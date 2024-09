České sklo funguje i jako investice. Ruční výroba a tradice slaví úspěchy ve světě

„Na huti, v srdci sklárny, panují průměrné teploty kolem 30 stupňů. V extrémních letních vedrech může být u pecí i kolem čtyřicítky. V takto náročných podmínkách mohou zaměstnanci na základě domluvy odejít na placené volno. „Když se zeptáte sklářů, kam pojednou v létě na dovolenou, odpoví, že do tepla to nebude,“ říká Barbora Vondalová, která nás provází výrobou.

Kolem pece se točí čtyři party sklářů, jejich pohyby jsou ladné a tak nějak samozřejmé. V rukou protáčejí sklářské píšťaly, na kterých dech zkušených mistrů vytváří základ pro nádherné sklenice, džbány, vázy, mísy a jiné umělecké artefakty. „Mezi skláři je daná hierarchie. Nejzkušenější mistr celé dění dozoruje a má na starosti finální výrobek. Takových lidí máme dnes v Moseru asi osm,“ podotýká Vondalová a dodává, že jsou to pracovníci, kteří jsou svou zručností výjimeční a mnohdy nezastupitelní.

S některými jsou spojeny ikonické produkty, které nedokáže vyrobit nikdo jiný. Příkladem je sklář Zdeněk Drobný. V Moseru pracoval 51 let, do důchodu odešel před dvěma roky. Na začátku června obdržel za „svou“ vázu Hruška prestižní francouzský Řád umění a literatury. Nikdo jiný už Hrušku vyrobit nedokáže…

Aktuálně je v Moseru v provozu jedna hlavní pec, která jede sedm dní v týdnu. V tomto režimu tu pracují od pandemie a zůstali u něj i kvůli cenám plynu souvisejícím s válkou na Ukrajině. Plyn jako palivo je v tomto směru nenahraditelný, vyměnit ho za jiný zdroj zkrátka nelze. Úspory se tak hledají jinak. Od začátku roku jsou na střeše sklárny solární panely, které spoří až 60 procent energie – pokryjí plně spotřebu administrativních a výrobních středisek.

Kilogramy na píšťale

Protože v první části dne má sklovina v peci nejvyšší teplotu a je tak nejtvárnější, vyrábí se na začátku směny menší kusy, s postupem času hmota houstne a je tak vhodná pro výrobu masivnějších artefaktů. „Práce na huti je náročná i fyzicky. Skláři na píšťale zdvihají váhu i několika kilogramů, posléze na té obrovské mase skla pracují brusiči a rytci, a to i hodiny v kuse. Proto je výroba doménou spíše mužů.

Ženy tu také pracují, odnášejí sklo do chladicích pecí. To je ale také fyzicky namáhavé, musí se s píšťalou neustále točit, aby sklo chladlo. A ženy máme i na brusírně, do rukou jim nicméně přijdou jen lehčí kusy,“ podotýká Vondalová. Dodává, že kvůli náporu na tělo zajišťuje sklárna svým lidem preventivní rehabilitační péči.

Z hutě putují vychladlé skleněné objekty na brusírnu, kde z nich zkušení brusiči obrušují přebytečnou hmotu. I tato fáze zpracování skla vyžaduje preciznost, stačí jeden špatný pohyb u kotouče a nepovedený výrobek se střepí – tedy likviduje. Práce brusičů je o to těžší, že bezolovnatý křišťál, který je doménou sklárny, je velmi tvrdý. Pečlivý brus na něm ale i díky tomu dokáže roztančit světlo do fascinující podívané.

Mistři rytečtí

Pro Moser je ovšem signifikantní rytina, zdejší nejvyšší disciplína. Vždyť sám zakladatel značky byl rytec. Dokladem, jak unikátní je karlovarské umění tohoto druhu, je již zmiňované prestižní francouzské ocenění. Před Zdeňkem Drobným jím byl v roce 2020 dekorován také Tomáš Lesser, právě mistr rytec. Ve sklárně působí od roku 1993. Jak dlouho trvá rytci cesta na vrchol?

„U jednoho je to 5, u jiného 10 i 20 let, někomu nestačí celý život,“ směje se rytíř Řádu umění a literatury. Fantastické obrazy, které malují na sklo rytečtí mistři, jsou vskutku magické. Biblické výjevy, scenerie z uměleckých děl, květinové či zvířecí motivy i abstrakce – do skla se dá vyrýt, a také se ryje, cokoli i na přání.

„Co se změnilo za těch skoro 170 let? Místo měděných kotoučů máme diamantové, ty nepotřebují brusivo, jedou nasucho, a náš stroj nepohání voda, ale elektromotor. Jinak je to stejné,“ říká Roman Chalupka, další rytecký mistr, jeden ze služebně nejstarších. Od chvíle, kdy tu nastoupil do učení, brzy uplyne 40 let. Jak je možné vydržet tak dlouho na jedné židli? „Musí vás to bavit,“ odtuší zasloužilý rytec a pod jeho rukama se na purpurově zbarvené křišťálové váze rýsuje výjev z podmořského světa…

Svůj um jezdí ukazovat po světě, obdivují ho zejména Asiaté. Při prezentaci v Japonsku dokonce zvedl starou dámu z invalidního vozíku. „Její dcera říkala, že nevstala tři roky, ale byla tak fascinovaná drakem, kterého jsem ryl na vázu, že se asi zapomněla,“ vzpomíná s úsměvem Roman Chalupka.

Po covidu, po válce

Moser Karlovy Vary Rok založení: 1857, tehdy si v Karlových Varech otvírá dílnu rytec skla Ludwig Moser (1833–1916); v průběhu let se stává dvorním dodavatelem rakouského císaře, perského šáha i anglického krále, sklízí úspěchy na mezinárodních výstavách. V činnosti pokračují jeho potomci. V roce 1939 je sklárna zestátněna Německem, v roce 1948 pro změnu československými komunisty. Zdejší výrobky mají ve světě nadále velký ohlas, bodují na výstavách v Miláně, v Bruselu, Corningu, Sao Paulu či Moskvě. V roce 1989 je sklárna privatizována. Firma má dvě prodejny v Praze – ta v ulici Na Příkopě je nejstarší pražskou kamennou prodejnou vůbec. Třetí showroom byl otevřen před čtyřmi lety v Dubaji. Co firmu proslavilo: Výroba z bezolovnatého křišťálu. Ten je ekologičtější i šetrnější ke zdraví sklářů – neobsahuje změkčující přísadu olova. Výrobky Moser jsou proslulé i uměleckými rytinami, dokonalou prací brusičů či zdobením 24karátovým zlatem. Kolik zaměstnanců zde pracuje: 234, služebně nejstarší zde působí i 40 let.

Křišťálová kola karlovarské sklárny se už zase roztáčejí na větší obrátky, Moser má za sebou opravdu těžké časy. „Přišel jsem do funkce na konci roku 2019. Lepší období nenajdete snad 150 let zpátky. Covid zavřel kamenné prodejny, nepřijížděli turisté, necestováním byl zasažen i export. Následná energetická krize zvýšila náklady na výrobu o 20 až 80 procent,“ vzpomíná Pavel Mencl, generální ředitel Moseru.

Sklárna musela reagovat – provoz se stáhl na jednu pec, 30 procent lidí bylo propuštěno, hledali se levnější dodavatelé materiálů. Propad ale zároveň nastartoval kroky vpřed. „Během pandemie jsme mimo jiné spustili e-shop. Online prodej našeho skla jsme si do té doby nedokázali představit, dnes se touto cestou uskuteční až pětina obchodů,“ chválí si šéf sklárny. Nejdůležitějšími trhy pro Moser jsou prý Tchaj-wan, Spojené státy a Velká Británie a nikoli bezvýznamný je i trh tuzemský. Na něm končí bezmála 20 procent produkce.

Sklenka za deset tisíc

Kolem samotné výroby skla se v Moseru pohybuje přibližně šest desítek lidí. „Počítali jsme, kolika rukama projde jedna sklenice Splendid, což je ikonická řada vyráběná od roku 1911 – pila z ní i královna Alžběta. Je zdobená brusem i zlatem. A došli jsme k počtu šestatřiceti párů rukou – při foukání, broušení různými technikami, nanášení oroplastiky, zlata, leštění, kontrole kvality...“ vypočítává Vondalová. To všechno se přirozeně odráží na ceně. I proto vyjde sklenice Splendid na přibližně 10 tisíc korun.

Každý kus, který v Moseru vznikne, je zároveň uměleckým dílem. Mnohdy tak funguje i jako investice. „Výroba našeho skla je ekonomicky náročná. Neumíme vyrobit levné věci, protože je děláme ručně. Je to DNA značky, které nehodláme opustit,“ vysvětluje Mencl, proč sklárna odmítá jakoukoli automatizaci byť jen části výroby. Značka má podle něj před sebou mnoho výzev. Tou zásadní je propojení minulosti se současností.

„Moser má dlouhou historii, ale musíme hledat jeho novou tvář, získat nové zákazníky, kteří mají jiné očekávání. Bavíme se o generačních problémech. Klient tradičního Moseru je ve věku mezi 50 a 70 lety, ale dnes jsou tu generace, které preferují digitální prezentaci, některé věci nechtějí ani vlastnit. Interiér vypadá jinak než před 167 lety, mění se vnímání luxusu i zvyky lidí – výjimečně někoho pozvete domů na sváteční oběd,“ vypočítává šéf karlovarské sklárny Pavel Mencl.