistického družstva na družstvo vlastníků. Nyní má 98 členů a 162 zaměstnanců, z toho některé specializované profese jako brusiče kamenů, zlatníky, šperkaře. To jsou mistři, kteří umí dodnes udělat šperk od začátku do konce ručně,“ dodává Pavel Tvrzník.

A nezapomene si postesknout, že jako ve většině výrobních firem, i tady bojují s nedostatkem lidí. „V okolí je hodně průmyslu, tedy velká konkurence. Spolupracujeme se středními školami v Turnově a v Jablonci, ale na obory zlatník a stříbrník moc mladých nejde. Je to problém – v celé republice je tak čtyři pět tříd, které se zabývají zlatničinou. Snažíme se s tím vypořádat tak, že zdokonalujeme moderní technologie,“ říká šéf závodu a zmiňuje další výzvu, se kterou se podnik potýká, totiž konsolidaci po covidové pandemii: „Tržby se propadly o 90 procent, protože se nevyrábělo ani neprodávalo. Vyčerpali jsme finanční rezervy a bez státní podpory výrobním podnikům bychom nepřežili. S následky krize se potýkáme dodnes, ale situace se zlepšuje, takže již spřádáme plány do budoucna.“